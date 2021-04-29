Группа людей прожила в глубокой пещере 40 дней. Что с ними произошло?

Участники эксперимента Deep Time впервые видят солнечный свет. Им пришлось надеть защитные очки

В середине марта 2021 года группа людей из 15 человек опустилась на глубину французской пещеры Ломбривс. Это было сделано в рамках эксперимента Deep Time, организаторы которого хотели выяснить, насколько быстро люди способны привыкнуть к условиям полной изоляции. Во время пребывания внутри пещеры добровольцы были полностью отрезаны от внешнего мира, вырабатывали электричество при помощи педального велосипеда и добывали воду из колодца глубиной 45 метров. К их телам были прикреплены датчики, которые отправляли врачам снаружи информацию о состоянии их здоровья. Эксперимент продлился ровно 40 дней и за это время ученые собрали много интересных данных, а участники набрались опыта и рассказали о своих впечатлениях. В будущем исследователи опубликуют подробный отчет о реакции организма людей на полную изоляцию, а пока поговорим о том, что известно на данный момент.

Можно ли жить в пещере?

Эксперимент Deep Time начался 14 марта 2021 года. В его рамках группа из 15 человек, которая состояла из восьми мужчин и семи женщин, погрузилась в глубину пещеры Ломбривс на юго-западе Франции. Внутри нее заранее были сделаны 3 помещения для проживания, сна и проведения исследований. Добровольцы спали в палатках и регулярно проводили научные опыты — это было важно для их вовлечения в миссию. Группу людей сопровождал швейцарский искатель приключений Кристиан Клот (Christian Clot), так что все обошлось хорошо. Эксперимент был завершен 24 апреля, спустя 40 дней со дня начала.

Группа Deep Time до начала эксперимента

По данным издания Science Alert, из-за отсутствия солнечного света добровольцы очень быстро потеряли счет времени. По словам одного из участников эксперимента, они будто бы пробыли под землей не больше месяца, а всего лишь около 23 дней. Также на них сильно повлияло полное отсутствие смартфонов и других электронных устройств. Участника эксперимента Марина Лансон (Marina Lancon) поделилась, что они как будто поставили жизнь на паузу:

Впервые в жизни у нас появилось свободное время, и мы могли приостановиться, чтобы по-настоящему жить и выполнять свои задачи. Это было здорово.



Однако, несмотря на хорошие впечатления, женщина рада снова видеть солнечный свет и слышать пение птиц. Некоторое время после вылазки наружу людям пришлось носить солнцезащитные очки, чтобы глаза могли привыкнуть к свету. На данный момент точно сказать, что именно произошло с их организмами за время пребывания в изоляции, невозможно. Сотрудники Института адаптации человека, которые являются главными организаторами эксперимента, объединили собранные данные и на данный момент занимаются их изучением. Через некоторое время они смогут поделиться результатами в одном из научных журналов.

Группа после возращения на поверхность

Последствия изоляции

Сейчас можно лишь сказать то, что жить в пещере без доступа к связи и свету вполне возможно. Как минимум, за месяц пребывания в таких условиях с человеком вряд ли случится что-то страшное. Однако в долгосрочной перспективе жизнь в темноте может привести к серьезным проблемам со здоровьем, потому что солнечный свет влияет на:

мышечный рост и развитие всего организма в целом;

работу сердечно-сосудистой системы;

работу иммунной системы;

обмен веществ.

Также не стоит забывать, что солнечный свет важен для выработки витамина D и сильно влияет на настроение — чем светлее, тем лучше себя чувствует человек. Ранее я уже рассказывал про игрока в покер Рича Алати (Rich Alati), которому однажды в полном одиночестве пришлось просидеть месяц в темной комнате. Он начал хуже спать, видеть галлюцинации и испытывать другие неприятные последствия.

Отсутствие связи с цивилизацией тоже способно стать причиной серьезных проблем. В ходе многочисленных исследований было доказано, что недостаток общения может стать причиной депрессии — о том, что это такое и почему это нужно лечить, можно почитать тут. Впрочем, отдаленность от цивилизации полезно тем, что человек не может читать новости, которые могут навредить психике.