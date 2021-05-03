Масштабное исследование более 1400 видов может изменить наше понимание интеллекта

Новые исследования показали, что, вопреки распространенному мнению, относительный размер мозга у млекопитающих не только связан с интеллектом, но и обусловлен различными эволюционными факторами, влияющими на размер тела, включая адаптацию, вызванную массовым вымиранием и изменениями климата. В международном исследовании – крупнейшем в своем роде – участвовала команда из 22 ученых, которые исследовали 1400 живых и вымерших видов млекопитающих. Эта новаторская работа собрала воедино уникальную хронологию эволюции мозга и размеров тела за последние 150 миллионов лет, показав, как "большемозговые” виды достигли своих экстремальных пропорций различными способами. Например, человекообразные обезьяны имеют широкий диапазон размеров тела, но продемонстрировали общую тенденцию к увеличению как мозга, так и размера тела. Для сравнения, предковые гоминины, которые представляют человеческую линию, показали относительное уменьшение размера тела и увеличение размера мозга по сравнению с человекообразными обезьянами. Полученные результаты также показали, что относительный размер мозга может вообще не иметь никакого отношения к интеллекту.

Имеет ли размер значение?

Итак, ученые наконец опровергли давнюю догму о том, что относительный размер мозга можно отождествить с интеллектом. По мнению авторов работы, опубликованной в журнале Science Advances, иногда относительно большой мозг может быть конечным результатом постепенного уменьшения размера тела. Это позволяет организму приспособиться к новой среде обитания или способу передвижения. Другими словами, вообще ничего общего с интеллектом.

Сравнение размеров мозга и тела, сохранившихся в летописи окаменелостей, позволило команде получить представление об исторических изменениях, происходящих на меняющемся экологическом фоне. В результате удара, убившего динозавров, который положил конец меловому периоду, группа крошечных млекопитающих, таких как крысы, землеройки и летучие мыши, претерпела значительные изменения в масштабе их мозга и тела – по мере того, как они становились больше, их мозг тоже менялся.

Как выяснили авторы нового исследования, когда дело доходит до интеллекта других животных, размер – это только один элемент, который имеет значение.



Точно так же, с похолоданием климата в конце палеогена 30 миллионов лет спустя, млекопитающие, включая тюленей, медведей и наших собственных предков, воспользовались пустыми нишами для подпитки и наращивания массы тела и размера мозга.

«Большим сюрпризом стало то, что большая часть различий в относительном размере мозга млекопитающих, живущих сегодня, может быть объяснена изменениями, которые претерпели их предковые линии после этих катастрофических событий», – отмечают исследователи в интервью изданию Sciencealert.



Все это, однако, не означает, что обобщения о большем мозге и увеличенных когнитивных способностях являются полной чушью. Когда дело доходит до интеллекта других животных, размер – это только один элемент, который имеет значение.

Размер мозга и интеллект

Профессор Анджали Госвами, научный руководитель Лондонского музея естественной истории, отмечает, что результаты нового исследования иллюстрируют опасность наших собственных предубеждений в интерпретации мира природы. Он приводит в пример дельфинов, у которых развился относительно большой мозг не за счет увеличения размера мозга, а скорее за счет уменьшения как размера мозга, так и размера тела. Сложность этих паттернов заставила исследователей полностью изменить представление о том, что движет эволюцией размера мозга. «Наше исследование показывает, что существует множество различных способов, с помощью которых у того или иного вида развивается большой мозг », – пишут авторы исследования.

Еще один удивительный вывод новой работы заключается в том, что большинство изменений в размере мозга, как оказалось, произошло после двух катастрофических событий в истории Земли. После массового вымирания в конце мелового периода 66 миллионов лет назад исследователи заметили резкое изменение относительного размера мозга и тела в таких линиях, как грызуны, летучие мыши и плотоядные, поскольку эти животные заполнили пустые ниши, оставленные вымершими динозаврами.

Примерно 30 миллионов лет спустя охлаждение климата в позднем палеогене привело к более глубоким изменениям, когда тюлени, медведи, киты и приматы претерпели эволюционные изменения в своем мозге и размерах тела. Слоны и человекообразные обезьяны развили свои экстремальные пропорции после этого события изменения климата.

Помимо демонстрации того, что размер мозга по отношению к размеру тела не следовал стабильной эволюционной траектории, исследование также показывает, что относительно большой мозг , долгое время считавшийся показателем интеллекта животных, может быть результатом постепенного уменьшения размера тела в соответствии с новой средой обитания, климатом или способом передвижения. Другими словами, относительный размер мозга может вообще не иметь никакого отношения к интеллекту.

«Наша работа подчеркивает, что изменение размера тела является ключевым фактором изменения относительного размера мозга, и открывает новые возможности для размышлений о сложных способах эволюции мозга», – пишут авторы научной работы.

