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Как безопасно для здоровья тренироваться на площадке во дворе

Спорт без соблюдения правил техники безопасности существовать не может, а пренебрежение этими правилами может сыграть с упражняющимся злую шутку. Как же безопасно тренироваться на уличной площадке во дворе?

Частые ошибки и необходимость школы растяжки

На самом деле, ошибки что на улице, что в зале одни и те же – человек может не понимать, подходит ему тот или иной тренажер по росту, телосложению, какие мышцы «раскачиваются» во время различных упражнений. Обратите внимание, что неудачи в уличном спорте могут привести к травмам. Чтобы этого не произошло, стоит взять несколько занятий с тренером, чтобы быть уверенным, всё ли Вы делаете правильно.

Конечно, на улице (как и в зале) нужна растяжка – тренировка пройдет «на ура» и безопасно, только если Вы уделите время «разогреву». Вы можете подготовиться, не используя тренажеры (хотя отлично может подойти турник для опоры), а просто делая обычные упражнения, в этом и поможет школа растяжки! Пропустив этот этап тренировки, Вы можете быть разочарованы ее результатом.

Правильный выбор одежды и обуви

Для того, чтобы уличная тренировка прошла успешно, нужно правильно выбирать одежду, чтобы на улице ничего не вызывало дискомфорт, и делать это надо в зависимости от погоды. В случае, если за окном ниже +5 градусов, рекомендуется надевать термобелье, если от 0 до +10 – следует надеть длинные тайтсы и футболку с длинным рукавом (и то, и то должно быть, желательно, из синтетики, чтобы предотвратить впитывание влаги, иначе можно простудиться). Конечно, о куртке забывать не стоит – она защитит от непогоды.

При +10 градусах и выше не стоит сразу начинать тренироваться в легкой одежде: выберите для упражнений тайтсы с рукавами ¾ и футболку с коротким (можно оставить и длинным) рукавом. Если площадка хорошо оборудована и имеет нескользкую ровную поверхность, можно выбрать обычные летние кроссовки (конечно, если Вы тренируетесь не зимой) или кроссовки для трейла, что даст отличное «сцепление» с дорогой. Вообще, есть негласное правило уличного бега и тренировок: одевайтесь так, будто на улице на 10 градусов теплее, тогда Вы не замерзнете, а только получите удовольствие!

Соблюдение техники безопасности на площадке

Правила, касаемые уличных тренажеров, не сильно отличаются от правил в зале: Вы должны понимать, какие упражнения способствуют работе тех или иных мышц, детям до 14-ти лет стоит тренироваться под присмотром взрослых, измерять пульс и др. Разумеется, стоит проверить исправность тренажеров: это самое главное! Не забывайте также отдыхать и пить воду, особенно в жаркую погоду, иначе это может обернуться для Вас тепловым ударом и дегидратацией. Стоит также для начала продумать подробный план-программу тренировки.

Соблюдайте технику безопасности, следите за своим здоровьем и соблюдайте наши рекомендации, отличных уличных тренировок!

04 май 2021 /
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