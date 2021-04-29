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Сказочные восточные сладости

Чаепитие на Востоке это целый ритуал, поэтому и восточные сладости, подаваемые к чаю особенные. Они не только вкусные, но и полезные, каждый турист решает восточные сладости в наборе купить в качестве сувенира или подарка для близких. Не угодить невозможно, потому что каждая конфета либо другое блюдо обладает невероятными вкусовыми качествами и ароматами. Отдельно стоит отметить внешний вид изделий они, как правило, торжественные и очень красивые. Если для путешественника это некая экзотика, то для местных жителей восточные сладости – воплощение традиций.

Как уже говорилось основное преимущество в том, что они готовятся только из натуральных компонентов. За редким случаем могут добавить в десерт консерванты либо какие-то красители. Существует легенда, что в Узбекистане рецепты сладких блюд не разглашались, потому что их отведать мог только хан и его приближённые. Сегодня никто не скрывает секреты приготовления.

На Востоке народ гостеприимный, поэтому на каждом большом празднике любой гость, пришедший в дом, угощается горячим чаем со сладкими лепешками. На столе всегда стоят тарелки с конфетами, сухофруктами, орехами, пахлавой, выпечкой и кондитерскими изделиями. Самая популярная и вкусная сладость это пахлава где купить в Москве ее вопросов не возникает, кроме того её можно заказать неспециализированном сайте.

В Узбекистане, как правило, вместо обычного сахара подают так называемый новат, это кристаллизованный сахар, из виноградного сока, сиропа и пряностей. Новат не только вкусный он ещё и придает энергию, его рекомендуют при переохлаждении, так как он имеет согревающий эффект. Самая распространенная сладость, пришедшая к нам с Востока, в том числе из Узбекистана – халва. Ее здесь до сих пор готовят вручную, состоит блюдо из ореха, семян подсолнечника и сахара.

Многие из нас с детства любят хворост – это замысловатые витушки из пресного теста, обжаренные в масле. Готовое блюдо посыпают сахарной пудрой. Турецкие сладости входят в жизнь человека незаметно и остаются в ней навсегда. Самые знаменитые десерты – баклава, курабье, шакер-курек, а восточные сладости купить в москве в розницу можно посетив сайт дамасскийпекарь.рф.

29 апрель 2021 /
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