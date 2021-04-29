Полеты по городу на ховерборде стали реальностью

Это не просто летает, но и носит на себе человека

Вы замечали, что мы живем в такое время, когда нам говорят, что придумали гениальную вещь, а мы только одобрительно киваем? Максимум, сделаем репост и пойдем дальше. Нас сложно удивить, но некоторые вещи из старых фильмов будоражат умы людей из категории 30+, которых еще можно удивить прогрессом, так как они родились тогда, когда не было ни Интернета, ни мобильных телефонов, ни массового распространения компьютеров. Одним из фильмов того времени, гаджеты из которого до сих пор хотят повторить изобретатели, является ”Назад в будущее”. А именно вторая часть, где Марти с доком Брауном переносятся в 2015 год, в котором машины летают, а люди носят подстраивающуюся под них одежду. С одеждой мы кое-как справились, до машин еще далеко, но Howerboard, на котором герой уходил от погони, постоянно появляется, и теперь есть еще один прототип. Может быть самый перспективный.

Летающие скейтборды

Устройство, которое на днях показал изобретатель Хантер Ковальд, сложно сравнивать с тем ховербордом из ”Назад в будущее”, но оно все равно очень крутое. Чем-то это даже напоминает то, на чем летал Зеленый Гоблин в ”Человеке-Пауке”, но от этого ценность изобретения не падает. И да, это летающая доска.

Хантер потратил на свои исследования несколько лет, но его изобретение действительно универсальное. Например, несколько лет назад что-то подобное показывала компания Lexus. Ее изобретение было очень похоже на то, что показывали в фильме Назад в будущее, но работало оно исключительно в одном месте в мире. Это был сильно доработанный скейтпарк. В него вмонтировали специальный слой с магнитами. Выглядело все красиво, но на деле это был просто эффект магнитной левитации и не более того.

Были и другие системы, вроде большой платформы с огромным количеством маленьких вентиляторов. Она тоже могла летать, но стоила дорого и за почти десять лет так и не стала хоть сколько-то массовым продуктом.

Ховерборд Хантера Ковальда

Нынешний вариант ховерборда представляет из себя по сути развитие идеи большого квадрокоптера. У него 8 мощных винтов, расположенных вдоль платформы. Именно они и поднимают пилота наверх. Работу ховерборда Хантер продемонстрировал лично, как и положено уверенному в себе изобретателю.





Большого количества подробностей о новом ховерборде нет, но его создатель все же поделился кое-какими характеристиками. В частности, он может подниматься вместе с пилотом на высоту до 150 метров. Конструкция аппарата выглядит максимально облегченной, чтобы его было просто поднять в воздух . Каркас изготовлен из углеродного волокна, а все соединения сделаны максимально надежными, чтобы обеспечить самый высокий уровень безопасности.

Безопасно ли летать на ховерборде

В пользу безопасности говорит большой запас надежности механической части конструкции. В частности, если в полете по какой-то причине откажут сразу два винта из восьми, аппарат все равно сможет сесть, а не разбиться.

Для того, чтобы соответствовать всем требованиям американского законодательства, ховерборд Хантера оборудован навигационным комплексом, который сертифицирован Федеральным управлением гражданской авиации США.





Как управлять летающим ховербордом

Управление осуществляется пультом, который Хантер держит в руке во время полета. Его хорошо видно в размещенном выше видеоролике. Теоретически управление можно было бы сделать по принципу гироскутера. То есть пилот отклонял бы положение аппарата ногами и тот летел бы в нужную сторону, чтобы компенсировать наклон. Но в этом случае опасность была бы выше, так как гироскоп может ошибиться, а любое неловкое движение приводило бы к смещению в сторону.

Кроме этого, смещение веса может стать проблемой, когда восемь пропеллеров крутятся с большой скоростью и создают мощный гироскопический эффект. Поэтому управление с пульта намного удобнее и безопаснее. Конечно, если слово ”безопасно” вообще применимо к ситуации, когда ты висишь на высоте нескольких метров, а вокруг тебя восемь пропеллеров, вращающихся с огромной скоростью.

Только представьте, что будет, если пилот ошибется или система выйдет из-под контроля и он упадет. Кроме того, что он может сам очень сильно пострадать еще до того, как долетит до земли, так еще может достаться окружающим.

Несмотря на это, разработка выглядит очень интересно. Люди, которые стали свидетелями испытаний, сильно удивились. Да и можно ли не удивиться, когда мимо тебя по городу летит человек на непонятной жужжащей платформе.

Выглядит очень эпично

Трудно ли было сделать летающую доску

Какая бы судьба не ждала ховерборд Хантера Ковальда, сам факт его появления уже дорогого стоит. Сам создатель летательного аппарата говорить, что он никогда не сможет объяснить другим, сколько сил было потрачено на создание этого на вид простого изобретения. Это тот самый случай, когда окружающие говорили ему, что это невозможно и законы физики обмануть не получится, но он попробовал и сделал это.

Сам Хантер Ковальд довольно молод.

В итоге, пройдя через трудности, изготовление нестандартных деталей, пожары на испытаниях и прочие неприятности, за несколько лет он добился своего и осуществил мечту. Вот такие энтузиасты, а не крупные корпорации двигают технологии вперед. Хочется пожелать им удачи. А вы хотели бы прокатиться на таком ховерборде?