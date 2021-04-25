Ученые смогли раскрыть всю историю упавшего на Землю астероида 2018 LA

Момент падения астероида 2018 LA

В 2018 году на территорию африканской пустыни Калахари упал астероид 2018 LA, диаметр которого составлял всего лишь 2-3 метра. Он распался на множество мелких частиц и на данный момент ученым удалось найти 23 фрагмента, самый крупный из которых весит 92 грамма. Исследователи начали наблюдать за его движением задолго до падения, что является большой редкостью и открывает перед исследователями много возможностей для совершения интересных открытий. Благодаря заранее проведенным наблюдениям, ученым удалось заглянуть в далекое прошлое упавшего астероида — они узнали, где и каким образом он образовался в космосе 22 миллиона лет назад. Рассказываем, каким образом ученым удалось взглянуть в настолько далекое прошлое и что интересного они смогли узнать о космическом объекте. Такое случается очень редко, поэтому результаты научной работы определенно достойны вашего внимания.

История астероида 2018 LA

Об очередном достижении ученых было рассказано в научном издании Science Alert. Впервые ученые обнаружили астероид в рамках программы Catalina Sky Survey, суть которой заключается в слежении за потенциально опасными для нашей планеты космическими объектами. Диаметр астероида был оценен во всего лишь несколько метров, что не представляет для нас особой угрозы. Однако исследователи не могли проигнорировать объект и продолжили за ним следить. По словам директора упомянутой выше программы Эрика Кристенсена (Eric Christensen), слежение за маленькими космическими объектами улучшают их навыки обнаружения астероидов.

Момент падения астероида 2018 LA

В ходе наблюдений ученые заметили, что во время полета астероид делал полный оборот вокруг своей оси каждые 4 минуты. Благодаря этому исследователи могли легко разглядеть его со всех сторон — у него были широкие и узкие части. Когда астероид начал лететь в сторону Земли, он подвергся воздействию космических лучей. В результате он начал отбрасывать радиоактивные изотопы, изучая которые ученые пришли к выводу, что астероид 2018 LA представляет собой небольшой скалистый обломок, который способен отражать до 25% солнечного света.

Часть астероида 2018 LA

В ходе дальнейшего изучения исследователи пришли к выводу, что астероид относится к типу Howardite Eucrite Diogenite (HED). Это значит, что он состоит из минералов говардита, эвкрита и диогенита. Благодаря выяснению примерного состава объекта, ученые смогли узнать, где именно он образовался. По словам ученых, объект возник в главном поясе между Марсом и Юпитером, где также находится Веста — единственный астероид, который можно наблюдать с Земли невооруженным взглядом.

Другие фрагменты астероида 2018 LA

На поверхности Весты диаметром 525 километров есть ударный кратер Антония. Судя по составу астероида 2018 LA и траектории его движения, он образовался как раз в момент удара по поверхности Весты. Ранее ученые уже выяснили, что кратер Антония образовался примерно 22 миллиона лет назад. То есть у астероида 2018 LA тот же возраст, то есть он является очень древним. Скорее всего, его найденные фрагменты сейчас хранятся в музеях или личных коллекциях любителей космоса. Факт того, что в руках людей находится нечто, что образовалось миллионы лет назад, впечатляет. Впрочем, если вы выйдете на улицу и потрогаете Землю, вы коснетесь объекта, который образовался миллиарды лет назад.

Астероид Веста

История астероида 2008 TC3

По словам старшего научного сотрудника Института SETI Питера Дженнискенса (Peter Jenniskens), это всего лишь второй случай, когда им удалось заметить астероид до его падения на Землю. Первым был космический объект 2008 TC3, который годами ранее упал на территорию африканской республики Судан. Он тоже является астероидом типа HED, то есть состоит из упомянутых выше говардита, эвкрита и диогенита. Как и астероид 2018 LA, он не представлял для нашей планеты особой опасности.

3D-модель астероида 2008 TC3

Но ученым известны и астероиды, падение которых может стать ужасной катастрофой. Одним из самых опасных из них является Апофис, диаметр которого составляет 300 метров. Его падение может привести к наступлению кромешной тьмы, связанной с дымом и поднявшейся вверх пылью. А если солнечный свет не сможет просочиться через эту преграду — недалеко и до наступления многолетней зимы.