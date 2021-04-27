Найдено самое древнее человеческое жилище с инструментами и костром

Древние люди начали жить в пещерах примерно 2 миллиона лет назад

Первое человеческое жилище с огнем, инструментами и украшениями появилось около 2 миллионов лет назад. Оно находится на территории Южной Африки, внутри пещеры Вандерверк. Это место уже давно интересует археологов, потому что там в свое время было найдено довольно много инструментов, которые принадлежали нашим далеким предкам. Только вот скелетов древних людей там нет — скорее всего, кости были разбросаны дикими животными. В том, что африканская пещера является одним из самых первых человеческих жилищ, ученые уже почти не сомневаются, потому что недавно они нашли этому весьма убедительные доказательства. В рамках данной статьи предлагаю выяснить, почему археологи так уверены в своих словах и как могла выглядеть жизнь обитателей пещеры. Заранее скажу лишь то, что в жилище было довольно тепло и для тех времен очень красиво.

Самое первое жилище людей

Пещера Вандерверк глубиной более 140 метров уже давно является местом археологических работ. Так, в 2008 году, группе ученых во главе с Майклом Чазаном (Michael Chazan) удалось найти одни из самых древних каменных орудий, созданные нашими далекими предками. Их возраст был оценен в 2 миллиона лет, что не так уж и удивительно — науке уже известны инструменты, изготовленные аж 2,6 миллиона лет назад. Однако эти древние приспособления были обнаружены в лесах и полях, а вот новая (на тот момент) находка была сделана внутри некогда обитаемой пещеры.

Сегодня пещера Вандерверк выглядит примерно так

Логично предполагать, что если инструментам 2 миллиона лет, то пещера должна была стать обитаемой примерно в то же время. Так что в свое время ученые сделали очень громкое открытие — они нашли самое древнее жилое помещение в истории человечества. Причем это жилище создали не люди в прямом смысле этого слова (представители вида Homo), а австралопитеки. Так принято называть ископаемых приматов, которые умели прямо ходить и обладали человеческими чертами лица.

У входа в пещеру Вандерверк стоит огромный сталагмит

Открытие 2008 года было подвергнуто сомнению со стороны других археологов. Однако, недавно Майкл Чазан и другая группа исследователей заново оценили возраст найденных внутри Вандерверка инструментов. Оказалось, что объектам от 1,77 до 1,93 миллиона лет, то есть ученые изначально были близки к правде. Также ученые доказали, что инструменты были созданы и использованы внутри пещеры — они не могли быть внесены потоками воды, ветром и другими природными явлениями.

Крошечная часть древнего инструмента из камня

Самый первый костер в истории

Инструменты были созданы задолго до появления в пещере первого огня. Внутри Вандерверка археологам удалось найти следы костра, который горел примерно 1 миллион лет назад. Он располагался примерно в 30 метрах от входа в пещеру, благодаря чему в глубине пещеры явно было тепло. Вдобавок, такое глубокое расположение говорит о том, что ученые нашли именно костер, а не последствия природного пожара. Ранее ученым удавалось найти следы огня возрастом около 1,5 миллионов лет, но некоторые исследователи считают, что это всего лишь останки лесного пожара. Так что найденный внутри Вандерверка костер тоже может быть самым древним в истории.

Вдобавок ко всему перечисленному выше, внутри пещеры были найдены кусочки охры. Так называется природный пигмент, который состоит из окиси железа и глины. Обычно охра имеет желтый оттенок, различие заключается только в яркости цвета. По расчетам археологов, краситель попал внутрь пещеры примерно 300 000 лет назад и его явно принесли люди. Так как охра полностью бесполезна в качестве орудия труда, ученые считают, что краситель использовался для украшения пещеры. Древние люди могли обтирать им различные предметы или даже создавать рисунки. Однако следов древних изображений внутри Вандерверка найдено не было.

В принципе, это все, что нужно знать о главных находках внутри пещеры Вандерверк на данный момент. Если хотите узнать больше о жизни наших далеких предков, рекомендуют почитать этот материал. В нем я перечислил 5 распространенных мифов о древних людях и рассказал, какими они были на самом деле. Вот знаете ли вы, что неандертальцы практически не ходили с огромной дубинкой, как нам показывают в фильмах? Также далеко не все древние люди жили в пещерах — в основном они вели кочевой образ жизни.