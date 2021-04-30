» » Что такое омега-3 кислоты и чем они полезны для здоровья?

Что такое омега-3 кислоты и чем они полезны для здоровья?

Что такое омега-3 кислоты и чем они полезны для здоровья?

Многие люди пьют омега-3, но что это такое и чем полезно? Сейчас разберемся

Употребление омега-3 кислот снижает риск смерти на 18%. К такому выводу пришли ученые, которые на протяжении многих лет следили за состоянием здоровья более 40 тысяч человек. Данное открытие не означает, что употребляя пищевые добавки можно стать бессмертным, но шансы на увеличение длительности своей жизни явно имеются. Сами по себе омега-3 кислоты в организме человека не вырабатываются, поэтому их нужно получать извне. Для этого важно употреблять больше морепродуктов или же покупать специальные пищевые добавки. В рамках данной статьи мы выясним, чем на самом деле являются эти восхваляемые жиры, в чем они больше всего содержатся и какую пользу несут для человеческого организма. Ну и, конечно же, поговорим об упомянутой выше научной работе и ее результатах.

 


Где содержатся омега-3 кислоты?

Омега-3 — это семейство жирных кислот, которые несут нашему здоровью большую пользу, но не вырабатываются самостоятельно. В семейство, как можно понять из названия, входят три кислоты:


альфа-линоленовая кислота ALA, необходимая для производства энергии;
докозагексаеновая кислота DHA, играющая большую роль в поддержке структуры клеток;
эйкозапентаеновая кислота EPA, которая является структурным компонентом мозга, сетчатки глаз и многих других частей организма.

Упомянутая выше ALA в основном содержится в растительной пище вроде семян льна, грецких орехов, соевых бобов и так далее. А вот кислоты DHA и EPA входят в состав продуктов животного происхождения: рыбы, яиц, молока и так далее. Вдобавок ко всему этому восполнить баланс жирных кислот можно употребляя пищевые добавки или «рыбий жир».

Что такое омега-3 кислоты и чем они полезны для здоровья?

Основные продукты, в которых содержатся омега-3 кислоты

Польза омега-3 кислот

Омега-3 кислоты очень важны для здоровья, особенно головного мозга и глаз. В ходе многочисленных исследований ученые выяснили, что эти вещества препятствуют воспалительным процессам в человеческом организме. Исходя из этого можно предполагать, что омега-3 кислоты могут предотвратить развитие рака и многих других опасных заболеваний. В ходе некоторых исследований было выяснено, что они могут защитить от депрессии, синдрома дефицита внимания и гиперактивности, а также других психических расстройств. В общем, пользы от омега-3 кислот много, а вреда практически нет.

Что такое омега-3 кислоты и чем они полезны для здоровья?

Омега-3 кислоты несут много пользы, а вреда от них почти нет

Если углубиться в тему, можно узнать, что омега-3 кислоты хорошо влияют на эндотелий. Так называется слой плоских клеток, который выстилает внутреннюю поверхность кровеносных и лимфатических сосудов, а также полостей сердца. Также ученые знают, что наличие в организме омега-3 кислот положительно влияет на адипоциты — тип клеток, из которых в основном состоит жировая ткань. Ну и главная польза омега-3 кислот заключается в том, что они снижают риск смерти от любых причин на 18%.

Омега-3 помогает прожить дольше

О том, что омега-3 кислоты могут увеличить длительность жизни, было рассказано в научном журнале Nature Communications. В рамках исследования ученые взяли образцы крови и оценили количество омега-3 кислот в организмах 42 466 человек без хронических заболеваний. Также добровольцев объединяло то, что они получали полезные вещества только из пищи и не употребляли добавки. Ученые следили за их состоянием здоровья на протяжении 16 лет и фиксировали каждый смертельный случай. К концу исследования по разным причинам умерло 37% добровольцев, причем среди них в основном были люди с недостатком омега-3 кислот. А вот любители морепродуктов оказались на 18% менее подверженными смерти.

Что такое омега-3 кислоты и чем они полезны для здоровья?

Вывод: омега-3 кислоты очень важны для нашего организма. Как их получать, из еды или пищевых добавок, решать только вам

Это довольно важно открытие для научного сообщества, потому что результат был получен наиболее надежным способом. Ранее ученые уже доказывали, что омега-3 кислоты полезны для здоровья, только вот данные о его употреблении они получали просто проводя опросы. То есть добровольцам ничего не мешало приукрашивать действительность, указывая в анкетах приверженность здоровому питанию. А тут исследователи опирались на лабораторные анализы, так что результатам верится гораздо больше.

30 апрель 2021 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Самые полезные продукты
Хочу все знать

Самые полезные продукты

Помидоры – чемпионы! Они возглавили рейтинг полезности продуктов, составленный британскими специалистами. Ученые учитывали наличие в продукте витаминов, микроэлементов, антиоксидантов. Причем в той
10 наиболее полезных продуктов
Хочу все знать

10 наиболее полезных продуктов

1. Абрикос — в нем большой состав бета-каротина, он позволяет организму лучше контролировать зрение, уменьшает шанс появления злокачественных опухолей, улучшает иммунитет, приостанавливает процессы
Интересные факты о рыбьем жире
Хочу все знать

Интересные факты о рыбьем жире

Рыбий жир благоприятно воздействует на работу мозга, а также замедляет процесс старения организма.
Можно ли поглупеть от сахара?
Хочу все знать

Можно ли поглупеть от сахара?

Фруктоза ослабляет синапсы между нейронами головного мозга, что плохо сказывается на обучении и запоминании.
Полезные продукты
Хочу все знать

Полезные продукты

10 самых полезных продуктов.
5 продуктов улучшающих память
Хочу все знать

5 продуктов улучшающих память

Как улучшить память?
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Замечательная история о том, почему наследник британского престола носит титул принца УэльскогоПилтдаунская мухаЗамерзшие пузырьки метанаСамый опасный город СССР, о котором почти никто не знал — Аральск-7 (Кантубек)5 ситуаций, когда кнопочный телефон лучше смартфонаКитайская копия робота-собаки Boston Dynamics стоит в 30 раз дешевле. В чем подвох?Подлинный изобретатель телефонаПрофессиональный перевод нотариальных документов


Свежие Статьи
Электроотрицательность химических элементов по-новому

Электроотрицательность химических элементов по-новому

Еда за компанию

Еда за компанию

Антивозрастная пищевая добавка полезна мышцам

Антивозрастная пищевая добавка полезна мышцам

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+