Как подобрать роликовые коньки по размеру ноги?
Практически все рекомендации по выбору роликовых коньков содержат в себе упоминание о необходимости правильно подобрать размер. Это действительно так, ведь ногам должно быть комфортно. Но ролики – не обувь, и крайне важно, чтобы голеностоп был жестко зафиксирован. Конечно, каждый покупатель имеет право на примерку, но не каждый понимает, как должны сидеть роликовые коньки, чтобы езда была не только приятной, но и безопасной.
Требования к роликовым конькам
Как упоминалось ранее, нижняя часть голени и стопа должны находиться в жесткой фиксации. С голенью все понятно, ведь помимо шнурков есть бакли. Верхняя стягивает каф, не позволяя ботинку болтаться. Нижняя (пяточная) удерживает пятку там, где она и должна находиться во время покатушек. Главная ошибка начинающих роллеров – желание чувствовать свободу в пальцах.
Свободного места в мыске не должно быть. Главное правило, которого следует придерживаться, выбирая ролики – купить нужно те, которые плотно сели на ногу. Со временем под действием температуры пластик, да и сам ботинок, усядется, и примет форму ноги. Поэтому главное, что необходимо учитывать выбирая роликовые коньки – размер по длине. Если стопа широкая, а щиколодке слегка неуютно – это нормально, это скоро пройдет.
Как определить размер?
Примерить ролики можно при получении, но как правильно указать размер в форме заказа, когда вы решили приобрести их в интернет-магазине. Если заявка оформляется на сайте https://rollershop.com.ua/roliki/, каждый покупатель может обратиться за помощью к консультанту. Но произвести необходимые замеры можно и самостоятельно, если придерживаться следующей пошаговой инструкции:
- Прислоните пятку вплотную к стене или к любой опоре перпендикулярной полу. Не нужно измерять стельки из кроссовок или туфель. Меряйте ногу.
- Возьмите карандаш, ручку или маркер, и поставьте отметку, где заканчиваются пальцы. Важно, чтобы карандаш также был под углом 90 градусов.
- Измерьте расстояние от стены до отметки. Здесь линейку разместите перпендикулярно опоре. Тогда замеры будут максимально точными.
- Сопоставьте полученные данные с теми, что указаны в таблице соответствия размеров обуви с длиной стопы. Округляйте в большую сторону.
Округление необходимо уже потому, что кататься вы будете в носках, а значит, необходимо предусмотреть запас в несколько миллиметров. Если под рукой таблицы нет, ее можно найти в интернете или на сайте Roller Shop. Там же вы можете получить любую консультацию и выбрать ролики от лучших мировых производителей.
Правила примерки
И здесь есть несколько рекомендаций, о которых нельзя забывать. Шнуровка должна быть затянута, бакли застегнуты, носки надеты. Станьте в правильную стойку, слегка согнув колени. В этом положении пальцы должны касаться мыска бута. Если согнуть коленный сустав сильнее или присесть, появится небольшой зазор, а значит, что выбор сделан.
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