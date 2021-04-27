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Исторический анекдот об отпущении грехов

Исторический анекдот об отпущении грехов




Любой грех можно было выкупить за определенную плату.


Божественный наместник Христа, некто папа Лев X (1514 год), сильно нуждаясь в деньгах и желая расшевелить эту заглохшую было в его время торговлишку, решил отправить за границу специального человечка, надеясь потрясти карманы состоятельным иностранцам, верующим в святость и непогрешимость церкви.


Этот человек, монах Тецель, объехал все германские владения, бойко торгуя там ордерами на отпущение грехов.


Он ездил на лошади с двумя ящиками. В одном ящике у него были папские грамоты и ярлыки на отпущение грехов — прошлых, настоящих и даже будущих. В другой ящик монах пихал деньги за вырученный товар.


История рассказывает про это арапство забавный анекдот, как один германский рыцарь встретил в лесу этого монаха. Этот рыцарь купил у монаха ордер на отпущение того греха, который он намерен исполнить. После чего, избив монаха и отняв у него ящик с деньгами, скрылся.


Михаил Зощенко «Голубая книга»
27 апрель 2021 /
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