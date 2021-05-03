Высшее образование не мешает мозгу стареть
У людей с высшим образованием объём мозга уменьшается с той же скоростью, что и у людей без высшего образования.
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Есть много исследований, согласно которым у людей с высшим образованием мозг стареет медленнее, чем у тех, кому высшего образования не досталось. Однако в большинстве таких работ мозг оценивают одномоментно (пусть и у большого числа людей). При этом остаётся вероятность, что за кадром остались какие-то факторы, которые тоже могли бы повлиять на состояние мозга, хотя подобные факторы стараются отфильтровать статистическими методами. Кроме того, само старение обычно оценивают по состоянию памяти и других высших когнитивных функций: если человек в возрасте рассуждает лучше, чем его ровесники, значит, его мозг стареет не так быстро, как у них.
Сотрудники Университета Умео, Университета Осло и ряда других научных центров Европы поступили иначе: они решили оценивать состояние мозга по его объёму. Известно, что один из признаков старения – атрофия нервной ткани. Если сравнить мозг молодой и мозг старый, то второй будет выглядеть более сжатым, более усохшим. В исследовании участвовали более 2000 добровольцев от 29 до 91 года. За ними наблюдали 11 лет, периодически сканируя мозг в магнитно-резонансном томографе.
Как и ожидалось, у более молодых людей объём мозга в разных его зонах был больше, чем у людей постарше. Связь между уровнем образования и объёмом мозга была весьма умеренной – то есть у человека с высшим образованием мозг не обязательно будет больше. Нужно уточнить, что в тех случаях, когда у человека с высшим образованием мозг оказывается объёмнее, чем у человека без высшего образования, то дело не обязательно в том, что умственные усилия увеличили мозг – возможно, с более объёмным мозгом образование просто легче получить. Но, повторим, корреляция между объем мозга и уровнем образования была сравнительно слабой.
Но самое главное, что с течением времени у людей с высшим образованием мозг атрофировался с той же скоростью, что и у людей без высшего образования. То есть, если мы за признак старения возьмём объём мозга, то увидим, что высшее образование на старение мозга никак не влияет. Результаты исследований опубликованы в PNAS.
Как в таком случае быть с другими исследованиями, в которых изучали память и высшие когнитивные функции стареющего мозга? Одно из объяснений может быть в том, что «мозг с образованием» лучше обращается с теми ресурсами, что у него есть. Несмотря на уменьшающийся объём, он эффективно использует то, что остаётся.
С другой стороны, когда мы говорим образование, то подразумеваем интенсивную умственную деятельность. Действительно, интенсивная умственная деятельность помогает противостоять разным деменциям и вообще поддерживает мозг в рабочем состоянии. Но такая деятельность должна быть постоянной. Из того, что человек когда-то получил высшее образование, не обязательно следует, что он и дальше будет работать головой.
Очевидно, когда речь идёт о пользе высшего образования для мозга, нужно учитывать, открыло ли оно дорогу к интенсивной умственной работе или же осталось просто рядовым фактом биографии.
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