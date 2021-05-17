Ядерные реакции на ЧАЭС

Может ли катастрофа на ЧАЭС произойти снова?

В первой половине мая 2021 года зарубежные издания рассказали о том, что на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) снова начались ядерные реакции. Активность была обнаружена под защитным саркофагом, который был построен прямо над топливными массами, проникшими в глубины станции после всемирно известной аварии. После публикации этой новости некоторые люди взволновались — неужели катастрофа может повториться и распространить радиоактивное облако за тысячи километров от места происшествия? Российские ученые ответили на опубликованный материал тем, что сенсация раздута на пустом месте и никакой опасности нет. Но ядерные реакции в глубинах разрушенной электростанции все же происходят и с этим нужно что-то делать. В общем, на данный момент люди в безопасности, однако следующие поколения могут столкнуться с большими проблемами. Рассказываем, что произошло и что нас ждет в будущем.

Чем опасна Чернобыльская АЭС?

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Она произошла по ряду самых разных причин, включая наличие неисправностей в реакторе и допущение грубых ошибок со стороны рабочих. В результате аварии погибло более 4 тысяч человек и в основном смерти были связаны с радиационным облучением. По данным за 1985 год численность населения города Припять составляла 47 500 человек. После аварии все они были эвакуированы на 1225 автобусах и 250 грузовиках, поэтому на данный момент на территории города никто не живет. Однако, в окрестностях можно встретить пожилых людей, которым попросту некуда деваться.

Эвакуация людей из Припяти

В результате взрыва на Чернобыльской АЭС начался пожар, который тушили разными способами, в том числе и при помощи песка. Смесь из песка и радиоактивных частиц под воздействием высоких температур превратилась в подобие лавы и растеклась по подвальным помещениям станции. После аварии на большой глубине осталось около 170 тонн обогащенного урана и, чтобы изолировать это опасное место, строители соорудили саркофаг «Укрытие», состоящее из стали и бетона. Саркофаг пропускал внутрь дождевую воду, после чего на территории фиксировали повышенную концентрацию нейтронов, которое намекало на наличие радиационной активности. Чтобы устранить проблему, в 2016 году над саркофагом соорудили еще одну оболочку — «Арку».

«Арка» над ЧАЭС

Возобновление ядерных реакций в Чернобыле

В мае на страницах научного журнала Science была опубликована статья о том, что на территории разрушенной электростанции снова зафиксирован процесс деления ядер урана, при котором изучаются потоки нейтронов. Сообщается, что примерно с 2016 года их концентрация увеличилась очень заметно, но нормы безопасности пока не превышены. После этого сообщения некоторые люди начали задаваться вопросом — неужели на территории Чернобыля снова может возникнуть радиоактивное облако, способное распространиться на сотни километров?

Российские ученые ответили на статью тем, что авторы статьи просто решили раздуть сенсацию на пустом месте. По их словам, они уже давно знали о наличии нейтронов, возникших в результате спонтанного деления ядер урана и это естественный процесс, который не должен вызывать удивление. После возникновения аварии возникновение ядерных реакций и не прекращалось. Опасность зоны будет снижаться с течением времени, но время от времени реакции деления будут происходить с большей интенсивностью и этому есть несколько причин. Во-первых, растекшаяся по глубинам станции смесь имеет неоднородный состав и поэтому в ней могут быть сгустки с увеличенным количеством ядерного топлива. Во-вторых, интенсивность деления зависит от количества замедлителя, которым в случае с реактором являлась дождевая вода. Увеличение и уменьшение количества воды тоже могут влиять на интенсивность реакций.

По словам доктора технических наук Игоря Линге, увеличение ядерных реакций уже фиксировались ранее, особенно в 1990 и 2000 годах. В первом случае приборы показывали очень сильную активность, но во второй раз она была не такой опасной. Но в обеих случаях виной всему считалось попадание в глубины станции дождевой воды. Поводов для серьезного беспокойства на данный момент нет, но статья в очередной раз заставила ученых подумать о будущем разрушенной станции. На данный момент сооружение «Укрытие» является временным решением для изоляции радиоактивной массы и в будущем ученым придется разработать что-то новое. Ведь не исключено, что эта точка на нашей планете будет оставаться опасной на протяжении тысяч лет.