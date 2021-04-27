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Летучие мышата

Летучие мышата

На фото — детеныши большого мексиканского воронкоуха (Natalus mexicanus) со своими матерями в пещере Гондураса. Им всего несколько дней от роду, они голые и слепые и весят меньше двух грамм. Такое скопление матерей с отпрысками называется материнской колонией (см. Maternity colony), она формируется беременными самками и распадается после того, как юные мышата становятся самостоятельными.

Большой мексиканский воронкоух встречается в Мексике и во всех странах Центральной Америки. Раньше он считался подвидом мексиканского воронкоуха (Natalus stramineus), но в 2005 году приобрел статус отдельного вида. Дни он проводит в пещерах (иногда в дуплах) с высокой температурой (25–36°C) и влажностью (выше 74%), а ночью вылетает на охоту за паукообразными, которых собирает на растениях во время парения или медленного полета, а также иногда питается насекомыми.


Летучие мышата

Взрослый большой мексиканский воронкоух, штат Колима, Мексика. фото © R. Lopez-Wilchis из статьи R. Lopez-Wilchis et al., 2020. Natalus mexicanus (Chiroptera: Natalidae)


Часть года самцы и самки воронкоухов живут единой колонией, чаще всего в одну-пять тысяч особей. Спариваются воронкоухи в декабре-январе (причем беспорядочно, у них промискуитет), в апреле самцы покидают колонию и живут поодиночке или небольшими группами, в менее благоприятных условиях, но за счет замедления своего метаболизма они отлично справляются с трудностями, оставляя лучшие жилища для самок с детенышами. Материнские же колонии формируются в местах с более высокой температурой, на более низких высотах, где больше пищи. Высокая температура окружающей среды и обмен теплом в плотных скоплениях способствуют ускоренному росту и развитию детенышей.

Rodrigo Medellin демонстрирует большого мексиканского воронкоуха — обратите внимание на его длинные конечности

Беременность большого мексиканского воронкоуха длится около 5–7 месяцев, это очень долго для летучих мышей. Такая длительность связана с медленным развитием плода (особенно сильно рост задерживается с января по апрель), а роды и период лактации совпадают с сезоном дождей, когда количество пищи максимально. Летом у самки рождается единственный детеныш, роды у разных самок в колонии могут происходить синхронно или растянуто во времени, с июля по сентябрь.

Мышата рождаются голыми, слепыми и глухими — с перекрытым слуховым проходом и ушами, прижатыми к голове. Днем детеныши спят, свешиваясь с матери, а ночью самки вылетают на охоту. Сразу после родов самки воронкоухов остаются некоторое время с детенышами, но малыши уже с первого и до десятого дня могут оставаться на том же месте, где их оставила улетающая на охоту мать, цепляясь за стены пещеры. Только в случае сильного беспокойства кормящая самка вылетает из убежища вместе с детенышем, который держится за нее. С десятидневного возраста летучие мышата объединяются в небольшие группы (ясли), согреваясь в ожидании, когда их матери вернутся покормить детей молоком несколько раз за ночь. Новорожденные мышата издают звуковые сигналы, по которым их и находит мать (а также по запаху).


Летучие мышата

Детеныши большого мексиканского воронкоуха разного возраста. Пещера Los Laguitos в 4 км от Тустла-Гутьеррес, столицы штата Чьяпас, Мексика, 2009 год. a — новорожденный с плацентой, закрытыми глазами, сложенными ушами, голый и розовый; b — 15-дневный детеныш, глаза всё еще закрыты, на спине и макушке появляется пигментация; c — 30-дневнй детеныш, глаза уже открыты, тело покрыто короткой серой шерстью; d — 40-дневный детеныш, покрытый темной шерстью. фото из статьи M. Martinez-Coronel et al., 2021. Postnatal growth and development of Natalus mexicanus (Chiroptera: Natalidae)


Новорожденные летучие мышата растут быстро: представители подотряда Yangochiroptera, к которому относятся и воронкоухи, вырастают примерно за месяц. Уши у новорожденных выпрямляются уже в первый день, но полностью стоят торчком только к десятому дню. Глаза открываются полностью на 17–25-й день (в различных популяциях по-разному), шерсть вырастает между 25-м и 35-м днями. Уже в семидневном возрасте мышата пробуют перелетать на один-два метра, в возрасте 15 дней могут летать по пещере, в 18 дней контролируют свой полет и могут даже вылететь из пещеры. Детеныши начинают уверенно летать в возрасте 35 дней, когда относительная масса тела и длина предплечий приближается ко взрослым значениям, а в возрасте около 55 дней уже покидают пещеру вместе с матерями и возвращаются в общее убежище, где все снова встретятся с самцами. Самки кормят детеныша молоком чуть меньше двух месяцев, после этого юные мыши начинают охотиться самостоятельно.


Летучие мышата

Большой мексиканский воронкоух — один из самых вариабельных в окраске вид семейства воронкоухих (Natalidae). Шерсть может быть оранжево- или желто-коричневая, рыжая, темно-каштановая, красноватая. Вариации индивидуальны и от географического положения популяции не зависят. У молодых шерсть серая. Слева — фото © Jose Gabriel Martinez Fonseca с сайта flickr.com, справа — фото © Andrew Block с сайта flickr.com


Самки воронкоухов достигают половой зрелости в возрасте 6–18 месяцев, самцы — после 12 месяцев, а живут эти летучие мыши по 5–7 лет.


Летучие мышата

В дневных укрытиях часто встречаются разные виды летучих мышей. Большие мексиканские воронкоухи иногда образуют колонии с 60 видами летучих мышей. На фото большие копьеносы (в центре), окруженные яркими апельсинками — взрослыми мексиканскими воронкоухами. фото © Jose Gabriel Martinez Fonseca с сайта flickr.com


Длительная беременность и рождение одного детеныша — не единственная стратегия размножения. Например, самки красного волосатохвоста (Lasiurus borealis) рождают от двух до пяти детенышей, и их беременность гораздо короче — всего 80–90 дней. Благодаря наличию четырех сосков самка красного волосатохвоста может кормить всех детенышей одновременно. Масса тела взрослой самки в среднем составляет 10 грамм, а каждый из родившихся детенышей весит около 0,5 грамм. Получается, что общий вес новорожденных составляет 25% от веса матери — гигантская цифра для такого маленького существа.


Летучие мышата

Самка красного волосатохвоста с тремя детенышами. фото © Josh Henderson с сайта flickr.com


Вероятно, короткая беременность и большая плодовитость связаны с маленькой продолжительностью жизни красных волосатохвостов. В среднем они живут два года и часто становятся жертвами хищников, погибают при столкновении с машинами, высокими зданиями или ветряными турбинами.

фото с сайта kanahau.org, Kanahau Wildlife Conservation, Гондурас.

Анна Сорокина, Юлия Михневич

27 апрель 2021 /
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