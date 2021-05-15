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Как остались живы вымершие организмы?

Как остались живы вымершие организмы?

Симбиоз морской лилии и коралла

У берегов Японии обнаружены формы жизни, которые считались вымершими 270 миллионов лет назад. Речь идет о морских лилиях и шестилучевых кораллах, которые с очень давних времен имеют максимально тесные взаимоотношения. Пользу от этих отношений в основном получают кораллы — они крепятся к лилиям и получают доступ к большему количеству пищи. До сих пор ученым удавалось найти только окаменелые останки этих созданий, из-за чего они считались вымершими до появления динозавров. Удивителен тот факт, что они оставались ненайденными на протяжении почти всей истории человечества. Возможно, кто-то их и встречал, но просто не знал, с какими загадочными существами имеет дело. Это действительно важное открытие для ученых, поэтому давайте разбираться в подробностях. Начнем с того, кем именно являются упомянутые морские лилии и шестилучевые кораллы. В школьных учебниках им вряд ли выделили целые главы — максимум пара строчек текста.

 


Кто такие морские лилии?

Морские лилии — это иглокожие животные, которые обитают исключительно на морском дне и ведут малоподвижный образ жизни. Их тела имеют форму чашечки, в центре которой находится рот, а вверх отходят своеобразные руки. Вниз от чашечки, как правило, отходит метровый стебель, при помощи которого создания крепятся к морскому дну. Питательные вещества морские лилии получают путем фильтрации воды — они всасывают жидкость и извлекают из нее личинок беспозвоночных и мелких ракообразных. Обнаруженная в Японии морская лилия относится к виду Metridioidea, которая славится своими взаимоотношениями с шестилучевыми кораллами.

Как остались живы вымершие организмы?

Морская лилия Ptilometra australis


Кто такие шестилучевые кораллы?

Шестилучевые кораллы — это беспозвоночные существа, которые обитают в теплых морских водах с температурой не ниже +20 градусов. В основном их тела состоят из мускульных клеток, которые образуют продольные и поперечные мышцы. Также немаловажной частью их организма является нервная система, которая образует густое скопление в ротовом отверстии. Вокруг рта имеются щупальца в количестве, кратной шести. Как и остальные коралловые полипы, эти создания питаются планктоном. Шестилучевый коралл, о котором пойдет речь в этой статье, относится к редкому виду Abyssoanthus.

Как остались живы вымершие организмы?

Колония шестилучевых кораллов

Окаменелые останки древних организмов

Ранее ученые считали, что эти два вида организмов погибли в палеозойскую эру, примерно 270 миллионов лет назад. В те времена почти вся живность обитала в воде, то есть животный мир был представлен упомянутыми выше морскими лилиями, огромными рыбами и трилобитами. Судя по окаменелым останкам, морские лилии и шестилучевые кораллы часто жили в симбиозе. Впрочем, по данным научного издания Science Alert, в их случае отношения правильнее назвать эпибиозом. Так называется явление, когда один организм поселяется на поверхности другого и извлекает пользу. Так, прикрепившись к морской лилии, кораллы получают доступ к большему количеству питательных веществ.

Как остались живы вымершие организмы?

Симбиоз лилий Metridioidea и кораллов Abyssoanthus

Сегодня существует много видов морских лилий и кораллов, однако практически никто из них не состоит в эбипиозе. Ученые были уверены, что последними, кто пребывал в симбиозе друг с другом, были морские лилии Metridioidea и кораллы Abyssoanthus, жившие 273 миллиона лет назад. Это действительно так — кроме них в таких тесных отношениях никто не состоит. Однако, они оказались не вымершими. Недавно их нашли на 100-метровой глубине японских берегов Хонсю и Сикоку. В ходе изучения структуры этих созданий ученые пришли к выводу, что организмы не соревнуются друг с другом за еду. То есть, никто из них точно не страдает из-за симбиоза.

Как остались живы вымершие организмы?

Кораллы не оставляют следов на лилиях

Ученые считают, что останки созданий было трудно обнаружить из-за того, что они не обладают достаточно твердым скелетом. Больше всего это актуально для кораллов: морские лилии сохранялись, а вот прикрепленные к ним кораллы — нет. Можно было бы обнаружить следы их крепления на окаменелых лилиях, но кораллы не оставляют следов.

Ученым довольно часто удается найти животных, которое долгое время считались вымершими.

15 май 2021 /
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