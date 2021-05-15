Письмо из «Титаника» от 12-летней девочки

На побережье Канады найдено таинственное письмо, которое могло быть написано на легендарном «Титанике»

В 2017 году, на побережье канадской провинции Нью-Брансуик, была найдена старинная бутылка с запиской внутри. Письмо было написано 12-летней Матильдой Лефевр и сообщало о том, что девочка находится посреди Атлантического океана и через несколько дней доберется до Нью-Йорка. Исследователи сразу же смекнули, что записка могла быть оставлена пассажиркой печально известного парохода «Титаник», который в 1912 году потерпел крушение из-за столкновения с айсбергом. На данный момент изучением находки занимаются канадские ученые и главное, что они хотят узнать — подделка это или нет. Бумага, бутылка и пробка действительно очень старые, однако у ученых все равно остаются сомнения в подлинности записки из-за необычного почерка девочки. А тем временем у девочки уже нашлись дальние родственники, которые на данный момент живут во Франции.

Загадочное письмо из «Титаника»

О загадочной находке рассказала канадская телерадиовещательная корпорация CBC. В ходе изучения найденной записки группа исследователей под руководством Николя Бодри (Nicolas Beaudry) с удивлением обнаружила, что бутылка, пробка, бумага и чернила действительно были изготовлены около 100 лет назад. К тому же, в числе пассажиров «Титаника» на самом деле фигурировала 12-летняя девочка по имени Матильда Лефевр. Она была дочерью французского шахтера Франка Лефевра, который нашел работу в американском штате Айова и заработал достаточно денег, чтобы позвать семью к себе.

Бутылка, внутри которой находилось письмо от Матильды Лефевр

Его семья состояла из старших сыновей и четырех детей помладше. Сыновья уже были рядом с ними, а Матильде Лефевр и ее младшим братьям и сестрам было необходимо переплыть Атлантический океан вместе со своей матерью. Судя по всему, во время путешествия на «Титанике» девочке стало скучно и она написала письмо со следующим содержанием:

«Я бросаю эту бутылку в море посреди Атлантики. Мы должны прибыть в Нью-Йорк через несколько дней. Если кто-нибудь найдет ее, свяжитесь с семьей Лефевр в Льевене».



К сожалению, семья не смогла выжить при крушении «Титаника» и погибла. Ученым удалось выяснить, что после ужасных вестей отец семейства обратился за помощью в Комитет помощи Красного Креста. После его обращения власти обратили внимание, что он въехал в США незаконно и депортировали его обратно во Францию. Франк Лефевр скончался в 1948 году, когда ему было 77 лет.

А вот и само письмо

После публикации сообщения об обнаружении загадочной бутылки, с учеными связался Жак Лефевр, дальний родственник семьи. По его словам, мать девочки приходилась ему двоюродной бабушкой и ему ничего не известно об этих родственниках. Он очень надеется, что письмо настоящее, однако у ученых есть большие сомнения.

Письмо из «Титаника» может быть подделкой

Несмотря на подлинность бутылки, бумаги и чернил, исследователей смущает почерк девочки. По их словам, учебные заведения Франции начала XX века обучали детей совершенно другому стилю письма. Но они не отрицают, что Матильда Лефевр могла попросить написать письмо кого-то из взрослых.

Но есть еще один повод для сомнений. Ученые сомневаются, что течение могло принести бутылку с запиской до берегов Канады. По их мнению Гольфстрим, который является теплым морским течением в Атлантическом океане, скорее вынес бы письмо на одно из европейских побережий. Но исследователи намерены провести еще несколько исследований и учесть ветер и другие явления, которые могли повлиять на маршрут бутылки. Если она окажется настоящей, ее можно будет считать первым артефактом из «Титаника», который был найден на суше.

Если подумать, подлинность записки не так уж и важна. Главное то, что благодаря находке человечество узнало судьбу еще одной семьи, которая пострадала в результате всемирно известной катастрофы. По словам главы исследовательской группы Николя Бодри, это увлекательная история и трогательное напоминание о миллионах мигрантов, которые пересекали Атлантический океан в начале XX века.

К сожалению, Матильда Лефевр и ее семья не выжила в катастрофе. Однако в тот ужасный момент выжили десятки детей. Чтобы спасти своих сыновей и дочерей, многим родителям приходилось идти на хитрости и демонстрировать свою храбрость.