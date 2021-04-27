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Альцгеймерическим белкам нужна правильная упаковка

Иммунные клетки мозга упаковывают белковый мусор так, чтобы он не вредил нервным клеткам.

При болезни Альцгеймера в мозге начинают накапливаться токсичные белковые отложения из белка бета-амилоида – так называемые амилоидные бляшки. Как и почему молекулы бета-амилоида начинают слипаться друг с другом, формируя токсичный осадок, отдельный вопрос. Но считается, что само по себе слипание белковых молекул – ещё полбеды, потому что их могут утилизировать специальные служебные клетки мозга, называемые микроглией. Клетки микроглии – это один из отделов иммунной системы; они постоянно сидят в мозге, защищают от инфекций и убирают разный мусор: отходы метаболизма, дефектные молекул и т. д.

Альцгеймерическим белкам нужна правильная упаковка
Клетки микроглии (красным) в мозге мыши. (фото: ZEISS Microscopy / Flickr.com) Открыть в полном размере ‹ ›

Считается, что пока микроглия эффективно убирает белковые отложения, болезнь Альцгеймера мозгу не грозит. Если же с микроглией что-то случится, амилоидные бляшки начнут расти и отравлять всё вокруг. Однако, как пишут в Nature Immunology сотрудники Института Солка, бляшки бляшкам рознь. На самом деле давно было замечено, что отложения, состоящие из одного и того же белка – то есть амилоидные бляшки – бывают разных сортов. Наиболее многочисленны среди них две разновидности: бляшки диффузные, которые выглядят рыхлыми и аморфными, и бляшки с плотным ядром – у этих есть хорошо оформленный плотный центр, окружённым размытой оболочкой-гало.

Оказалось, что клетки микроглии превращают диффузные, рыхлые бляшки в плотные. Микроглия в самом деле ест бета-амилоид, из которого состоит диффузная бляшка. Но внутри микроглиальной клетки бета-амилоидные пептиды попадают в среду с более высокой кислотностью, в этой кислой среде они уплотняются, и в таком виде отправляются обратно наружу.

Диффузные, рыхлые бляшки более опасны для нейронов: чем их больше, тем хуже чувствуют себя отростки нейронов, которые проводят нейрохимические импульсы от клетки к клетке и от одного нервного центра к другому. Пока неясно, насколько в клиническом смысле можно говорить о том, что одни бляшки вреднее других. Тем не менее, очевидно, что роль мусороуборочных клеток в развитии болезни Альцгеймера сложнее, чем представлялось раньше.

Возможно, дело не в том, что микроглия вообще перестаёт убирать мусор, а в том, что она перестаёт его должным образом переупаковывать, перестаёт делать бляшки менее токсичными. Плотные белковые бляшки, очевидно, тоже не безвредны, и от них вообще надо избавляться. Сейчас многие исследователи пытаются найти способ, который позволил бы избавить от них мозг. Но, вероятно, чтобы потенциальные лекарства работали лучше, нужно учитывать разную токсичность амилоидных бляшек и то, как с ними обращаются мусороуборочные клетки.

27 апрель 2021 /
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