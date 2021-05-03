ТОП самых больших фотографий в мире. На них можно рассмотреть каждого человека

Самая большая панорама Нью-Йорка

В конце апреля производитель веб-камер EarthCam опубликовал самую большую фотографию Нью-Йорка за всю историю. Большинство сделанных нами фотографий сняты на 12-мегапиксельные камеры смартфонов, так что мелкие детали на них разглядеть невозможно. Однако, новая фотография Нью-Йорка имеет разрешение 120 гигапикселей, что позволяет разглядеть каждого гуляющего по городу человека. Это далеко не единственная фотография настолько высокого качества — за последние несколько лет было сделано довольно много городских снимков, на которых можно увидеть очень много деталей. В рамках данной статьи я собрал самые интересные из таких фотографий, так что давайте займемся их просмотром. Также мы поговорим о том, каким образом создаются настолько детальные снимки — при желании, снять их можете и вы. Только вам потребуется терпение и много времени.

Как снять качественную фотографию?

Давайте сразу договоримся, что под «качеством» в этой статье имеется в виду высокая детализация. Может показаться, что для снятия таких фотографий нужны очень мощные фотоаппараты, которые весят десятки килограмм и стоят сотни тысяч долларов. Но нет — перечисленные ниже снимки (кроме первого) сделаны на профессиональные камеры, которые можно купить в большинстве магазинов электроники. Высокая детализация получена за счет того, что фотографы сняли тысячи кадров разных уголков городского пейзажа и на протяжении нескольких месяцев сшивали их воедино. Например, один из упомянутых ниже снимков составлен из 70 тысяч фотографий. Авторы этих творений, судя по всему, обладают очень большим терпением.

Панорамы состоят из множества разных фотографий

Самая большая панорама Нью-Йорка

Снятая компанией EarthCam фотография Нью-Йорка имеет разрешение 120 гигапикселей. В отличие от всех других снимков подобного рода, для создания этого кадра использовалась далеко не самая простая камера. Компания вооружилась камерой GigapixelCam X80, которая изначально предназначалась для снятия 80-гигапиксельных снимков. Однако, по данным издания PetaPixel, компании удалось превзойти себя.

Демонстрация панорамы Нью-Йорка

Чтобы создать снять самую большую фотографию Нью-Йорка, фотографы поднялись на вершину 102-этажного небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг и сделали несколько тысяч 61-мегапиксельных фотографий. После этого специальное программное обеспечение объединило их так, чтобы в результате получился 120-гигапиксельный снимок. По словам представителей EarthCam, если распечатать полученную фотографию, по длине она будет как 272 положенных в одну линию хот-догов. Странное сравнение, но это явно очень большой снимок.

Панорама Токио

Автором самой детализированной фотографии столицы Японии является фотограф Джеффри Мартин (Jeffrey Martin). Он состоит из 10 тысяч кадров, которые были сняты на камеру Canon EOS 7D DSLR. На данный момент она уже снята с продажи, но ее наверняка можно найти на сайтах с объявлениями. Чтобы кадры получились ровными, он использовал роботизированный аппарат Clauss Rodeon для снятия панорамных снимков. Местом для съемки была выбрана 250-метровая Телевизионная башня Токио. Съемка велась на протяжении двух дней, а на склейку всех кадров воедино потребовалось целых 3 месяца. И все это для того, чтобы мы смогли разглядеть на снимке каждого гуляющего по городу человека. Разрешение фотографии составляет 150 гигапикселей.

Панорама деревни Раунд-Лейк

А следующая фотография доказывает, что детализированный кадр можно сделать и не поднимаясь на небоскребы. В 2010 году фотограф Альфред Жао (Alfred Zhao) приехал в деревню Раунд-Лейк (штат Иллинойс) и сфотографировал задний двор одного из домов. Для снятия 4048 кадров он использовал камеру Canon EOS 7D. На съемку ушло два часа, а на объединение снимков он потратил примерно неделю. Снимок не настолько завораживает, как панорама большого города, но показывает, что фотографии в большом разрешении может сделать каждый.

Панорама Национального парка Юты

В том же 2010 году в Интернете появился детализированный снимок национального парка, расположенного в американском штате Юта. Автором этой фотографии является тот же Альфред Жао, который явно любит природу. Он снял тысячи кадров, которые заняли 6 терабайт места на его жестком диске. На их объединение у него ушло 10 дней, а на загрузку огромного файла на сайт — еще пара дней. Снимок тоже не пестрит интересными деталями, но удивляет своим качеством.

Панорама Шанхая

А в 2018 году компания BigPixel опубликовала фотографию Шанхая размером в 195 гигапикселей. Тысячи кадров были сделаны с высоты 230-метровой башни «Восточная жемчужина» и на их склейку ушло два месяца. На какие именно камеры были сделаны снимки, компания не раскрывает. Я оставил эту фотографию напоследок, потому что на его разглядывание у меня ушло больше всего времени.

Возможно, вы найдете на снимках что-то интересное. Если да, расскажите в комментариях.