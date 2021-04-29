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Илон Маск предупредил, что во время полета на Марс могут погибнуть люди

Илон Маск предупредил, что во время полета на Марс могут погибнуть люди

Питер Диамандис и Илон Маск

Первые отправленные на Марс люди могут погибнуть. Об этом во время разговора со старым другом объявил Илон Маск, который хочет доставить астронавтов на далекую планету уже в 2024 году. Его слова прозвучали ужасно, но такова горькая правда жизни — во время первой пилотируемой миссии вряд ли обойдется без жертв. Даже если астронавты успешно доберутся до конечного пункта, они могут оттуда никогда не вернуться. По сути, первые посетители Марса должны отдавать себе отчет в том, что они берут билет в один конец. Глава компании SpaceX уже прекрасно это понимает и, что выглядит очень жутко, говорит об этом с улыбкой на лице. Во время беседы он подробно объяснил свою позицию, так что давайте разберем все произнесенные им слова. Речь предпринимателя заставляет задуматься о том, какие опасности в себе несут космические путешествия. А ведь они уже скоро начнутся…

 


Прошлое Илона Маска

Свое громкое заявление предприниматель сделал во время беседы с главой фонда X-Prize Питером Диамандисом (Peter H. Diamandis). Они знакомы с 2000-х годов, когда Илон Маск еще только мечтал создать космический корабль для полетов на Марс. Недавно я уже рассказывал эту историю: изначально он хотел просто выращивать инопланетные растения, но из-за неудач решил основать SpaceX и разрабатывать космические аппараты самостоятельно. Питер Диамандис внимательно следил за действиями своего друга и уверял, что у него вряд ли что-то получится. И вот теперь, эти два предпринимателя побеседовали вместе перед камерами, причем Илон Маск уже намного известнее своего товарища, потому что идея с ракетами оказалась очень хорошей.

 

Встреча Илона Маска и Питера Диамандиса

Разговор прошел в рамках объявления нового конкурса от фонда X-Prize. В его рамках компаниям из разных концов мира предлагается разработать технологию по сбору и переработке углекислого газа. Фонд занимается финансированием полезных для человечества проектов, а проблема загрязнения воздуха углекислым газом сегодня очень актуальна. Из-за этого на планете наблюдаются явные признаки глобального потепления, а люди страдают от депрессии и других психических расстройств. Илон Маск был приглашен на встречу, потому что внес в призовой фонд вклад в размере 100 миллионов долларов. Так сильно фонду еще никто не помогал.

Опасность полета на Марс

В ходе обсуждения условий конкурса Питер Диамандис задал Илону Маску ряд весьма интересных вопросов. В основном они касались того, как предприниматель собирается колонизировать Марс. Многие люди считают, что глава компании SpaceX игнорирует то, что наша планета буквально разваливается на части. Его упрекают, что он не пытается спасти планету, а строит корабль для «спасения богачей». Комментируя это, Илон Маск как раз и объявил о том, что первые космические путешествия вряд ли обойдутся без жертв. Путешествие на Марс будет не таким уж и безопасным и комфортным, как многие представляют. Первые путешественники будут испытывать недомогания, питаться ужасной едой или вообще голодать. Так что считать, что SpaceX пытается спасти богачей от катастрофы, неправильно.

Илон Маск предупредил, что во время полета на Марс могут погибнуть люди

Считается, что Илон Маск первым делом хочет спасти богачей, но это не так (по словам Илона Маска)

Все как раз наоборот — богачи вряд ли захотят первыми лететь на Марс. По словам Илона Маска, компания SpaceX никого не заставляет становиться космическими путешественниками и в пилотируемых миссиях будут участвовать только добровольцы. После этого Питер Диамандис отметил, что у компании уже явно есть миллионы добровольцев, потому что поклонников проектов Илона Маска очень много. Им стоило бы уже сейчас осознать, что из путешествия они вряд ли вернутся. Но зато они явно войдут в человеческую историю как первые люди, побывавшие на далекой планете.

Илон Маск предупредил, что во время полета на Марс могут погибнуть люди

Кто будет скрываться под скафандрами — пока точно неизвестно

Суровая правда такова, что первые посетители Марса могут умереть. Допустим, они осознают все риски, так что беспокоиться особо не о чем — люди знают, на что идут. Но после смирения с этим фактом возникает другой вопрос: куда девать тела астронавтов в случае смерти? Хоронить их на Марсе вряд ли кто-нибудь рискнет, потому что инородный объект в почве может помешать потенциально имеющейся там жизни. Так что единственным вариантом является только отправка тел обратно на Землю, но это будет стоить очень дорого.

Илон Маск предупредил, что во время полета на Марс могут погибнуть люди

Что делать с телами умерших на Марсе астронавтов пока тоже не ясно

Во время беседы старые друзья обсудили и другую критику в адрес Илона Маска. Некоторые люди указывают на то, что с одной стороны предприниматель выпускает экологически чистые электромобили Tesla, а с другой — запускает в небо ракеты, которые сильно загрязняют воздух. По словам Илона Маска, они уже занимаются решением этой проблемы. В космическом корабле Starship вместо керосина будет использоваться метан, при производстве которого не образуется углекислого газа. Для получения метана можно использовать воду, электричество и собираемый из воздуха углекислый газ (заодно будет очищаться воздух!). Правда электричество тоже нужно будет добывать из возобновляемых источников вроде солнечных панелей.

Стоит отметить, что компания SpaceX уже сейчас отправляет людей в космос, но на очень небольшие расстояния. В 2020 году она смогла доставить людей на МКС, а уже в сентябре текущего года отправит на околоземную орбиту первых туристов.

29 апрель 2021 /
Хочу все знать
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