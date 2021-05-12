Что особенного в бутылке вина за миллион долларов?

Бутылка вина, которая побывала в космосе

Самое первое вино в истории было изготовлено в Китае, примерно 9 000 лет назад. С тех пор виноделие постоянно развивается, однако эта промышленность до сих пор окутана всевозможными тайнами. Например, даже профессионалы своего дела не могут полностью объяснить то, как сложная смесь химических веществ, дрожжей и бактерий в бутылке вина созревает и в итоге дает напитку определенные сочетания вкуса, запаха, цвета и других свойств. На эти показатели также влияет то, где хранилась бутылка — необходим погреб со строгой температурой, влажностью и другими «идеальными» условиями. В ноябре 2019 года компания Space Cargo Unlimited отправила бутылку очень дорогого вина в космос чтобы посмотреть, как отсутствие гравитации повлияет на его вкус. Бутылка уже возвращена на Землю и скоро будет продана на аукционе примерно за миллион долларов. Но неужели напиток так похорошел за время пребывания в космосе?

Необычное вино из космоса

О космическом вине рассказало издание The Verge. На Международную космическую станцию была отправлена одна из дюжин бутылок винтажного вина Petrus 2000. Сообщается, что один экземпляр этого напитка стоит около 10 000 долларов, а его отправка на МКС обошлась компании Space Cargo Unlimited в 2,5 раза дороже. По словам международного директора департамента вин и спиртных напитков аукционного дома «Кристис» Тима Триптри (Tim Triptree), цель миссии состояла в том, чтобы узнать, как космические условия влияют на вкус, запах и другие свойства вина. Этот эксперимент является частью более крупного проекта WISE (Vitis Vinum in Spatium Experimentia), в рамках которой ученые изучают влияние отсутствие гравитации на растения.

Вино Petrus 2000

Бутылка вина была отправлена в космос в ноябре 2019 года и пробыла в условиях отсутствия гравитации 440 дней, до января 2021 года. На Земле была оставлена точно такая же бутылка — ученые хотели сравнить, чем отличается «космическое» вино от «земного». В конце научной работы вкусовые и прочие качества напитков были оценены как в лаборатории при помощи научных приборов, так и при помощи 12 профессиональных сомелье. По словам энолога Филлиппа Дэррие (Philippe Darriet), космические условия хорошо повлияли на вино:

космическая выдержка привела к богатому словарю, свидетельствующему о замечательной обонятельной и вкусовой сложности; особенно были отмечены сенсорные аспекты сладости, гармонии и стойкости.



На данный момент «космическое» и «земное вино» планируется выставить на аукцион в «Кристис». Они вложены в сундучок ручной работы, который выполнен парижским домом искусств Les Ateliers Victor. В комплектацию войдут графин, стакан и штопор, изготовленный из метеорита. Корпус украшен вставкой в стиле модели Солнечной системы. В общем, набор сделали максимально космическим, поэтому его стоимость оценивают в миллион долларов. Деньги с продажи пойдут на финансирование программы WISE, в которую входят шесть экспериментов на тему влияния космоса на растения.

Самое старое вино в мире

Можно подумать, что это самое необычное вино в мире — оно же было в космосе! Однако, есть и другие винные напитки, обладающие интересными особенностями. Например, в мае 2020 года археологам удалось обнаружить сосуд в форме лебедя, внутри которого оказалось вино возрастом около 2000 лет. Никто не рискует его пить, но считается, что в свое время этот напиток считался целительным. Ученые склонны предполагать, что вино использовалось воинами для остановки кровотечений и уменьшения воспалений. Некоторые исследователи даже не отрицают, что археологам удалось найти «эликсир бессмертия». Подробнее о нем можно почитать по этой ссылке.

Да и в аукционном доме «Кристис» бокал вина — далеко не самый необычный лот. В 2021 году там были выставлены на продажу 70 редких метеоритов с Марса, Луны и других космических объектов. Стоимость каждой из них оценивалась в десятки тысяч долларов, в зависимости от происхождения.