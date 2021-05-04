Из-за чего у людей в космосе начинают дергаться глаза?

У астронавтов некоторое время дергаются глаза. Недавно ученые выяснили, из-за чего это происходит

Находящиеся на Международной космической станции люди постоянно пребывают в состоянии невесомости. Оно очень непривычно для земных организмов, поэтому каждый человек реагирует на него по-своему. У астронавтов, которые впервые оказываются внутри МКС, иногда даже развивается космическая болезнь. У них снижается аппетит, возникает головокружение, тошнота и масса других неприятных симптомов. Одним из самых странных последствий пребывания в невесомости является нистагм, который заключается в быстром и непроизвольном движении глаз. Ученые давно не могли объяснить причину такого явления, но недавно провели эксперимент, результаты которого очень многое прояснили. Как и во многих подобных научных работах, опыт проводился на лабораторных мышах. Давайте узнаем, в чем заключался эксперимент и что интересного удалось узнать ученым.

Что такое нистагм?

С проблемами со зрением сталкивались очень многие астронавты, которым доводилось бывать на борту космической станции. Чаще всего они страдали от отека зрительных нервов, который очень мешает следить за тем, что происходит вокруг. Но есть и более странное явление, которое называется нистагмом. Оно представляет собой совокупность ритмичных движений глазного яблока, которые тоже мешают людям ориентироваться в пространстве. Существует множество причин возникновения нистагма и среди них числятся поражение мозга, отравление лекарственными средствами и так далее. Но почему же нистагм часто возникает именно во время пребывания в невесомости? Ученые почти нашли ответ на этот вопрос.

Нистагм проявляется примерно так

Новый эксперимент в космосе

Это было сделано после проведения эксперимента, результаты которого были опубликованы в научном журнале Brain Research. Постоянные читатели нашего сайта уже прекрасно знают, что некоторые животные время от времени бывают внутри МКС. Чаще всего такая возможность выпадает мышам. В новой научной работе тоже приняли участие мыши. Суть эксперимента заключалась в том, что они на протяжении 30 дней просто жили на МКС, а потом ученые изучили изменения, которые произошли в их организмах.

Мыши являются частыми гостями на МКС, потому что они участвуют в экспериментах

Ранее исследователи уже выяснили, что нистагм возникает из-за неправильной работы блокового или глазодвигательного нервов. Блоковый нерв отвечает за работу верхней косой мышцы, которая поворачивает глазное яблоко кнаружи и вниз. Глазодвигательный нерв тоже отвечает за движения глазного яблока, поднятие века, а также реакцию зрачков на свет. Именно поэтому первым делом исследователям было интересно, как невесомость влияет на эти нервы.

Дергание глаз в космосе

А теперь внимание — будет немного сложно. Пребывание в невесомости привело к тому, что в блоковом нерве мышей изменились форма и расположение дендритов мотонейронов. Дендритами принято называть ветвистые отростки, которые получают информацию от окружающих нервных клеток. А мотонейроны — это нервные клетки, которые приводят мышцы в движение. В конечном итоге получается, что нистагм в невесомости возникает из-за изменения формы и расположения ветвистых отростков рядом с глазами. Информация о движениях передается неправильно, из-за чего глаза и начинают совершать непроизвольные движения.

На данный момент исследователи считают, что эти изменения являются необходимой мерой. Организму всегда нужно привыкать к новым условиям, поэтому он пытается получить как можно больше данных об окружающей среде. Проведенный эксперимент восполнил пробел знаний о причинах возникновения нистагма в условиях невесомости. Но ученые до сих пор много чего не знают о влиянии отсутствия гравитации на организмы людей. Так что в будущем они проведут еще много экспериментов.

А знать о влиянии космических условий на людей очень важно. Уже в сентябре 2021 года компания SpaceX отправит на околоземную орбиту первых туристов. А его конкурент Virgin Galactic недавно показал салон своего космического аппарата для космического туриста — изображения смотрите по этой ссылке. Рискнули бы вы стать космическим туристом при условии, что влияние космоса на организм человека изучено не до конца? Пишите в комментариях.