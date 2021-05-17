Все современные модели мужских сумок через плечо

Классика и современность: популярные модели

Мужчинам сумки важны так же, как и женщинам. Современный, практичный аксессуар позволит держать все необходимое под рукой, расставит акценты в образе. Но если раньше в моде были в основном барсетки, то сегодня перечень вариантов намного шире. Ищете универсальное решение на все случаи жизни? Кожаные мужские сумки через плечо (а кросс боди мужская сумка обычно имеет сдержанный дизайн и лаконичную цветовую гамму) станут идеальным выбором.

Сумки через плечо представлены в продаже разными моделями, среди них:

Портфели – компактная разновидность классики. Дизайн строгий, есть соответствующая фурнитура. Мужские сумки-портфели гармонично дополняют пиджаки, пальто.

Мужские сумки-портфели гармонично дополняют пиджаки, пальто. Планшетки – вместительные, универсальные аксессуары. Выглядят они аккуратно, но при этом имеют приличное внутреннее пространство для размещения всего необходимого.

Мессенджеры – их еще называют почтальонками за схожесть с сумкой почтальона. Модель изначально считалась молодежной, сейчас перекочевывает в гардеробы взрослых и солидных мужчин.

У всех вариантов есть одна общая черта – наличие длинной шлейки, которая позволяет носить аксессуар через плечо и оставляет руки свободными. Шлейки часто изготавливают из ткани, но кожа будет более долговечным и красивым выбором. Уровень комфорта в носке во многом зависит от ширины ремешка. Если не планируете перегружать сумку, хватит тонкой лямки. При переноске тяжестей (все относительно, но это важно) недостаточно широкий ремешок начнется сгибаться, сворачиваться. Конечно, дизайн сумки очень важен, но не забывайте о практических моментах.

Другие важные моменты

Мужские кожаные сумки https://valizio.com.ua/muzhskie-sumki/ бывают вертикальными и горизонтальными. Вертикальные максимально компактные – высокие, узкие. Горизонтальные более вместительные, в них много кармашков.

Важен материал изготовления. Кожаные изделия лидируют – несмотря на немалую цену, они долговечные, красивые, солидные, долго сохраняют первоначальную привлекательность. Популярные виды кожи:

змеиная, крокодиловая – из этих сортов получаются яркие, броские аксессуары;

телячья, свиная – прочная, крепкая, мягкая и эластичная одновременно.

При желании сэкономить присмотритесь к экокоже. Качественные варианты достаточно долговечные и прочные. Плотный текстиль тоже хорошо показывает себя в носке.