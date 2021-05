Голубоватый ледник, тяжелые свинцовые воды и маленькая черно-белая птица, отдыхающая на льдине. И вдруг — массивное, но стремительное пятнистое тело и возникшая из ниоткуда розовая пасть, окаймленная рядом острых зубов. «Если бы пингвины могли летать» — так называется эта работа испанского фотографа, высоко оцененная в конкурсе Wildlife photographer of the year 2019. Несмотря на то, что спасение в воздухе недоступно для субантарктического пингвина, ему всё еще может повезти в водной гонке. Его соперник — морской леопард, опасный хищник Антарктики, и пингвину придется здорово постараться, чтобы остаться живым после такой встречи.

На фотографии запечатлена довольно распространенная техника охоты морского леопарда. Хищник осторожно приближается к добыче под водой, а затем совершает резкий бросок и хватает с края льдины зазевавшегося пингвина. Подобным образом леопарды охотятся и на детенышей кергеленских морских котиков — с идущей волной «вылетают» на пляж и хватают щенят, оказавшихся у кромки воды. Однако в арсенале охотничьих техник есть и другие приемы. Леопарды часто патрулируют побережье и устраивают засады в водорослевых лесах или за льдинами, терпеливо ожидая, когда пингвины зайдут в воду. А некоторые морские леопарды не делают и этого: зачем тратить усилия, если можно лежать и дожидаться, пока любопытные детеныши котиков сами не приблизятся на расстояние, достаточное для броска?

Морской леопард патрулирует холодные антарктические воды. фото © Paul Nicklen с сайта paulnicklen.com

Однако пингвины и детеныши котиков — не единственная пища морских леопардов. В их рацион также входит криль, рыбы, кальмары, другие птицы и тюленята. Устройство зубов также учитывает несколько стратегий питания: у леопардов есть большие клыки и резцы для захвата добычи и щечные фестончато-бугорчатые зубы для фильтрования криля из воды (см. картинку дня Фестончатые зубы тюленя-крабоеда). Очевидно, что диета животных зависит от места и времени — так, например, охота на тюленят возможна только в районе лежбищ в сезон размножения тюленей, а криль можно добыть в местах с достаточным уровнем продуктивности моря. Но наблюдения свидетельствуют и о других значимых факторах. К примеру, известно, что доминантные территориальные самки вытесняют самцов и более мелких самок с охотничьих угодий, расположенных рядом с лежбищами кергеленских морских котиков. Вероятно, пол, статус и предпочитаемые стратегии охоты на фоне условий окружающей среды складываются в индивидуальную для каждого леопарда пищевую специализацию.

Зубы морского леопарда. Крепкие передние зубы помогают удерживать крупную добычу и отрывать от нее куски, фестончатые зубы с тремя вершинами используются больше для добычи криля. фото из статьи J. R. Robbins et al., 2019. A rare observation of group prey processing in wild leopard seals (Hydrurga leptonyx)

Любая диета неизменно подразумевает наличие определенных преимуществ и сложностей. Так, теплокровная добыча для морского леопарда — ценный калорийный ресурс, но вот охота на нее — далеко не простая задача. Во-первых, чтобы получить новые калории, придется потратить немало имеющихся: охота требует скоростных маневренных заплывов и стремительных бросков. Во-вторых, пингвинов и детенышей котиков нельзя проглотить целиком — приходится их разделывать, а это совсем не тривиальная задача. Ласты с редуцированными когтями не приспособлены для того, чтобы придерживать добычу при разделке, а хищнических зубов, которые позволяют эффективно «разрезать» пищу на более мелкие кусочки, у морских леопардов нет. Приходится как следует трясти и трепать жертву, чтобы урвать хоть небольшой кусочек мяса. На эти действия уходит очень много времени и энергии!

Морской леопард треплет добычу — кергеленского морского котика. фото из статьи J. R. Robbins et al., 2019. A rare observation of group prey processing in wild leopard seals (Hydrurga leptonyx)

Морские леопарды часто становятся объектами фото - и видеосъемок, что неудивительно: они крупные (более трех метров в длину), ловкие и могут демонстрировать самое разное поведение. Во время охоты мы видим в морских леопардах беспощадных и кровожадных хищников, а вне ее эти животные оказываются харизматичными и игривыми. Они также довольно любопытны и могут с удовольствием «позировать» перед фотографами или даже приносить им подарки — так, например, морские леопарды неоднократно предлагали дайверам полакомиться пойманными ими пингвинами.

Самка морского леопарда подносит пингвина прямо ко «рту» фотографа — объективу камеры. фото © Paul Nicklen с сайта paulnicklen.com

И, конечно, ни одна документальная передача о фауне Антарктики не обходится без рассказа о морских леопардах. Кажется, что жизнь этих животных хорошо изучена, и ничто уже не может нас удивить. Но это не так! Съемочным группам, экипированным первоклассным оборудованием и жаждущим найти необычные сюжеты, иногда удается заснять удивительные аспекты жизни животных, которые никто раньше не наблюдал. Так, например, в 2016 году на съемках цикла фильмов «Наша планета» (Our planet, вышел на платформе Netflix в 2019 году) засняли необычное поведение морских леопардов у побережья Южной Георгии. В сам фильм эти кадры не вошли (но вошла охота на нетипичную добычу — королевских пингвинов), зато ученые их проанализировали и написали научную статью. Известно, что морские леопарды ведут одиночный образ жизни и редко взаимодействуют с конспецификами (сородичами). А новые съемки с коптера показали, что эти животные способны вместе разделывать убитую добычу!

Две взрослые самки морского леопарда делят убитого королевского пингвина (охота осталась за кадром): одна из них удерживает добычу, а другая старается оторвать кусок. Но несмотря на эту необычную толерантность друг к другу, во время дележки можно наблюдать и антагонистические сигналы: демонстрацию открытого рта, выдувание пузырей и агрессивные выпады в сторону другого животного. На видео периодически (например, на 10 или 40 секундах) появляются другие леопарды, но не приближаются слишком близко

Но зачем одиночным животным вступать в такие взаимодействия? В качестве возможных объяснений ученые предлагают две гипотезы, которые еще предстоит проверить. Первая гласит, что защищать крупную добычу — слишком энергетически затратно, проще быть толерантным к клептопаразитизму (присвоению одним животным ресурса другого). Допустим, одиночному леопарду наконец удалось оторвать небольшой кусочек от жертвы. Пока хищник расправляется с ним, добыча свободно плавает в воде и может быть украдена другим животным. Отгонять его и защищать свою пищу — не всегда лучшая стратегия: можно получить серьезные травмы. К тому же, во время выяснения отношений может появиться третий, который под шумок присвоит добычу... Возможно, леопарду энергетически «дешевле» позволить другому животному подъесть свою добычу, тем более что пойманный в данном случае королевский пингвин крупнее обычных жертв и может быть избыточен для одного леопарда. Вторая гипотеза — совместное разделывание крупной пищи энергетически выгодно. На видео заметно, что во многих случаях одно из животных действует как «якорь» и удерживает добычу, а второе с гораздо меньшими усилиями отрывает от нее кусок. Однако невозможно точно установить, является ли наблюдаемое поведение «настоящей» кооперацией или побочным продуктом толерантности к клептопаразитизму (см. первую гипотезу). Предполагается, что настоящая кооперация возникает только у высокосоциальных видов, образующих группы, в которых успех одних особей оказывается выгодным для других. Таким образом, поведение социальных косаток, когда одна особь удерживает добычу, а другая отрывает кусок, можно считать настоящей кооперацией, а схожее поведение одиночных морских леопардов нельзя трактовать так однозначно.

Отрывок фильма «Семь миров, одна планета» (Seven worlds, one planet, BBC, 2019 год). Охоту морских леопардов для него снимали в заливе, заполненном плавучими льдинами. Эта «ледяная каша» очень опасна для пингвинов: по ней невозможно ни толком идти, ни плыть — лапы всё время проваливаются и застревают, а любая волна, даже совсем небольшая, может привести к тому, что птицу просто раздавит льдинами. Неудивительно, что в таком ландшафте пингвины становятся легкой добычей для морских леопардов. Однако в этом случае им удалось «договориться»

Если появятся доказательства, что эти животные действительно кооперируются, свидетельства о «подарках» фотографам заиграют новыми красками. Возможно, морские леопарды предлагают взаимовыгодное сотрудничество и удивляются, что люди умудряются не понять такой простой социальный контекст.

фото © Eduardo del Alamo с сайта nhm.ac.uk.

Дина Юсупова