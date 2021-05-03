» » Дикие ослы спасают от жажды пустынных животных

Дикие ослы спасают от жажды пустынных животных

Одичавшие ослы и лошади роют в американских пустынях водяные ямы, из которых потом пьют все, от перелётных птиц до медведей.

Ослы и лошади появились в Северной Америке около пятисот лет назад. С тех пор многие из них одичали и начали успешно размножаться, так сказать, на лоне дикой природы. При этом они вытаптывают местную растительность, усиливают эрозию берегов водоёмов, вытесняют местные виды – в общем, есть все основания считать их настоящими вредителями, подобно другим инвазивным видам.

Дикие ослы спасают от жажды пустынных животных
Одичавший осёл роет водяной колодец. (фото: Petra Kaczensky / University of Technology Sydney) Открыть в полном размере ‹ ›

Однако исследователи из Орхусского университета, Технологического университета Сиднея и Университета штата Аризона обнаружили, что от одичавших ослов и лошадей есть одна большая экологическая польза. Несколько лет назад ослов из аризонско-калифорнийской пустыни Сонора заметили за выкапыванием колодцев. Там, где они чуют воду, ослы выбивают копытами яму глубиной до двух метров, из которой теперь могут пить самые разные животные. Точно так же поступают и одичавшие лошади.

Точно так же поступают африканские слоны: они тоже делают колодцы, когда становится жарко и обычные наземные источники воды пересыхают. Про слоновьи колодцы известно, что они действительно помогают другим животным пережить засушливый сезон. Но что насчёт ослов и лошадей? Теоретически их колодцы могут пригодиться многим, а на деле – многие ли из них пьют?

В статье в Science исследователи пишут, что, во-первых, ослиные колодцы действительно делают воду более доступной. Если сравнивать с имеющимися ручьями, речками, лужами и т. д., то ослиные колодцы улучшали, скажем так, водоснабжение территории на целых 74%. Что особенно было заметно в засуху – в некоторых местах пустыни Сонора колодцы становились в это время единственным источником воды.

Во-вторых, к колодцам действительно ходили буквально все. На записях с видеокамер, установленных рядом с ослиными и лошадиными водяными ямами в пустынях Сонора и Мохаве, удалось насчитать 57 видов, от перелётных птиц и пекари до пумы и медведя барибала. (Ровно столько же видов приходит и на открытые «естественные» источники воды.) Иногда в ослиных колодцах даже начинали расти деревья, которые обычно можно найти только по берегам рек.


Далеко не факт, что в других местах дикие ослы и лошади ведут себя так же. Почву не везде удобно рыть, и вода может идти слишком глубоко в земле. Однако, по крайней мере, в двух североамериканских пустынях ослы и лошади год за годом играют весьма полезную роль, поддерживая всё сообщество животных в трудные засушливые сезоны.

03 май 2021 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
История лошади
Хочу все знать

История лошади

История лошади начинается 65 млн лет (ранний эоцен) назад с маленького, похожего на небольшую собачку эохиппуса, или хиракотерия, с гибким аркообразно изогнутым позвоночником и длинным хвостом. Этот
А правда ли что колодец может предсказать погоду?
Хочу все знать

А правда ли что колодец может предсказать погоду?

Во все времена прогноз погоды имел очень большое значение. Последствия слишком долгого дождя, или внезапная засуха очень часто приводили к катастрофическим последствиям.
Некоторые виды змей легко выживают в сухих пустынях. Но как им это удается?
Хочу все знать

Некоторые виды змей легко выживают в сухих пустынях. Но как им это удается?

На нашей планете обитает огромное количество животных, и одними из самых интересных считаются змеи. По данным The Reptile Database, к 2017 году ученым было известно о существовании 3631 вида этих
10 фактов о лошадях
Хочу все знать

10 фактов о лошадях

Совершенно непонятно, как ученые до этого докопались, однако они утверждают, что лошади видят цветные сны.
Собственная скважина на воду: плюсы
Хочу все знать

Собственная скважина на воду: плюсы

В последние годы обычные колодцы постепенно исчезают и заменяются отдельными скважинами для водоснабжения дома.
24 факта о лошадях
Хочу все знать

24 факта о лошадях

1. Появившуюся 60 миллионов лет назад первую лошадь зоологи назвали Эогиппус (Лошадь Рассвета). Она была крошечной: весом чуть больше 5 килограммов и ростом 35 см. У Эогиппуса было четыре пальца на
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Замечательная история о том, почему наследник британского престола носит титул принца УэльскогоСамый опасный город СССР, о котором почти никто не знал — Аральск-7 (Кантубек)5 ситуаций, когда кнопочный телефон лучше смартфонаКитайская копия робота-собаки Boston Dynamics стоит в 30 раз дешевле. В чем подвох?Подлинный изобретатель телефонаКакое самое плохое решение в истории было принято человеком?Больше не значит лучшеСколько всего опасных динозавров жило на Земле за всю историю?


Свежие Статьи
Электроотрицательность химических элементов по-новому

Электроотрицательность химических элементов по-новому

Еда за компанию

Еда за компанию

Антивозрастная пищевая добавка полезна мышцам

Антивозрастная пищевая добавка полезна мышцам

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+