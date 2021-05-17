Как покорить Эверест?

Восхождения на Эверест проводятся весной и осенью; в остальное время года здесь свирепствуют муссоны, зимой температура опускается до –50 °C, дуют сильнейшие ветра.

В 1922 году в результате лавины, сошедшей в районе Северного седла — перевала, соединяющего Эверест и Чангзе в Тибете – погибли семеро носильщиков британской экспедиции Чарльза Брюса. Ее целью было первое в истории восхождение на вершину Джомолунгмы – высочайшего места на планете (8848,86 м). В поисках более легкого пути, группа обследовала восточные и северные окрестности пика, однако добиться цели экспедиции не удалось. Первые две попытки закончились неудачей, а третья — трагедией: семеро носильщиков погибли под лавиной, сход которой был вызван их же прохождением. Это – первый задокументированный случай гибели людей при попытке восхождения на Джомолунгму, но, увы, не последний. В ночь с 10 на 11 мая 1996 года четверо участников коммерческой экспедиции компании Adventure Consultants а также трое восходителей из индийской национальной экспедиции, погибли при восхождении на Эверест. Причиной послужил разыгравшийся ураган: за двое суток не стало девяти альпинистов из четырех команд. Эти события впоследствии легли в основу двух художественных, а также нескольких документальных фильмов. Разбираемся кто, как и зачем покорял эверест.

Самая высокая точка на Земле

Гора Эверест – Сагарматха на непальском языке, а на тибетском—как Чомолунгма – пересекает границу между Непалом и Тибетом на вершине Гималайской горной цепи. Хотя достижение вершины мира является трудным и потенциально смертельным делом из-за экстремальной высоты, лавин, ледопадов и других опасностей, гора находится довольно близко к экватору, на широте примерно 28 градусов.

Исследователи подсчитали, что возраст Эвереста составляет от 50 до 60 миллионов лет, что по геологическим меркам очень мало. Гора была образована восходящей силой, возникшей при столкновении Индийской и Евразийской тектонических плит, поднявших скалы, которые образовали самую высокую гору на Земле. Как пишет National Geographic, эта сила все еще действует и сегодня, каждый год поднимая вершину Эвереста примерно на четверть дюйма выше.

Высочайшая вершина Земли. Гора входит в горную систему Гималаи и лежит на границе между Китаем (северный склон) и Непалом (южный склон).

С тех пор как сэр Эдмунд Хиллари и шерп Тенцинг Норгей стали первыми людьми, поднявшимися на вершину Эвереста в 1953 году, искатели приключений со всего мира решили последовать их примеру. За годы, прошедшие с тех пор, восхождение на самую высокую точку в мире сильно изменилось. Сегодня сотни альпинистов совершают этот подвиг каждый год благодаря усовершенствованиям в знаниях, технологиях и инфраструктуре, которые обеспечивают восход в гору самой настоящей трассой.

Как подняться на вершину мира?

Итак, путешествие на вершину (разберем более популярный маршрут Южного Седла) начинается в Базовом лагере, расположенном на 3540 м ниже вершины на непальской стороне горы. Южный базовый лагерь расположен на высоте 5400 м над уровнем моря у подножия ледника Кхумбу. Здесь уровень кислорода составляет всего 52% от уровня моря. Во время альпинистского сезона этот район превращается в обширный лагерь палаток, где альпинисты акклиматизируются к разреженному воздуху и ждут, когда откроются погодные окна.

Покинув Базовый лагерь, альпинисты и их проводники поднимаются по леднику через зону под названием Ледопад Кхумбу – один из самых коварных участков нижних склонов горы Эверест. Дальнейший 2,6-километровый переход может занять от трех до восьми часов, в зависимости от условий и состояния акклиматизации альпиниста.

Также известный как Долина тишины, лагерь №1 расположен на высоте 6000 м, где уровень кислорода падает ниже 50%. Помимо прочего большой опасностью на подходе является наличие множества расщелин. Альпинисты должны использовать лестницы и закрепленные веревки, чтобы пробраться через огромное снежное поле. Условия здесь непростые – заснеженный рельеф вокруг лагеря усиливает солнечную радиацию, а дневная температура может достигать 35 градусов по Цельсию.

Лагерь №2 расположен еще выше, у подножия скалы Лхоцзе — внушительной стены ледникового льда высотой в километр, на высоте 6400 метров. Это, как правило, последнее место, где альпинисты могут получить горячую, приготовленную еду. Район завален снаряжением, оставленным более ранними экспедициями, облегчающими свой груз перед возвращением в Базовый лагерь.

Третий лагерь расположен на вершине склона Лхоцзе на отметке 7200 м, так что ровные поверхности находятся на высоком уровне. Дальнейшее следование по маршруту длиной 2,6 км вверх и через ледяную стену Лхоцзе может занять от четырех до восьми часов. На такой высоте уровень кислорода в атмосфере падает примерно до 40% от уровня моря, и для многих это последний шанс дышать без посторонней помощи.

Лагерь №4 является конечной остановкой на пути к вершине и находится всего в нескольких метрах от отметки высоты 8000 метров. Находясь здесь альпинисты должны беречь энергию и ждать подходящих погодных условий, чтобы совершить финальный подъем на вершину. На высоте почти 8000 м с лишним воздух настолько разрежен, а погода настолько непостоянна, что у альпинистов очень ограниченное время выживания. Это место называется Зоной смерти.

Попасть на вершину любой ценой

Отмечу, что сегодня подавляющее большинство альпинистов, поднимающихся на Эверест, используют баллоны с кислородом, чтобы уменьшить воздействие экстремальной высоты. Однако баллонный кислород имеет свои недостатки и риски: это дорого и тяжело носить с собой, к тому же пустые баллоны часто бросают в качестве мусора. Но, в конце концов, кого это останавливает?

Так, 25 лет назад, на «крыше планеты», в течение двух дней погибли пять альпинистов на Южной стороне горы и еще три на Северной стороне. Эта катастрофа получила название «Великая трагедия» и хотя она не является самой кровавой в истории горы, это, однозначно, самая известная на сегодняшний день катастрофа, во многом благодаря бестселлеру за авторством американского журналиста и альпиниста Джона Кракауэра.

Стоит ли говорить, что с тех пор интерес к Эвересту взлетел. В одноименном фильме 2015 года Кира Найтли, Джейк Джилленхол, Эмили Уотсон и другие голливудские актеры. Таким образом, спрос на проникновение на заветную вершину ускорился, а вместе с ним и коммерциализация горы: если в 1996 году западные агентства, такие как Mountain Madness или Adventure Consultants, всесторонне управляли своим портфелем клиентов, то теперь именно непальские агентства взяли на себя бизнес и ведут его, чего уж греха таить, довольно успешно.