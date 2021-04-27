Арсенал на холме Вильценберг

Гнутые мечи и тупые наконечники копий, возможно, свидетельствуют о кельтском обычае ритуального уничтожения оружия поверженного врага.

В регионе Германии Западный Рейн-Вестфалия археологи представили крупный арсенал железного века. Открытие было совершено на давно известном городище на горе Вильценберг в горном регионе Зауэрланде. В течение трёх лет – с 2018 по 2020 год – местный краевед Маттиус Дикхаус (Matthias Dickhaus) проводил здесь разведки с помощью металлоискателя при сотрудничестве археологов.

Среди находок – около сотни металлических предметов: мечи, наконечники копий и дротиков, фрагменты щитов, пряжки, элементы конской сбруи. Установить точное время их сокрытия невозможно, поэтому датировку произвели по стратиграфических слоям, то есть, совокупности сопутствующего археологического материала: III-I век до н.э. Специалисты отмечают, что большая часть находок повреждена: мечи согнуты, а наконечники копий затуплены. Предположительно, оружие было испорчено после боя и принесено в форт на холме победителями. А сама битва произошла в другом месте неподалеку. Археологи ссылаются на кельтский обычай ритуально уничтожать оружие побежденного врага, деформируя его.

Поскольку такие находки нередки в регионе распространения латенской культуры от Франции до Словакии, новое открытие связывает обитателей Вильценберга железного века с кельтскими народами и становится ещё одним свидетельством их культовых практик.

Укрепление Валльберг на горе Вильценберг, которую называют «Святой горой Зауэрланда» за долгую традицию паломничества, сохранилось в виде остатков валов из камней, глины и других местных материалов. Оно было основано в конце IV века до н.э. В 1950 году археологи здесь уже находили намеренно повреждённое оружие железного века: два согнутых меча и два деформированных наконечника копья.