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Группа людей прожила в глубокой пещере 40 дней. Что с ними произошло?

Группа людей прожила в глубокой пещере 40 дней. Что с ними произошло?

Участники эксперимента Deep Time впервые видят солнечный свет. Им пришлось надеть защитные очки

В середине марта 2021 года группа людей из 15 человек опустилась на глубину французской пещеры Ломбривс. Это было сделано в рамках эксперимента Deep Time, организаторы которого хотели выяснить, насколько быстро люди способны привыкнуть к условиям полной изоляции. Во время пребывания внутри пещеры добровольцы были полностью отрезаны от внешнего мира, вырабатывали электричество при помощи педального велосипеда и добывали воду из колодца глубиной 45 метров. К их телам были прикреплены датчики, которые отправляли врачам снаружи информацию о состоянии их здоровья. Эксперимент продлился ровно 40 дней и за это время ученые собрали много интересных данных, а участники набрались опыта и рассказали о своих впечатлениях. В будущем исследователи опубликуют подробный отчет о реакции организма людей на полную изоляцию, а пока поговорим о том, что известно на данный момент.

 


Можно ли жить в пещере?

Эксперимент Deep Time начался 14 марта 2021 года. В его рамках группа из 15 человек, которая состояла из восьми мужчин и семи женщин, погрузилась в глубину пещеры Ломбривс на юго-западе Франции. Внутри нее заранее были сделаны 3 помещения для проживания, сна и проведения исследований. Добровольцы спали в палатках и регулярно проводили научные опыты — это было важно для их вовлечения в миссию. Группу людей сопровождал швейцарский искатель приключений Кристиан Клот (Christian Clot), так что все обошлось хорошо. Эксперимент был завершен 24 апреля, спустя 40 дней со дня начала.

Группа людей прожила в глубокой пещере 40 дней. Что с ними произошло?

Группа Deep Time до начала эксперимента

По данным издания Science Alert, из-за отсутствия солнечного света добровольцы очень быстро потеряли счет времени. По словам одного из участников эксперимента, они будто бы пробыли под землей не больше месяца, а всего лишь около 23 дней. Также на них сильно повлияло полное отсутствие смартфонов и других электронных устройств. Участника эксперимента Марина Лансон (Marina Lancon) поделилась, что они как будто поставили жизнь на паузу:

Впервые в жизни у нас появилось свободное время, и мы могли приостановиться, чтобы по-настоящему жить и выполнять свои задачи. Это было здорово.

Однако, несмотря на хорошие впечатления, женщина рада снова видеть солнечный свет и слышать пение птиц. Некоторое время после вылазки наружу людям пришлось носить солнцезащитные очки, чтобы глаза могли привыкнуть к свету. На данный момент точно сказать, что именно произошло с их организмами за время пребывания в изоляции, невозможно. Сотрудники Института адаптации человека, которые являются главными организаторами эксперимента, объединили собранные данные и на данный момент занимаются их изучением. Через некоторое время они смогут поделиться результатами в одном из научных журналов.

Группа людей прожила в глубокой пещере 40 дней. Что с ними произошло?

Группа после возращения на поверхность

Последствия изоляции

Сейчас можно лишь сказать то, что жить в пещере без доступа к связи и свету вполне возможно. Как минимум, за месяц пребывания в таких условиях с человеком вряд ли случится что-то страшное. Однако в долгосрочной перспективе жизнь в темноте может привести к серьезным проблемам со здоровьем, потому что солнечный свет влияет на:

  • мышечный рост и развитие всего организма в целом;
  • работу сердечно-сосудистой системы;
  • работу иммунной системы;
  • обмен веществ.

Также не стоит забывать, что солнечный свет важен для выработки витамина D и сильно влияет на настроение — чем светлее, тем лучше себя чувствует человек. Ранее я уже рассказывал про игрока в покер Рича Алати (Rich Alati), которому однажды в полном одиночестве пришлось просидеть месяц в темной комнате. Он начал хуже спать, видеть галлюцинации и испытывать другие неприятные последствия.

Группа людей прожила в глубокой пещере 40 дней. Что с ними произошло?

Рич Алати во время эксперимента

Отсутствие связи с цивилизацией тоже способно стать причиной серьезных проблем. В ходе многочисленных исследований было доказано, что недостаток общения может стать причиной депрессии — о том, что это такое и почему это нужно лечить, можно почитать тут. Впрочем, отдаленность от цивилизации полезно тем, что человек не может читать новости, которые могут навредить психике.

29 апрель 2021 /
Хочу все знать
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