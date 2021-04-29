Как выбрать компрессор для аэрографа - самые главные параметры

Особенности функционирования компрессора

Компрессор представляет собой оборудование, которое в процессе своего функционирования сжимает воздух и подает его в предварительно заданном направлении. Пользуются компрессорами не только в промышленности, но в бытовых условиях. С помощью данного устройства можно накачать матрас, шины, бассейн или лодку. Если подключить к нему специально продувочный пистолет, можно будет очистить салон автомобиля от мусора, радиатор и двигатель от загрязнений. Также компрессоры используют для работы шуруповерта, дрели, отбойного молотка. Большой популярностью, например, пользуется компрессор для аэрографа . Кроме того, устройство может стать незаменимым помощником во время ремонта, когда необходимо побелить или покрасить большие площади.

Работает воздушный компрессор достаточно просто. В механизм поступает определенное количество воздуха, под определенным давлением воздушная масса сжимается. После этого переходит в специальный баллон. Механизм сжатия воздуха напрямую определяет категорию устройства и принцип его работы. Есть воздушные компрессоры, которые подключаются к воздушной сети, через которую подается воздух . Есть модели, подключаемые к электрической сети.

Основные виды компрессоров

Компрессоры отличаются не только по методу подключения, но и по конструкции. Они могут быть:

мембранные;

поршневые;

винтовые.

В поршневых установлен один или несколько одноименных элементов. Именно поршни сжимают воздух . Такие компрессоры отличаются мобильностью, производительностью. Современные компании выпускают поршневые компрессоры с шасси, благодаря чему их можно быстро и просто перемещать по территории.

Мембранные компрессоры работают на основании встроенной мембраны. Это рабочий элемент, предназначенный для сжатия воздуха. Приобретая подобный компрессор, желательно отдать предпочтение моделям с многослойной мембраной. Такие компрессоры более долговечные. Все без исключения мембранные компрессоры отличаются невысокой производительностью, но их выбирают по той причине, что они герметичные, просты в эксплуатации и устойчивы к коррозии.

Что касается винтовых компрессоров, то они отличаются достаточно высокой производительностью, имеют небольшой вес и размер. В качестве основных деталей здесь используются винтовые роторы. Они подают воздух в постоянном режиме, без перебоев. За счет этого увеличивается производительность по сравнению с другими моделями, где воздух подается пульсациями. Главной особенностью такого прибора является сильный нагрев. По этой причине многие винтовые компрессоры оснащены встроенным охлаждающим радиатором.

Питание компрессора

Работать такой прибор может не только от сети. Есть компрессоры, которые оснащены внутренней камерой сгорания. Благодаря этому оборудование может функционировать от дизельного топлива. Электрическими бывают в основном только мембранные компрессоры. Все остальные виды работают, как на электричестве, так и на топливе.

Смазка для компрессора

Современные компрессоры, кроме всего прочего, можно подразделить на безмасляные и масляные. Если устройство работает на масле, в него заливают специальный состав, позволяющий уменьшить трение между узлами и деталями оборудования. Такой прибор способен прослужить достаточно длительное время.

Безмасляные компрессоры в процессе функционирования издают достаточно сильно шум. Приобретая такую модель, стоит обратить внимание на вариант, который оснащен специальными звукозащитными кожухами.

Мощность и производительность компрессоров

Мощность компрессора характеризуется напрямую мощностью его двигателя. Чем выше данный показатель, тем быстрее прибор справляется с определенным количеством воздуха. Если оборудование покупается для применения в обычных бытовых условиях, вполне достаточно будет мощности от 0,8 до 2,5 кВт.

Производительность компрессора представляет собой объем газа, который устройство нагнетает за одну определенную единицу времени. От этого параметра напрямую зависит то, насколько быстро прибор будет наполнять ресивер. Также имеет значение время, которое потребуется для выполнения тех или иных, связанных с использованием компрессора работ.

Величину производительности замеряют обычно в литрах за минуту - л/мин, также это может быть кубический метр в минуту - м3/мин. Выбирая компрессор, требуется суммировать показатели производительности всех пневмоинструментов, которые будут потреблять сжатый воздух . Полученный результат следует увеличить еще примерно на 30%.

Рабочее давление компрессора

Рабочее давление в подобном оборудовании - это сила, с которой устройство сжимает воздух . Это важный параметр, так как именно от него зависит то, каким образом можно использовать инструмент. Компрессор с давлением до 1 бара подойдет для насыщения воды кислородом в бассейне или в аквариуме.

Приборы, которые работают с давлением от 5 до 10 бар, широко используются в обычных бытовых целях. Оборудование, которое работает с давлением от 10 бар используется в разных промышленных отраслях. При выборе необходимо принимать во внимание тот факт, что давление компрессора не должно быть меньше, чем у того инструмента, который к нему подключается. Только так можно обеспечить бесперебойную работу оборудования.

Выбор бытового компрессора

Выбирая бытовой компрессор, в первую очередь, необходимо обратить внимание на то, чтобы он был максимально мобильным. Размер и вес не должны препятствовать свободному перемещению устройства. Мощность, с которой будет осуществляться сжатие воздуха, должна колебаться от 0,8 до 2,5 кВт.

Желая иметь в распоряжении такой компрессор, ресивер которого будет быстро заполняться воздухом, стоит отдать предпочтение более производительной модели. Одновременно с этим стоит обратить внимание на объем самого ресивера. Чем он больше, тем дольше будет работать прибор, тем стабильнее будет давление на выходе.