Ликвидаторы Чернобыльской АЭС уже давно родили детей. Есть ли у них мутации?

Рабочие проводят ликвидацию ЧАЭС

Ровно 35 лет назад, в ночь на 26 апреля 1986 года, на Чернобыльской атомной электростанции произошел взрыв. Это была самая смертоносная ядерная авария в истории человечества, которая унесла жизни более 4000 человек. Около 50 жертв погибли непосредственно от аварии, а все остальные — вследствие осложнений, которые возникли из-за облучения радиацией. Долгое время среди людей ходили слухи, что подвергшиеся радиации люди в будущем не смогут родить здоровых детей. Из-за этого многие ликвидаторы атомной станции не решались заводить семью, то есть авария сильно повлияла на их судьбу и испортила многие планы. На протяжении долгих лет ученые следили за состоянием здоровья переживших аварию людей и их детей, так что сейчас они уже вполне могут дать ответ на вопрос — есть ли у потомков сотрудников ЧАЭС мутации? Давайте узнаем, как они искали ответ и к какому выводу пришли в итоге.

Воздействие радиации на человека

Результаты проведенного исследования были опубликованы в научном журнале Science. Авторы научной работы уже заранее знали, что воздействие радиации может привести к возникновению мутаций. Эксперименты на мышах и других животных показали, что иногда высокие дозы радиационного излучения могут приводить к мутациям у потомства. Это объясняется тем, что во время облучения изменения генов могут возникнуть прямо в сперматозоидах и яйцеклетках, в результате чего плод имеет риск начать развиваться с ошибками. Впоследствии у некогда облученных родителей могут родиться нездоровые дети.

Ликвидаторы ЧАЭС измеряют уровень радиации на близлежащих полях

По словам автора исследования Стивена Чанока (Stephen Chanock), ученые изучают влияние радиации на организм человека со времен бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. После аварий в Чернобыле и Фукусиме внимание к такого рода исследованиям только увеличилось. Ранее изучение воздействия радиации давалось ученым с большим трудом, но теперь технологии позволяют проводить очень подробные исследования. То, о чем мы поговорим ниже — это результаты самой масштабной работы по оценке влияния радиации на здоровье потомства.

Здоровье детей из Чернобыля

В раках исследования ученые из России, Украины, Бразилии и ряда других стран изучили состояние здоровья детей ликвидаторов аварии и людей, которые жили в 70-километровой зоне вокруг станции. В распоряжении ученых оказались данные о 130 детях, которые были рождены в период с 1987 по 2002 год. На момент аварии их отцам было от 12 лет до 41 года, а матерям — от 10 до 33 лет. Средний возраст отцов и матерей на момент зачатия ребенка составлял 29 и 27 лет соответственно.

Важно отметить, что мутации есть у каждого из нас. По расчетам ученых, в каждом поколении происходит около 100 мутаций и это совершенно нормально. Можно сказать, что таким образом мы эволюционируем и адаптируемся под окружающие условия. Если бы не эти генетические изменения, мы бы до сих пор ходили сгорбившись и имели грубые очертания лица как у древних людей. Но иногда мутации возникают из-за внешнего воздействия вроде радиации. Ученых интересовали мутации именно такого происхождения.

Изучив состояние детей, чьи родители в 1980-е годы подверглись радиационному излучению, ученые пришли к весьма обнадеживающему решению. По их словам, у потомков ликвидаторов аварии на Чернобыльской электростанции нет никаких мутаций, связанных с воздействием радиации. Стивен Чанок считает, что это открытие должно особенно порадовать людей, которые пережили катастрофу Фукусимы в 2011 году. Вот уже 10 лет эти люди боятся заводить детей, считая что потомки не будут здоровы. У детей ликвидаторов ЧАЭС особых проблем не обнаружено, а это значит, что жителям Японии тем более не нужно ничего бояться. Все-таки, дозы облучения в Японии были гораздо ниже, чем в Чернобыле.

Чернобыльская катастрофа является одной из самых серьезных в современной истории. В результате взрыва в воздухе образовались облака радиоактивных частиц, которые впоследствии опустились вниз и отравили землю. В радиусе 30 километров от атомной электростанции было принято решение создать «зону отчуждения», куда можно попасть только по пропуску. Считается, что эта территория будет непригодна для жительства на протяжении 24 тысяч лет.

Стоит отметить, что Чернобыль — это далеко не самое радиоактивное место на нашей планете. На всемирной карте есть точка, где концентрация радиоактивного плутония в 1000 раз больше, чем на территории ЧАЭС.