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Арсенал на холме Вильценберг

Гнутые мечи и тупые наконечники копий, возможно, свидетельствуют о кельтском обычае ритуального уничтожения оружия поверженного врага.

В регионе Германии Западный Рейн-Вестфалия археологи представили крупный арсенал железного века. Открытие было совершено на давно известном городище на горе Вильценберг в горном регионе Зауэрланде. В течение трёх лет – с 2018 по 2020 год – местный краевед Маттиус Дикхаус (Matthias Dickhaus) проводил здесь разведки с помощью металлоискателя при сотрудничестве археологов.

Арсенал на холме Вильценберг
фото: LWL-Archaologie fur Westfalen/Hermann Menne.
Арсенал на холме Вильценберг
фото: LWL-Archaologie fur Westfalen/Hermann Menne.
Арсенал на холме Вильценберг
фото: LWL-Archaologie fur Westfalen/Hermann Menne.
Арсенал на холме Вильценберг
фото: LWL-Archaologie fur Westfalen/Hermann Menne.
Арсенал на холме Вильценберг
Фотография горы Вильценберг (вид в северо-восточной направлении). фото: LWL-Archaologie fur Westfalen/Michael Baales. ‹ › Открыть в полном размере

Среди находок – около сотни металлических предметов: мечи, наконечники копий и дротиков, фрагменты щитов, пряжки, элементы конской сбруи. Установить точное время их сокрытия невозможно, поэтому датировку произвели по стратиграфических слоям, то есть, совокупности сопутствующего археологического материала: III-I век до н.э. Специалисты отмечают, что большая часть находок повреждена: мечи согнуты, а наконечники копий затуплены. Предположительно, оружие было испорчено после боя и принесено в форт на холме победителями. А сама битва произошла в другом месте неподалеку. Археологи ссылаются на кельтский обычай ритуально уничтожать оружие побежденного врага, деформируя его.

Поскольку такие находки нередки в регионе распространения латенской культуры от Франции до Словакии, новое открытие связывает обитателей Вильценберга железного века с кельтскими народами и становится ещё одним свидетельством их культовых практик.

Укрепление Валльберг на горе Вильценберг, которую называют «Святой горой Зауэрланда» за долгую традицию паломничества, сохранилось в виде остатков валов из камней, глины и других местных материалов. Оно было основано в конце IV века до н.э. В 1950 году археологи здесь уже находили намеренно повреждённое оружие железного века: два согнутых меча и два деформированных наконечника копья.

27 апрель 2021 /
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