Чип с помощью укола

Чипы, которые вмещаются в иголку для шприца, уже существуют

Существует целый ряд теорий заговора о том, что компании могут «чипировать» людей при помощи вакцин и других инъекций. Считается, что после ввода в организм крошечной электроники, власти смогут контролировать умы обычных людей и даже управлять их действиями. Эти теории полностью лишены научных оснований, но все-таки — можно ли вживить в человека чип при помощи обыкновенного шприца? Многие думают, что технологии еще не дошли до такого уровня развития и такое возможно разве что на страницах фантастических романов. Но на самом деле чип, который помещается в углу для инъекций, уже существует. Он создан американскими учеными и разглядеть его можно только под микроскопом. В рамках данной статьи предлагаю разобраться, какими характеристиками обладает крошечный чип и что при помощи него можно делать. Пока он не представляет никакой опасности.

Зачем нужно «чипирование» людей?

Злосчастные «чипы», которых очень боятся сторонники теорий заговора, по своей сути являются имплантатами. Так называются медицинские изделия, которые вживляются в организмы людей и используются в качестве протезов или измерительных приборов. Самым очевидным примером имплантатов являются искусственные зубы, которые устанавливаются в челюсть людей вместо утраченных зубов. Также имплантатами можно назвать татуировки, которые уведомляют о наличии проблем со здоровьем изменением своего цвета.

Татуировка, меняющая цвет в зависимости от состояния здоровья

Как видно, в имплантатах нет ничего плохого. На данный момент единственным их минусом является зависимость от кучи проводов и дополнительной электроники. Ученые постоянно пытаются уменьшить их размеры, убрав лишние элементы. И недавно большой прорыв в этом деле удалось сделать ученым из Колумбийского университета, штат Нью-Йорк. Они разработали чип, который может поместиться даже внутри иглы для шприца. Стоит отметить, что диаметр самых тонких медицинских игл сегодня не превышает 0,20 миллиметров!

Медицинская игла под микроскопом

Самый маленький чип в мире

По данным научного издания Science Advances, объем разработанного чипа не превышает 0,1 миллиметра в кубе. Это означает, что его можно разглядеть только под микроскопом. Устройство настолько маленькое, что для передачи данных и зарядки используется ультразвук. Ученые могли бы использовать для этого радиосвязь, но электромагнитные волны оказались слишком длинными для крошечного устройства. Как правило, обычно имплантаты вживляются в человеческий организм в ходе хирургических вмешательств — нужно делать разрезы и другие манипуляции. А чтобы поместить крошечный чип, достаточно ввести его в мышцу человека при помощи шприца в виде инъекции.

Разработанный учеными чип под микроскопом

На данный момент созданный чип умеет только изменять температуру тела. Однако ученые уверяют, что в будущем его можно будет оснастить и другими датчиками. Возможности устройства были продемонстрированы на примере лабораторных мышей. Ученые смогли ввести в их тела до 7 крошечных устройств и успешно получить от них данные. По словам автора научной работы Кена Шепарда (Ken Shepard), им удалось совершить революционный прорыв в создании крошечных устройств для считывания медицинских показателей.

Можно ли управлять человеком?

В конечном итоге можно сказать, что да, людей действительно можно «чипировать» при помощи укола. Но эти крошечные устройства совершенно точно не смогут читать ваши мысли и тем более управлять поведением. Их возможности ограничиваются измерением температуры, уровня глюкозы и других показателей. А для считывания мыслей необходимо проводить хирургическую операцию и устанавливать в головной мозг сотни электродов для слежения за активностью разных отделов. Созданием такой технологии занимается компания Neuralink Илона Маска, причем процесс вживления чипа выполняет специально обученный робот . Недавно компания показала, как ей удалось вживить чип в организм обезьяны. Благодаря ему она научилась управлять компьютером силой мысли. Вот видео.

Вживляемые в организмы чипы существуют очень давно, просто о них мало кто знает. Еще в далеком 2004 году в США было одобрено для использования устройство VeriChip, которое позволяет врачам быстро узнавать о состоянии здоровья пациентов. А недавно моя коллега Любовь Соковикова рассказала нам о чипе, который способен обнаруживать COVID-19 до появления первых симптомов. Очень рекомендую почитать ее материал, потому что из него можно узнать много интересного. Переходите по этой ссылке.