Что такое омега-3 кислоты и чем они полезны для здоровья?

Многие люди пьют омега-3, но что это такое и чем полезно? Сейчас разберемся

Употребление омега-3 кислот снижает риск смерти на 18%. К такому выводу пришли ученые, которые на протяжении многих лет следили за состоянием здоровья более 40 тысяч человек. Данное открытие не означает, что употребляя пищевые добавки можно стать бессмертным, но шансы на увеличение длительности своей жизни явно имеются. Сами по себе омега-3 кислоты в организме человека не вырабатываются, поэтому их нужно получать извне. Для этого важно употреблять больше морепродуктов или же покупать специальные пищевые добавки. В рамках данной статьи мы выясним, чем на самом деле являются эти восхваляемые жиры, в чем они больше всего содержатся и какую пользу несут для человеческого организма. Ну и, конечно же, поговорим об упомянутой выше научной работе и ее результатах.

Где содержатся омега-3 кислоты?

Омега-3 — это семейство жирных кислот, которые несут нашему здоровью большую пользу, но не вырабатываются самостоятельно. В семейство, как можно понять из названия, входят три кислоты:

необходимая для производства энергии;играющая большую роль в поддержке структуры клеток;которая является структурным компонентом мозга, сетчатки глаз и многих других частей организма.

Упомянутая выше ALA в основном содержится в растительной пище вроде семян льна, грецких орехов, соевых бобов и так далее. А вот кислоты DHA и EPA входят в состав продуктов животного происхождения: рыбы, яиц, молока и так далее. Вдобавок ко всему этому восполнить баланс жирных кислот можно употребляя пищевые добавки или «рыбий жир».

Основные продукты, в которых содержатся омега-3 кислоты

Польза омега-3 кислот

Омега-3 кислоты очень важны для здоровья, особенно головного мозга и глаз. В ходе многочисленных исследований ученые выяснили, что эти вещества препятствуют воспалительным процессам в человеческом организме. Исходя из этого можно предполагать, что омега-3 кислоты могут предотвратить развитие рака и многих других опасных заболеваний. В ходе некоторых исследований было выяснено, что они могут защитить от депрессии, синдрома дефицита внимания и гиперактивности, а также других психических расстройств. В общем, пользы от омега-3 кислот много, а вреда практически нет.

Если углубиться в тему, можно узнать, что омега-3 кислоты хорошо влияют на эндотелий. Так называется слой плоских клеток, который выстилает внутреннюю поверхность кровеносных и лимфатических сосудов, а также полостей сердца. Также ученые знают, что наличие в организме омега-3 кислот положительно влияет на адипоциты — тип клеток, из которых в основном состоит жировая ткань. Ну и главная польза омега-3 кислот заключается в том, что они снижают риск смерти от любых причин на 18%.

Омега-3 помогает прожить дольше

О том, что омега-3 кислоты могут увеличить длительность жизни, было рассказано в научном журнале Nature Communications. В рамках исследования ученые взяли образцы крови и оценили количество омега-3 кислот в организмах 42 466 человек без хронических заболеваний. Также добровольцев объединяло то, что они получали полезные вещества только из пищи и не употребляли добавки. Ученые следили за их состоянием здоровья на протяжении 16 лет и фиксировали каждый смертельный случай. К концу исследования по разным причинам умерло 37% добровольцев, причем среди них в основном были люди с недостатком омега-3 кислот. А вот любители морепродуктов оказались на 18% менее подверженными смерти.

Это довольно важно открытие для научного сообщества, потому что результат был получен наиболее надежным способом. Ранее ученые уже доказывали, что омега-3 кислоты полезны для здоровья, только вот данные о его употреблении они получали просто проводя опросы. То есть добровольцам ничего не мешало приукрашивать действительность, указывая в анкетах приверженность здоровому питанию. А тут исследователи опирались на лабораторные анализы, так что результатам верится гораздо больше.