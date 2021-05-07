Глобальная температура на Земле к окончанию века может вырасти более чем на 2 градуса

Климатические модели проецируют глобальные температуры 21 века.

Сегодня люди по всему миру все чаще говорят об экстремальных погодных явлениях, например о волнах жары, которые накрывают Европу последние несколько лет, лесных пожарах, оползнях, засухе, наводнениях и других, менее заметных явлениях. Причина подобных климатических изменений, как установило научное сообщество, кроется в деятельности человека: еще совсем чуть-чуть и нас будет 8 миллиардов, а о приостановке добычи ископаемого топлива речи так и не идет. Между тем, вредные выбросы в атмосферу, такие как углекислый газ, метан и др, способствуют росту средней температуры на Земле. Так, в новом докладе Climate Action Tracker говорится, что к концу века глобальная температура на нашей планете может вырасти почти на 2,5 градуса. Анализ показал, что для достижения целей Парижского соглашения потребуются более жесткие цели со стороны ряда стран. Исследователи также отмечают, что политика многих стран пока не соответствует обещаниям. Полученные в ходе анализа данные показали, что если мировыми лидерами не будут предприняты необходимые меры, к конце столетия планета нагреется примерно на 2,9°C.

Что происходит с климатом Земли?

Изменение климата на самом деле не является новым явлением. Ученые изучают связь между деятельностью человека и влиянием на климат с 1800-х годов, но лишь в 1950-х им удалось обнаружить доказательства, указывающие на связь. С тех пор количество парниковых газов (углекислого газа, метана, закиси азота и фторированных газов) в атмосфере неуклонно росло, резко подскочив в конце 1980-х годов, когда лето 1988 года стало самым теплым за всю историю наблюдений. (С тех пор было побито множество рекордов.)

Но изменение климата не является синонимом глобального потепления. Термин «глобальное потепление» вошел в лексикон в 1950-х годах, но пользоваться популярностью стал несколько десятилетий спустя, когда все больше людей заговорили о потеплении климата (за исключением того, что изменение климата охватывает большую сферу, чем просто повышение температуры). Дело в том, что выбросы в атмосферу также влияют на повышение уровня моря, среду обитания животных, биоразнообразие и погодные условия.

Несмотря на мечты о покорении Марса, земля в обозримом будущем останется нашим единственным домом.

Несмотря на усилия дальновидных мыслителей по колонизации Марса, например основателя SpaceX Илона Маска, в обозримом будущем земля остается нашим домом, и чем большее воздействие антропогенная деятельность будет оказывать на климат , тем менее пригодной для жизни она станет. Подсчитано, что наша планета уже прогрелась примерно на один градус по Цельсию (или на два градуса по Фаренгейту) с начала промышленной революции примерно в 1750-х годах, хотя отслеживание изменения климата началось пятьдесят лет спустя. Несмотря на то, что цифры могу показаться незначительными, рост температур уже привел к невиданным лесным пожарам, ураганам, наводнениям и засухам.

Климатические риски

Ключевой особенностью изменения климата является то, что оно представляет собой множество взаимодействующих рисков. При этом исследователи отмечают, что меры реагирования на изменение климата также могут оказать значительное влияние на риск.

Данные последних исследований, как пишет The Conversation, свидетельствуют о том, что некоторые из наиболее серьезных последствий изменения климата, таких как смертельная жара или внезапный коллапс экосистем, сильно зависят от взаимодействия между секторами и регионами.

Например, глобальное потепление на 2°C, по прогнозам, снизит урожайность основных культур на 5%-20%. Сложное взаимодействие между жарой и засухой может сделать риск для сельскохозяйственных культур более серьезным. Как правило, в оценках изменения климата риск рассматривается как комбинация трех компонентов – опасности, уязвимости и воздействия. Именно такой подход используется на сегодняшний день Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК).

Рост средней температуры на Земле

Недавно президент США Джо Байден собрал 40 мировых лидеров на виртуальном климатическом саммите, в ходе которого объявил о новой цели сократить выбросы парниковых газов в США по крайней мере наполовину к 2030 году. Это обещание в сочетании с другими обещаниями, сделанными США, странами ЕС, Китаем и Японией, снизило прогнозируемое потепление в конце века на 0,2°C ниже предыдущих оценок, что на 2,4°C выше доиндустриальных уровней, говорится в отчете Climate Action Tracker (CAT).

Как пишут авторы доклада, оценка потепления в соответствии с текущей мировой политикой составляет 2,9°C — все еще почти вдвое больше, чем должно быть, и правительства должны срочно принять меры. Примечательно, что наибольший вклад в снижение прогнозируемого потепления внесли США, 27 стран ЕС, Китай и Япония. А вот лидеры Индии, Индонезии, Мексики, России, Саудовской Аравии и Турции на саммите выступали, но ни один из них не объявил о постановке новых целей в борьбе с глобальным ростом температур.

Новые климатические цели, объявленные США и другими странами в последние недели, как показали исследования, приведут к увеличению температуры примерно на 2,4°C к 2100 году. Это на 0,2°C лучше предыдущего прогноза в 2,6°C, но все еще существенно выше парижской цели по удержанию повышения температуры не более чем на 2°C выше доиндустриального уровня, с намерением ограничить нагрев планеты до 1,5°C.

Аналитики отмечают, что поставленные цели по-прежнему будут в пределах досягаемости, если страны разработают более эффективные стратегии и новую политику для выполнения своих обязательств. Так, для достижения парижских целей потребуются более жесткие меры со стороны Китая – крупнейшего в мире источника выбросов парниковых газов.

«Только в том случае, если все правительства перейдут в режим чрезвычайной ситуации и предпримут необходимые действия, глобальные выбросы можно будет сократить вдвое в ближайшие 10 лет”, – пишут исследователи.

