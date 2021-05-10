Вот подтверждение, что наши праотцы вредили природе практически также, как и мы

Люди уже давно вредят природе, причем помог им в этом огонь

Экологи очень обеспокоены тем, что человечество губит природу, выбрасывая пластиковый мусор. Но это далеко не единственное пагубное влияние людей на окружающую среду. Многие компании вырубают огромные площади лесов, а неосторожность приводит к масштабным пожарам. Но не стоит думать, что люди начали вредить планете недавно — это происходило даже тысячи лет назад. Взять, к примеру, древних земледельцев, которые вырубали целые леса для посадки урожая. Или охотников, которые стали причиной исчезновения огромного количества видов животных. Но недавно ученые нашли доказательства того, что наши предки начали уничтожать природу около сотни тысяч лет назад и это не преувеличение. Оказалось, что древние жители Африки могли преднамеренно сжигать леса, чтобы создать себе наиболее комфортные условия для проживания. Но почему ученые в этом так уверены?

Древние люди вредили природе

По данным научного журнала Science Advances, ученые пришли к такому выводу в ходе раскопок на озере Ньяса в Восточной Африке. Исследователям удалось найти свидетельства того, что около 92 тысяч лет назад на этой местности произошло что-то очень странное. В те времена климат был достаточно хорошим для роста большого количества растений, даже огромных деревьев. Однако, на этом месте ученые нашли только пыльцу растительности, которая вырастала после сильных пожаров. Также на месте нынешнего озера когда-то полыхал пожар, свидетельствует наличие древесного угля. Получается, что около сотни лет назад в этом месте произрастали огромные деревья, но они были уничтожены огнем.

Раскопки на озере Ньяса

Можно было бы подумать, что этот пожар начался после удара молнии или другой естественной причины. Однако ученые уверены, что огонь возник по вине людей. Дело в том, что на исследуемой территории исследователи нашли много каменных орудий. Исходя из этого было выдвинуто предположение, что сотни лет назад нынешняя территория Ньясы была густо заселена людьми каменного века. Они уже умели добывать огонь, поэтому вполне могли сжечь окружающие эту территорию леса, чтобы создать комфортные для проживания условия. Примерно так же сегодня действуют нынешние племена собирателей.

Исследователи во время проведения раскопок

По словам автора научной работы Джессики Томпсон (Jessica Thompson), результаты из исследования доказывают, что люди уже давно начали контролировать природу и подстраивать ее под себя. Человечество начало изменять ландшафт планеты очень давно и таким же образом действует и сегодня. Наш вид изменял планету постепенно и сначала новшества были еле заметными. Но с развитием технологий, люди научились осушать водоемы и строить их в других местах.

Как человечество меняет планету?

Посмотреть на то, насколько быстро человечество меняет облик нашей планеты, можно в сервисе Google Earth. Недавно там обновилась функция Timelapse — она позволяет сравнить состояние разных территорий нашей планеты с 1984 по 2020 год. Чтобы такая возможность стала реальностью, разработчики Google Earth собрали 24 миллионов спутниковых снимков весом 20 тысяч терабайт. Узнать подробнее об этом сервисе можно в этой статье. Там я дал ссылку на видеоролики с демонстрацией изменений ландшафта Земли — на случай, если вы по какой-то причине не может воспользоваться самим сервисом.

Подробности о новой функции Google Earth

Но давайте вернемся к главной теме данного материала. Чем же уничтожение лесов может навредить планете? В первую очередь, исчезновение лесов приводит к тому, что диким животным становится негде жить. Многие особи погибают во время пожаров, а выжившие лишаются источника питания и умирают от голода. Не стоит забывать и о беззащитных созданиях, которые привыкли прятаться среди деревьев — на открытой местности их быстро замечают хищники и съедают. В нашем мире все взаимосвязано и гибель одного вида животного может привести к сокращению популяции других созданий.

Выбросы во время пожаров загрязняют воздух и усугубляют глобальное потепление. Совсем недавно мы писали, что уже к концу XXI века температура воздуха на нашей планете может увеличиться на целых 2,5 градуса Цельсия. Со времен промышленной революции в 1750-х годах наша планета уже прогрелась на целый градус и это показатель постоянно растет, причем с каждым десятилетием все быстрее. Почитать об этом явлении подробнее можно по этой ссылке. Очень рекомендую.