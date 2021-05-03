Дикие ослы спасают от жажды пустынных животных

Одичавшие ослы и лошади роют в американских пустынях водяные ямы, из которых потом пьют все, от перелётных птиц до медведей.

Ослы и лошади появились в Северной Америке около пятисот лет назад. С тех пор многие из них одичали и начали успешно размножаться, так сказать, на лоне дикой природы. При этом они вытаптывают местную растительность, усиливают эрозию берегов водоёмов, вытесняют местные виды – в общем, есть все основания считать их настоящими вредителями, подобно другим инвазивным видам.

Однако исследователи из Орхусского университета, Технологического университета Сиднея и Университета штата Аризона обнаружили, что от одичавших ослов и лошадей есть одна большая экологическая польза. Несколько лет назад ослов из аризонско-калифорнийской пустыни Сонора заметили за выкапыванием колодцев. Там, где они чуют воду, ослы выбивают копытами яму глубиной до двух метров, из которой теперь могут пить самые разные животные. Точно так же поступают и одичавшие лошади.

Точно так же поступают африканские слоны: они тоже делают колодцы, когда становится жарко и обычные наземные источники воды пересыхают. Про слоновьи колодцы известно, что они действительно помогают другим животным пережить засушливый сезон. Но что насчёт ослов и лошадей? Теоретически их колодцы могут пригодиться многим, а на деле – многие ли из них пьют?



В статье в Science исследователи пишут, что, во-первых, ослиные колодцы действительно делают воду более доступной. Если сравнивать с имеющимися ручьями, речками, лужами и т. д., то ослиные колодцы улучшали, скажем так, водоснабжение территории на целых 74%. Что особенно было заметно в засуху – в некоторых местах пустыни Сонора колодцы становились в это время единственным источником воды.

Во-вторых, к колодцам действительно ходили буквально все. На записях с видеокамер, установленных рядом с ослиными и лошадиными водяными ямами в пустынях Сонора и Мохаве, удалось насчитать 57 видов, от перелётных птиц и пекари до пумы и медведя барибала. (Ровно столько же видов приходит и на открытые «естественные» источники воды.) Иногда в ослиных колодцах даже начинали расти деревья, которые обычно можно найти только по берегам рек.





Далеко не факт, что в других местах дикие ослы и лошади ведут себя так же. Почву не везде удобно рыть, и вода может идти слишком глубоко в земле. Однако, по крайней мере, в двух североамериканских пустынях ослы и лошади год за годом играют весьма полезную роль, поддерживая всё сообщество животных в трудные засушливые сезоны.