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Пластиковый мусор начал вредить природе раньше, чем предполагалось

Пластиковый мусор начал вредить природе раньше, чем предполагалось

Пластик начал отравлять природу почти сразу же после появления

Последние 10-15 лет ученые обеспокоены тем, что пластиковый мусор сильно вредит природе. И речь идет не только о пластиковых бутылках и прочем крупном мусоре. Все чаще в организмах животных и даже людей обнаруживается микропластик — частицы пластика размером менее 5 миллиметров. Недавно ученым стало интересно, когда именно потенциально опасные вещества начали проникать в организмы животных. Чтобы выяснить это, исследователи обратились в музей, который с 1900 года хранит на своих стеллажах банки с образцами самых разных рыб. Изучив их внутренности, ученые сделали удивительное открытие — пластик начал вредить природе гораздо раньше, чем считалось ранее. В рамках данной статьи мы разберемся, о каком именно музее с рыбами идет речь и каким образом проводилось исследование. Также ученые опубликовали несколько фотографий, которые могут вас заинтересовать.

 


Опасность микропластика

О том, что помимо крупного пластикового мусора также существует микропластик, мы узнали относительно недавно. Действительно, об угрозе со стороны микроскопических частиц пластика ученые начали говорить всего лишь около 10 лет назад. Сначала эти частицы обнаружились в организмах рыб, но потом их нашли даже внутри людей. Всемирная организация здравоохранения уверяла, что они не могут навредить нашему здоровью. Однако, даже эта организация может сильно ошибаться. Недавно ученые выяснили, что микропластик может проникать в легкие и становиться причиной их разрушения.

Пластиковый мусор начал вредить природе раньше, чем предполагалось

В основном микропластик проникает в организмы людей через воду


Когда пластик стал опасным?

Первый пластик в истории был создан английским изобретателем Александром Парксом в 1855 году. Однако первые изделия из этого материала начали появляться только в 1950 году. на данный момент пластиковый мусор является одним из самых главных проблем человечества, поэтому ученым стало интересно — в какой момент пластик начал вредить природе? В частности, исследователей интересовало то, когда микроскопические частицы начали проникать в живые организмы. Чтобы найти ответ на этот вопрос, они решили изучить рыб, которые жили в разные исторические времена.

Пластиковый мусор начал вредить природе раньше, чем предполагалось

Образцы рыб разных лет хранятся в полевом музее Чикаго

Образцы рыб, которые жили в 1900 году и далее, хранятся в полевом музее Чикаго. На его стеллажах уже более сотен лет стоят банки с заспиртованными телами двух миллиардов рыб разных видов. В рамках научной работы исследователи решили изучить организмы четырех видов рыб:


большеротого окуня (Micropterus salmoides);
канального сомика (Ictalurus punctatus);
песочника (Notropis stramineus);
бычка-кругляка (Neogobius melanostomus).

В рамках научной работы исследователи взяли примерно по 5 образцов каждого вида рыб, живших в разные десятилетия. Они провели вскрытие и начали изучать их пищеварительную систему. Внутренности обрабатывались перекисью водорода, которая растворяет все органические вещества и оставляет только чужеродные элементы. Ученые искали частицы пластика при помощи микроскопа и до 1950 года рыбы оказались чистыми. А вот с наступлением времен, когда пластик начал активно использоваться для изготовления разного рода предметов, концентрация пластиковых частиц в организмах рыб начала увеличиваться.

Пластиковый мусор начал вредить природе раньше, чем предполагалось

Банки с образцами рыб

В ходе дальнейшего изучения выяснилось, что большая часть микропластика имеет форму волокна. То есть, чаще всего пластик попадал в воду во время стирки одежды, которая уже в те времена была сделана из синтетических тканей. По словам одного из авторов научной работы Калеба МакМахана (Caleb McMahan), это очень тревожное открытие, которое доказывает, что микропластик — повсюду.

Пластиковый мусор начал вредить природе раньше, чем предполагалось

Микропластик в организме рыб под микроскопом

Итак, теперь мы знаем, что пластик начал отравлять природу сразу же после своего появления в 1950 году. Ученые до сих пор не знают, как очистить природу и спасти планету от гибели. Уже есть свидетельства того, что микропластик может навредить человеческому здоровью. Чтобы свести к минимуму все риски, воду необходимо хотя бы пытаться очищать.

03 май 2021 /
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