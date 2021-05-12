Как подобрать роликовые коньки по размеру ноги?

Требования к роликовым конькам

Практически все рекомендации по выбору роликовых коньков содержат в себе упоминание о необходимости правильно подобрать размер. Это действительно так, ведь ногам должно быть комфортно. Но ролики – не обувь, и крайне важно, чтобы голеностоп был жестко зафиксирован. Конечно, каждый покупатель имеет право на примерку, но не каждый понимает, как должны сидеть роликовые коньки, чтобы езда была не только приятной, но и безопасной.

Как упоминалось ранее, нижняя часть голени и стопа должны находиться в жесткой фиксации. С голенью все понятно, ведь помимо шнурков есть бакли. Верхняя стягивает каф, не позволяя ботинку болтаться. Нижняя (пяточная) удерживает пятку там, где она и должна находиться во время покатушек. Главная ошибка начинающих роллеров – желание чувствовать свободу в пальцах.

Свободного места в мыске не должно быть. Главное правило, которого следует придерживаться, выбирая ролики – купить нужно те, которые плотно сели на ногу. Со временем под действием температуры пластик, да и сам ботинок, усядется, и примет форму ноги. Поэтому главное, что необходимо учитывать выбирая роликовые коньки – размер по длине. Если стопа широкая, а щиколодке слегка неуютно – это нормально, это скоро пройдет.

Как определить размер?

Примерить ролики можно при получении, но как правильно указать размер в форме заказа, когда вы решили приобрести их в интернет-магазине. Если заявка оформляется на сайте https://rollershop.com.ua/roliki/, каждый покупатель может обратиться за помощью к консультанту. Но произвести необходимые замеры можно и самостоятельно, если придерживаться следующей пошаговой инструкции:

Прислоните пятку вплотную к стене или к любой опоре перпендикулярной полу. Не нужно измерять стельки из кроссовок или туфель. Меряйте ногу. Возьмите карандаш, ручку или маркер, и поставьте отметку, где заканчиваются пальцы. Важно, чтобы карандаш также был под углом 90 градусов. Измерьте расстояние от стены до отметки. Здесь линейку разместите перпендикулярно опоре. Тогда замеры будут максимально точными. Сопоставьте полученные данные с теми, что указаны в таблице соответствия размеров обуви с длиной стопы. Округляйте в большую сторону.

Округление необходимо уже потому, что кататься вы будете в носках, а значит, необходимо предусмотреть запас в несколько миллиметров. Если под рукой таблицы нет, ее можно найти в интернете или на сайте Roller Shop. Там же вы можете получить любую консультацию и выбрать ролики от лучших мировых производителей.

Правила примерки

И здесь есть несколько рекомендаций, о которых нельзя забывать. Шнуровка должна быть затянута, бакли застегнуты, носки надеты. Станьте в правильную стойку, слегка согнув колени. В этом положении пальцы должны касаться мыска бута. Если согнуть коленный сустав сильнее или присесть, появится небольшой зазор, а значит, что выбор сделан.