Медики продолжают готовиться к полёту на Луну

Институт медико-биологических проблем РАН завершил двухнедельный эксперимент, имитирующий полёт на Луну смешанного экипажа, а через несколько месяцев в Антарктиде начнётся уже восьмимесячный эксперимент

Лунная миссия: полёт до Луны, посадка на лунную поверхность и возвращение обратно должна занять примерно две недели. Именно поэтому имитирующий её эксперимент «Эскиз» в Институте медико-биологических проблем РАН, завершившийся 30 апреля, продлился ровно 14 дней. В «полёте» участвовал смешанный экипаж из шести испытателей-добровольцев (две девушки и четверо мужчин)



Одной из целей эксперимента стало изучение адаптации разнополого экипажа к условиям изоляции в помещении малого объема с искусственной средой обитания. Изолированный модуль в Наземном медико-техническом экспериментальном комплексе, где находились «космонавты», имел площадь всего восемь квадратных метров, что соответствует условиям малого космического аппарата «Орлёнок», который разрабатывается Ракетно-космической корпорацией "Энергия" для лунной миссии наряду с более крупным «Орлом» (старое название «Федерация»). Медики наблюдали, как экипаж будет взаимодействовать при достаточно серьёзной скученности, насколько это будет отражаться на их психоэмоциональном состоянии. Это позволит в дальнейшем разработать методы психологической поддержки. Другим направлением исследований было изучение воздействия стресса на иммунную систему, механизм которого пока до конца не ясен.



«Высадка на Луну» осуществлялась с помощью средств виртуальной реальности. Были испытаны шлем и уникальная система вывешивания, которая позволила имитировать лунную гравитацию. Это оборудование будет в дальнейшем использоваться для тренировки работы исследователей на Луне и Марсе



В 2021 году планируется также провести восьмимесячный изоляционный эксперимент, но на этот раз на знаменитой антарктической станции «Восток». Точная дата в связи с пандемией пока неизвестна. В этом международном проекте должны принять участие около 15 стран, а экипаж будет состоять из шести человек: трое мужчин и трое женщин разных национальностей.



Полярные базы давно стали для международных космических агентств источником данных о закономерностях реагирования организма человека различные неблагоприятные факторы длительного космического полета, которые во многом общие с продолжительными зимовками. К ним относятся скученность в ограниченном объёме, изменённый цикл сна-бодрствования, автономные условия существования, монотонная работа, сложности в организации свободного времени, кислородное голодание, сенсорная и социальная депривация (уменьшение внешнего воздействия на органы чувств, которое может приводить к беспокойству, галлюцинациям, депрессии и т.п.).



В ходе эксперимента с помощью браслетов-актиграфов, которые предоставит фирма Garmin, исследователи будут измерять суточную двигательную активность астронавтов, оценивать качество сна. Ношение браслетов предполагается поочередно: раз в 3 недели четверо обследуемых носят их в течение недели, после чего передают следующим четырем обследуемым. Оценка психофизиологического состояния и психической трудоспособности операторов будет оцениваться с помощью тестов на ноутбуках. Во время эксперимента для экипажа будет смоделирована реальная лунная экспедиция с помощью виртуальной реальности, включающая перелет к Луне, орбитальный облет для поиска места десантирования, посадка и выход на поверхность, возвращение на Землю.



Исследования пройдут в рамках проекта SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station, Научное международное исследование в уникальном наземном комплексе) – международного эксперимента по изучению психологии и работоспособности человека в условиях длительной изоляции предстоящих межпланетных путешествий. Он проводится совместно Институтом медико-биологических проблем РАН и Программой исследований человека NASA.



По материалам ИМБП и Роскосмоса