Флю, гибридный кит

На этом фото — гибрид двух самых крупных живых существ, когда-либо обитавших на Земле: синего кита (Balaenoptera musculus) и финвала (Balaenoptera physalus). Его зовут Флю (Flue — от fin и blue; хотя по-английски слово flue означает «дымоход»), и он самый знаменитый гибрид синего кита и финвала. Его впервые встретили 22 сентября 2004 года и с тех пор наблюдали как минимум 19 раз — как в районах летнего нагула в водах штата Калифорния, так и на зимовке в Калифорнийском заливе. Более того, ученые даже умудрились повесить на него спутниковую метку и проследить его перемещения в летний период.

Флю, заснятый с дрона в водах Санта-Барбары (Калифорния) в июле 2020 года. Главное фото — скриншот из этого видео

Генетический анализ позволил выяснить, что Флю — самец, его мать — синий кит, а отец — финвал. Вообще, в гибридизации синих китов отмечается явная асимметрия: самцы финвалов гораздо чаще соблазняют самок синих китов, чем наоборот. Например, в Исландии из восьми известных гибридов семь имели отцом финвала и лишь один — синего кита. Интересно, что один из этих восьми оказался гибридом второго поколения — его отцом был чистокровный финвал, бабушкой по материнской линии — синий кит, а дедушкой — тоже финвал.

Возможность скрещивания между этими видами предполагалась уже давно — еще 130 лет назад норвежские китобои сообщали о добытых «бастардах» с промежуточными внешними данными. В 1991 году гибридизация между синими китами и финвалами была наконец подтверждена генетически. Как правило, эти гибриды внешне больше похожи на финвалов: они имеют достаточно темный цвет кожи и довольно большой спинной плавник, но присутствуют в их облике и черты синих китов — равномерно окрашенный китовый ус и темная нижняя челюсть. У чистокровных финвалов окраска нижней челюсти асимметричная — светлая справа и темная слева, но ни у Флю, ни у других гибридов этот признак не отмечался. Спинной плавник Флю тоже, как и положено, больше похож на финвалий, и его украшает характерная зарубка, позволяющая легко отличить Флю от других китов.

Слева: A — синий кит, B — финвал. Видны различия в высоте и форме спинного плавника. фото из статьи C. A. Crossman et al., 2016. Hybridization in the cetacea: widespread occurrence and associated morphological, behavioral, and ecological factors. Справа — внешний вид плавника Флю в сентябре 2004 года (вверху), июле 2017 и июле 2020 года. С кончика плавника свисают усоногие рачки Xenobalanus. фото из статьи T. A. Jefferson et al., 2021. Sightings and Satellite Tracking of a Blue/Fin Whale Hybrid in its Wintering and Summering Ranges in the Eastern North Pacific

Внешнее сходство гибридов с обоими родителями может приводить к серьезным проблемам: например, в 2018 году исландцы добыли кита, которого общественность тут же объявила синим. Синие киты редки, и промысел на них запрещен (в Исландии добывают только финвалов; см. картинку дня Китобойный промысел и День кита), и эта история чуть не привела к международному скандалу, пока генетический анализ не подтвердил, что добытый кит — не чистокровный синий, а гибрид.

Окрас гибридов темный, как у финвалов, но со светлыми пятнами, как у синих китов. Вверху — гибрид синего кита и финвала в водах севера Исландии, фото © Sarah Arndt с сайта gentlegiants.is. Внизу — Флю в Калифорнийском заливе в марте 2020 года. На спине заметен паразитический веслоногий рачок Pennella. фото из статьи T. A. Jefferson et al., 2021. Sightings and Satellite Tracking of a Blue/Fin Whale Hybrid in its Wintering and Summering Ranges in the Eastern North Pacific

К счастью, Флю опасность попасться под гарпун китобоев не грозит: в водах Калифорнии китов не добывают. Интересно, что сам он, похоже, считает себя синим китом, вероятно ориентируясь на облик своей матери. Флю предпочитает держаться в скоплениях синих китов, а не финвалов; если же ему случается оказаться в смешанных скоплениях, он стремится выныривать поближе к сородичам по материнской линии. Даже его миграционные пути больше похожи на пути миграций синих китов — это, впрочем, как раз неудивительно, так как киты перенимают миграционные традиции от матери.

Слева — карта, на которой отмечены места наблюдений Флю; все встречи подтверждены фотографиями, кроме зарегистрированной в 1995 году (однако предполагается, что это тоже был он). Справа — перемещения Флю летом 2015 года в течение 28 дней по данным спутника Argos. Рисунок из статьи T. A. Jefferson et al., 2021. Sightings and Satellite Tracking of a Blue/Fin Whale Hybrid in its Wintering and Summering Ranges in the Eastern North Pacific

Некоторые ученые предполагают, что знаменитый 52-герцевый кит (см. картинку дня Пятидесятидвухгерцевый кит) — тоже гибрид синего кита и финвала. Записей звуков Флю пока сделать не удалось, так что эта теория еще ждет своего подтверждения.

фото из статьи T. A. Jefferson et al., 2021. Sightings and Satellite Tracking of a Blue/Fin Whale Hybrid in its Wintering and Summering Ranges in the Eastern North Pacific, Южная Калифорния, июль 2020 года.

Ольга Филатова