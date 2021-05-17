Достоинства кресла-мяча

Кресло-мяч - удобный вариант мягкой мебели, которую очень любят дети, да и многие взрослые. Кресло-мяч относится к бескаркасной мебели, поэтому его можно смело устанавливать в детской комнате.

Изначально этот предмет приобретали футбольные болельщики, но учитывая многочисленные достоинства такого изделия, его стали покупать многие современные люди. Он станет отличным подарком не только ребенку, но и взрослому человеку, каждый найдет ему применение в жилом помещении, либо во дворе частного дома, на даче или на пикнике.

Конструкция кресла-мяча создана таким образом, что оно легко принимает форму человека, позволяет максимально расслабиться и отдохнуть на нем.

В качестве наполнителя в таком кресле-мешке – шарики из полистирола, которые являются очень гибкими, легко приобретают нужную форму, в результате чего такая мебель является очень удобной и комфортной для человека с разным весом. Она идеально подходит под любой интерьер помещения, имеет доступную стоимость.

Кресло-мяч от компании «NaPufe» обладает высокой прочностью и долговечностью.

Купить такой предмет мебели можно разных размеров. Изготавливается кресло-мяч и плотных и прочных материалов. Например, ткань оксфорд является не только достаточно плотной, но и влагоотталкивающей. Она не впитываем пыль и грязь, легко чистится при помощи щетки.

Нередко в продаже можно увидеть кресло-мяч из эко-кожи. Этот материал прочный и достаточно мягкий, легко чистится влажной губкой.

Приобретая такое изделие для ребенка, можете быть уверены, что оно станет его любимым предметом, на котором он будет не только сидеть или лежать, но и использовать в качестве игрушки. Футбольному болельщику можно заказать кресло-мяч с логотипом любимой команды.

Поскольку наполнителем такой мебели являются шарики из полистирола, продавить их просто невозможно. Они будут постоянно передвигаться под весом тела, приобретая ту или иную форму. Бескаркасные кресла достаточно легкие и удобные, нежели каркасные изделия, к тому же и более безопасные в использовании. Верхний чехол легко снимается и стирается.

Чтобы кресло как можно дольше оставалось в первоначальном виде, следите, чтобы дети не добрались до его наполнителя. В качестве регулярного ухода достаточно просто периодически протирать кресло влажной губкой. Более подробно с ассортиментом вы можете ознакомиться на сайте https://napufe.com.ua/