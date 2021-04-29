Действительно ли тесты IQ измеряют интеллект?

Сегодня многих интересует вопрос о том, можно ли использовать тесты IQ в качестве надежной меры интеллектуальных способностей.

Первый тест на IQ был изобретен не для измерения IQ в 1905 году. Тогда французские психологи разработали тест Бине-Симона для выявления детей, нуждающихся в индивидуальной помощи вне школы. Со временем психологи усовершенствовали тест Бине-Симона (и разработали еще много других) и начали приписывать производительность «общему интеллекту». Но являются ли тесты IQ достоверными, объективными показателями общего интеллекта? Стефан Домбровски, психолог из Университета Райдера в Нью-Джерси (США) изучает достоверность тестов IQ с использованием строгих статистических методов. Он считает, что тесты действительно имеют смысл и являются показателями интеллекта – но только в тех случаях, когда правильно интерпретируются (в прошлом тесты IQ использовались для дискриминации расовых и этнических групп). Так насколько точно показатели IQ отражают истинные способности человека и могут ли использоваться в качестве надежной меры интеллекта? Давайте разбираться.

Как измерить IQ человека

Споры о том, что значит быть «умным» и является ли тест IQ надежным инструментом измерения продолжаются больше ста лет. Некоторые исследователи говорят, что интеллект – это понятие, специфичное для конкретной культуры. Они утверждают, что он выглядит по-разному в зависимости от контекста – так же, как и многие культурные модели поведения. Например, отрыжка может рассматриваться как показатель удовольствия от еды или признак похвалы хозяину в одних культурах и невежливости в других.

Следовательно, то, что может считаться разумным в одной среде, может не считаться разумным в других. Например, знания о лекарственных травах рассматриваются как форма интеллекта в некоторых общинах в Африке, но не коррелируют с высокими показателями по традиционным западным тестам академического интеллекта.

Зачем делают тест IQ

Другие исследователи считают, что «культурная специфика» интеллекта делает тесты IQ предвзятыми по отношению к среде, в которой они были разработаны. Более того, применение одного и того же теста в разных сообществах не позволит распознать различные культурные ценности, которые формируют то, что каждое сообщество ценит как разумное поведение.

Как пишет The Conversation, учитывая историю использования теста IQ для дальнейшего развития сомнительных и иногда расово мотивированных убеждений о том, на что способны различные группы людей, некоторые исследователи полагают, что такие тесты вообще не могут объективно и в равной степени измерить интеллект человека.

Что такое тест IQ?

Тесты IQ измеряют различные навыки, такие как рабочая память , мышление, вербальное понимание и многие другие, но насколько точно показатели отражают истинные способности человека? Как отмечает Стефан Домбровски, психолог из Университета Райдера в Нью-Джерси в статье для издания Discover, в области психологии не существует таких гарантий, как например в медицине. Есть этический кодекс, но он не помешал неадекватной интерпретационной практике.

В свою очередь Стивен Пиантадози, когнитивист из Калифорнийского университета в Беркли, считает, что пора задаться вопросом о том, что на самом деле показывают тесты IQ. Стивен использует кросс-культурные психологические эксперименты для изучения универсальной природы человеческого познания и языка. Одна из самых больших проблем по его мнению заключается в том, что чей-то показатель IQ может меняться в зависимости от контекста. Например, люди из других культур, как народ Цимане в Боливии, попросту не имеют слов для обозначения форм и фигур, которые часто встречаются в тестах на IQ.

«Мы полагаем, что люди, у которых нет слов для обозначения форм, вероятно, выполняют этот тип задач иначе, чем мы. Точно так же, как если бы Цимане попросили нас пройти тест на IQ с кучей форм листьев, названия которых мы не знаем, но знают они», – говорит Пиантадоси. Домбровски в свою очередь отмечает, что тесты на IQ – это инструмент, и их можно использовать для повышения благосостояния человека или для того, чтобы способствовать человеческому несчастью.

Еще одно интересное мнение на этот счет высказал Джоэл Шнайдер, психолог в Университете штата Иллинойс в статье для Scientific American. Он считает, что на индивидуальном уровне большинство людей определяют интеллект по своему образу и подобию: инженеры определяют его таким образом, чтобы описать хорошего инженера. Художники определяют его так, как описывают великого художника. Ученые, предприниматели и спортсмены делают то же самое. В этих определениях существует значительное разнообразие, но также и значительное совпадение.

Именно избыточность определений по мнению Шнайдера оправдывает использование народного термина «интеллект». При этом несоответствия в различных определениях реальны и, следовательно, требуют, чтобы термин «интеллект» оставался двусмысленным и отвечал потребностям людей, которые его используют.

Как пройти тест на IQ

Сегодня пройти тест и определить показатель своего интеллекта может каждый. Причем сделать тест на IQ можно бесплатно и он-лайн. Например на этом сайте можно не только пройти тест на русском языке, но и изучить статистику других людей по предметам, странам и другим показателям.