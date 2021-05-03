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В Португалии открыт самый длинный висячий мост на высоте 175 метров

В Португалии открыт самый длинный висячий мост на высоте 175 метров

По длиннейшему португальскому мосту уже пошлись некоторые люди

В Португалии завершилось строительство самого длинного подвесного моста в мире. Он расположен на высоте 175 метров над бурными водами реки Пайва и, по словам первых смельчаков, провоцирует мощный взрыв адреналина. А все потому, что от падения людей оберегают только перила из жесткой сетки и настил из планок длиной около 4 метров. Каждый шаг заставляет мост вибрировать, а сильный ветер может качать конструкцию в разные стороны. На строительство моста на невообразимой высоте ушло три года, то есть это был довольно сложный проект. И самое интересное, что это не единственный подвесной мост, который способен серьезно напугать людей. В рамках данной статьи предлагаю узнать, где находится еще один такой мост и для чего они вообще нужны. Есть даже несколько впечатляющих видео.

 


Что такое висячие мосты?

Висячими мостами принято называть конструкции для переправы через реки, несущая часть которых сделана из гибких элементов. Некоторые люди называют такие мосты «подвесными», однако в профессиональной литературе такой термин не используется. Первые мосты такого вида появились в очень давние времена и особенно много их было в горных районах. Обычно они изготавливались из веревок и досок, поэтому считались довольно опасными конструкциями. Но примерно в 1800-е годы строители научились создавать более прочные конструкции и они используются по сей день.

В Португалии открыт самый длинный висячий мост на высоте 175 метров

Обыкновенный висячий мост


Самый длинный висячий мост

О завершении строительства самого длинного висячего моста было рассказано в издании ABC News. Он расположен неподалеку от португальского города Порту, на территории поселка Арока. Конструкция получила название 516 Arouca и расположена на высоте 175 метров над рекой Пайва. Началом моста является водопад Агиейрас, а концом — расположенное на другой стороне ущелье. Длина моста равна 516 метрам, так что для его прохождения потребуется от 5 до 10 минут. Это место является природным памятником ЮНЕСКО, так что желающих его посетить явно будет немало. Тем более, что мост является частью парка экстремальных развлечений.

 

Небольшое видео о построенном мосте

Строительством моста занималась португальская компания Itecons. На реализацию проекта ушло около 3.6 миллионов долларов. Работа над возведением конструкции завершилась еще в июле 2020 года, но из-за пандемии коронавируса открытие пришлось отложить. Официально это должно произойти 2 мая (то есть, открытие уже должно было состояться), но стоимость билета пока неизвестна. Некоторых людей пустили на мост раньше остальных и одним из них стал 42-летний Хьюго Ксавьер (Hugo Xavier). Он поделился, что сначала боялся переходить через мост, но выброс адреналина явно стоил того.

В Португалии открыт самый длинный висячий мост на высоте 175 метров

Первые посетители моста

Мост имени Чарльза Куонена

Предыдущий рекорд самого длинного висячего моста принадлежал мосту имени Чарльза Куонена, который был построен в 2017 году. Он расположен неподалеку от швейцарской деревни Ранда и был построен компанией Swissrope всего за 2 месяца. Стоимость моста составила более 788 тысяч долларов, причем эти деньги были собраны людьми их ближайших населенных пунктов. Самый большой вклад вложил некий Чарльз Куонен, в честь которого и назван мост.

В Португалии открыт самый длинный висячий мост на высоте 175 метров

Мост имени Чарльза Куонена в Швейцарии

Конструкция расположена над ущельем глубиной 85 метров и имеет 494-метровую длину. Ширина прохода равна всего лишь 65 сантиметрам, так что выброс адреналина решившим пройти по мосту людям тоже обеспечен. Сооружение держится на стальных канатах толщиной 53 миллиметра и весят 8 тонн. Ранее на его месте располагался Европейский мост (Europabrucke), однако он простоял только 2 месяца и обрушился из-за оползня.

Для чего нужны эти мосты?

Речь идет о мостах-рекордсменах, которые способны вызвать у людей острые ощущения. Логично предполагать, что в первую очередь они предназначены для туристов, которые любят пощекотать себе нервы. Это актуально как для моста 516 Arouca, так и для конструкции имени Чарльза Куонена. Особенно большие надежды возлагаются на новый мост, потому что от него зависит то, насколько хорошо живут люди из поселка Арока — они очень зависимы от дохода, получаемого от туристов.


 

 

Еще одно видео о португальском мосте

Стоит отметить, что мосты 500-метровой длины сами по себе не удивительны. Упомянутые выше конструкции интересны лишь тем, что являются висячими и потенциально опасными. Самый длинный мост в мире — это Даньян-Куньшаньский виадук протяженностью 164,8 километров.

03 май 2021 /
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