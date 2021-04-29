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Современные теплоизоляционные материалы

Несмотря на то, что пенополистиролу уже более 70 лет его относят к инновационным материалам. Используют его, как правило, в строительстве для утепления стен снаружи, крыш, полов и фундаментов. Самым распространенным утеплителем является материал фирмы «Пеноплекс» https://bokentau-company.kz/product-category/penoplex/. Его широкая распространенность объясняется следующими характеристиками:

  • долговечность (срок службы до 40 лет);
  • низкая теплопроводность;
  • удобный монтаж;
  • низкая паропроницаемость;
  • экономическая доступность.

Грамотное утепление здания отвечает за его энергоэффективность, благодаря чему можно хорошо сэкономить энергию на отоплении. Несколько лет назад ассортимент изоляционных материалов был недостаточно широк, но сегодня потребитель может выбирать и часто его внимание привлекает именно пеноплекс или как его по-другому называют – экструдированный полистирол. В производстве материала используют метод экструзии, благодаря чему можно добиться равномерной поверхности без перепадов и рытвин.

Вспенивающая составляющая здесь – это двуокись углерода или смесь легких фреонов, все компоненты абсолютно безопасны и не выделяют токсичных веществ. Также немаловажным преимуществом является то, что они не являются горючими. Благодаря современным технологиям сегодня можно получить теплоизоляционный материал, обладающий идеальными эксплуатационными характеристиками.

Для того чтобы материал хорошо хранился и безопасно транспортировался его упаковывают в защитную пленку. Пеноплекс один из немногих утеплителей, который не интересен грызунам и насекомым. Также не теряет своей популярности минеральная вата, используемая много лет в качестве экологически чистого утеплителя. Приобрести материал по доступной стоимости можно на специализированном сайте https://bokentau-company.kz/product-category/glass-wool-insulation-based-on-fiberglass/minvata/, так же здесь можно купить и другие материалы, например, https://bokentau-company.kz/product-category/wall-plaster-for-walls/.

Выбор в пользу данного утеплителя объясняется техническими характеристиками материала. В первую очередь это высокая огнестойкость и оптимальная паропроницаемость.

29 апрель 2021 /
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