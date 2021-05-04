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Что такое перфорированная кожа в автомобиле?

Это особый вид кожаной отделки, который используют при тюнинге салона автомобиля. Особенности транспортного средства и материала влияют на выбор автовладельцев. Познакомьтесь с нюансами использования перфорированной кожи.

Можно ли обить перфорированной кожей подлокотник УАЗ «Патриот»?

Перфорированную кожу отличает наличие мельчайших отверстий. Они расположены по поверхности материала. Отверстия обеспечивают привлекательный внешний вид отделки и вентиляцию сидения. Но ее используют также для обшивки других деталей салона. К примеру, подлокотник УАЗ Патриот приобретает абсолютно иной вид, если он выполнен из того же материала.

Напомним, что производитель использует пластик для покрытия этого приспособления. Далеко не всем водителям комфортно опираться на него во время долгого путешествия.

Более того, высота подлокотника в данной модели не очень удобна. Увеличить ее можно на заказ.

Многие автовладельцы не спешат приобретать перфорированную кожу. И ошибаются. Эта отделка обладает массой преимуществ. Перечислим их:

  1. Быстро нагревается и охлаждается.
  2. Салон автомобиля приобретает эффектный и стильный вид.
  3. Отлично маскирует несовершенства салона.

Если у вас возник вопрос, стоит ли тратить деньги на материал, то учитывайте свои финансовые возможности. Если вы используете перфорированную кожу для сидений, то и подлокотники лучше обить ею же. А стоимость отделки достаточно высока.

Рекомендуем обратиться к профессионалам. Самостоятельные работы по отделке салона часто приводят к порче материала.

Недостатки перфорированной кожи

Преимущества материала уже оценили многие автовладельцы. Но все же находятся и противники этого вида отделки.

Если говорить о недостатках, то они встречаются у любого покрытия. В частности, к минусам перфорированной кожи относят:

  1. Дороговизна. Стоимость материала достаточно высока, а с учетом того, что придется обивать и подлокотники, то потратить придется немало.
  2. Этот вид кожи менее прочный. Наличие отверстий сказывается на износостойкости.
  3. Пропускает влагу. В этом опять же виновны отверстия. Вода и любые другие жидкости впитаются моментально.

Кроме того, владелец автомобиля должен обеспечить салону надлежащий уход. В противном случае материал не прослужит долго. А это лишние затраты времени.

Но если вы хотите усовершенствовать определенную модель, то перфорированная кожа – идеальный вариант. К примеру, «Патриот» будет выглядеть более чем достойно.

Выбор отделочного материала – дело вкуса и финансовых возможностей. Если средств недостаточно, лучше обратить внимание на другие варианты.

04 май 2021 /
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