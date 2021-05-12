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Необычное поведение кошек

Необычное поведение кошек

Есть несколько причин, по которым кошки любят сидеть в коробках

При виде любой картонной коробки, даже самой маленькой, кошки стремятся скорее забраться внутрь. Об этом странном пристрастии домашних животных в курсе все, от их хозяев до ученых, однако с чем оно связано — никто точно сказать не может. Поиски ответа на этот вопрос ведутся очень давно и на данный момент ученые провели достаточно много экспериментов и выдвинули несколько теорий, максимально похожих на правду. В ходе недавней научной работы на эту тему исследователи выяснили, что кошек привлекают не только настоящие коробки, но и просто начерченные на полу фигуры квадратной формы. В общем, загадочная любовь домашних животных к коробкам и геометрическим фигурам достойна целой статьи. Сейчас мы рассмотрим несколько самых популярных теорий и выберем из них самую правдоподобную. Также узнаем, что может означать пристрастие кошек к квадратным фигурам.


Самые популярные теории

Как и говорилось, ученые провели много исследований на тему «взаимоотношений» кошек и коробок. В ходе каждой из них возникли интересные теории, о которых мы и поговорим.


Хорошее место для засады

Самое очевидное объяснение большой любви кошек к коробкам заключается в том, что они являются хищниками и нуждаются в месте для сидения в засаде. С такого места можно подолгу наблюдать за солнечными зайчиками и хозяйскими тапочками, чтобы в итоге успешно на них напасть. Вообще, принадлежностью кошек к хищникам можно объяснить многие аспекты их поведения. Например то, что они очень любят бегать по ночам.

Необычное поведение кошек

Коробка — хорошее место для слежения за будущей «жертвой»


Защита от опасности

Также кошки по своей природе не очень любят сталкиваться с опасностью, поэтому предпочитают сидеть в укрытии. Коробки закрывают их тела с разных сторон, поэтому домашние животные явно чувствуют себя в безопасности. Об этом даже упомянуто в книге «Домашние кошки: биология поведения», в написании которой участвовали сотрудники швейцарского Института прикладной этологии и психологии животных.

Необычное поведение кошек

Коробка — безопасное место


Защита от стресса

В 2015 году нидерландский ветеринар Клаудия Винке (Claudia Vinke) провела эксперимент с участием 19 кошек, которые недавно поступили в один из приютов. Они были разделены на две группы: первая получила доступ к коробкам, а вторая — нет. Это было единственным различием в условиях их содержания, а в остальном они получали такое же питание, спальное место и игрушки. В результате научной работы выяснилось, что животные из первой группы адаптировались к новым условиям всего за три дня, в то время как кошкам из второй группы на это потребовалось до 2 недель. Исходя из этого был сделан вывод, что нахождение в безопасной коробке помогает кошкам справиться со стрессом. В природе кошки в качестве «успокоительного» средства используют верхушки деревьев.

Необычное поведение кошек

Коробка — лучшее лекарство от стресса (для кошек)


Хороший способ согреться

В 2006 году ученые выяснили, что для хорошего самочувствия кошкам нужно находиться при температурах от 30 до 36 градусов Цельсия. Для человека такие условия кажутся слишком жаркими, поэтому в домах обычно холоднее. В маленьких коробках кошкам гораздо проще сохранять тепло, поэтому исследователи считают, что это и есть главная причина, по которой они так их любят. В это легче поверить если учесть, что помимо коробок кошки также любят сидеть в сумках, обуви и других тесных и теплых местах.

Необычное поведение кошек

Коробка — теплое и комфортное жилье


Почему кошки любят квадраты?

Недавно в научном журнале Applied Animal Behaviour Science была опубликована статья о том, что кошкам интересны не только коробки, но и рисунки квадратной формы. В 2017 году в твиттере даже использовался хештег #CatSquare, под которым владельцы кошек выкладывали фотографии, где животные сидят посередине нарисованных на полу квадратов. Австралийские ученые решили проверить, действительно ли кошки так любят нарисованные квадраты и попросили 500 добровольцев проследить за поведением животных.

Необычное поведение кошек

Кошка на квадрате Канижа

Оказалось, что да — кошки их любят. И речь не только об идеальных фигурах — их заинтересовали даже квадраты Канижа. Так называется оптическая иллюзия, при которой похожие на персонажа компьютерных игр Пакмана образуют четыре угла. На данный момент ученые склонны предполагать, что любовь кошек к нарисованным фигурам обусловлена простым любопытством. Но некоторые также считают, что пребывание посередине квадрата ассоциируется у кошек с посещением туалета. Так что с экспериментами стоит быть осторожнее…

12 май 2021 /
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