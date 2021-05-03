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Исследование более 1400 видов может изменить наше понимание интеллекта

Исследование более 1400 видов может изменить наше понимание интеллекта

Масштабное исследование более 1400 видов может изменить наше понимание интеллекта

Новые исследования показали, что, вопреки распространенному мнению, относительный размер мозга у млекопитающих не только связан с интеллектом, но и обусловлен различными эволюционными факторами, влияющими на размер тела, включая адаптацию, вызванную массовым вымиранием и изменениями климата. В международном исследовании – крупнейшем в своем роде – участвовала команда из 22 ученых, которые исследовали 1400 живых и вымерших видов млекопитающих. Эта новаторская работа собрала воедино уникальную хронологию эволюции мозга и размеров тела за последние 150 миллионов лет, показав, как "большемозговые” виды достигли своих экстремальных пропорций различными способами. Например, человекообразные обезьяны имеют широкий диапазон размеров тела, но продемонстрировали общую тенденцию к увеличению как мозга, так и размера тела. Для сравнения, предковые гоминины, которые представляют человеческую линию, показали относительное уменьшение размера тела и увеличение размера мозга по сравнению с человекообразными обезьянами. Полученные результаты также показали, что относительный размер мозга может вообще не иметь никакого отношения к интеллекту.

 


Имеет ли размер значение?

Итак, ученые наконец опровергли давнюю догму о том, что относительный размер мозга можно отождествить с интеллектом. По мнению авторов работы, опубликованной в журнале Science Advances, иногда относительно большой мозг может быть конечным результатом постепенного уменьшения размера тела. Это позволяет организму приспособиться к новой среде обитания или способу передвижения. Другими словами, вообще ничего общего с интеллектом.

Сравнение размеров мозга и тела, сохранившихся в летописи окаменелостей, позволило команде получить представление об исторических изменениях, происходящих на меняющемся экологическом фоне. В результате удара, убившего динозавров, который положил конец меловому периоду, группа крошечных млекопитающих, таких как крысы, землеройки и летучие мыши, претерпела значительные изменения в масштабе их мозга и тела – по мере того, как они становились больше, их мозг тоже менялся.

Исследование более 1400 видов может изменить наше понимание интеллекта

Как выяснили авторы нового исследования, когда дело доходит до интеллекта других животных, размер – это только один элемент, который имеет значение.

Точно так же, с похолоданием климата в конце палеогена 30 миллионов лет спустя, млекопитающие, включая тюленей, медведей и наших собственных предков, воспользовались пустыми нишами для подпитки и наращивания массы тела и размера мозга.

«Большим сюрпризом стало то, что большая часть различий в относительном размере мозга млекопитающих, живущих сегодня, может быть объяснена изменениями, которые претерпели их предковые линии после этих катастрофических событий», – отмечают исследователи в интервью изданию Sciencealert.

Все это, однако, не означает, что обобщения о большем мозге и увеличенных когнитивных способностях являются полной чушью. Когда дело доходит до интеллекта других животных, размер – это только один элемент, который имеет значение.

Размер мозга и интеллект

Профессор Анджали Госвами, научный руководитель Лондонского музея естественной истории, отмечает, что результаты нового исследования иллюстрируют опасность наших собственных предубеждений в интерпретации мира природы. Он приводит в пример дельфинов, у которых развился относительно большой мозг не за счет увеличения размера мозга, а скорее за счет уменьшения как размера мозга, так и размера тела. Сложность этих паттернов заставила исследователей полностью изменить представление о том, что движет эволюцией размера мозга. «Наше исследование показывает, что существует множество различных способов, с помощью которых у того или иного вида развивается большой мозг», – пишут авторы исследования.

Еще один удивительный вывод новой работы заключается в том, что большинство изменений в размере мозга, как оказалось, произошло после двух катастрофических событий в истории Земли. После массового вымирания в конце мелового периода 66 миллионов лет назад исследователи заметили резкое изменение относительного размера мозга и тела в таких линиях, как грызуны, летучие мыши и плотоядные, поскольку эти животные заполнили пустые ниши, оставленные вымершими динозаврами.

Исследование более 1400 видов может изменить наше понимание интеллекта

Разница между размером мозга человека и других животных колоссальная.

Примерно 30 миллионов лет спустя охлаждение климата в позднем палеогене привело к более глубоким изменениям, когда тюлени, медведи, киты и приматы претерпели эволюционные изменения в своем мозге и размерах тела. Слоны и человекообразные обезьяны развили свои экстремальные пропорции после этого события изменения климата.

Помимо демонстрации того, что размер мозга по отношению к размеру тела не следовал стабильной эволюционной траектории, исследование также показывает, что относительно большой мозг, долгое время считавшийся показателем интеллекта животных, может быть результатом постепенного уменьшения размера тела в соответствии с новой средой обитания, климатом или способом передвижения. Другими словами, относительный размер мозга может вообще не иметь никакого отношения к интеллекту.

«Наша работа подчеркивает, что изменение размера тела является ключевым фактором изменения относительного размера мозга, и открывает новые возможности для размышлений о сложных способах эволюции мозга», – пишут авторы научной работы.
03 май 2021 /
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