Почему мед из США содержит в себе радиоактивные вещества?

Мед в США содержит в себе радиоактивные вещества. Но он не опасен

Недавно американские ученые с удивлением обнаружили, что в меде из США имеются радиоактивные вещества. Открытие было сделано случайно, когда профессор Джим Касте (Jim Kaste) попросил своих учеников принести на урок продукты местного производства. Он хотел показать, что в употребляемых ими фруктах, овощах и других продуктах питания всегда есть небольшое количество потенциально опасных веществ. В принесенных детьми продуктов действительно был обнаружен цезий-137, который образуется при ядерных взрывах. Концентрация вещества была минимальной и не опасной для здоровья человека, однако в пчелином меде его количество в 100 раз превышало обычные показатели. Мужчина сообщил об этом ученым и они вместе начали выяснять, из-за чего концентрациях радиоактивных веществ в меде больше, чем в других продуктах питания. Ответ на этот вопрос был найден довольно быстро.

Опасные вещества в пище

Почему в продуктах питания содержатся радиоактивные вещества, ученым известно уже давно. В 1960-е годы США, СССР и другие страны проводили много ядерных испытаний. Обычно взрывы гремели на большой высоте, в атмосфере Земли — так эксперименты были наименее заметными и наиболее безопасными. Большинство испытаний было проведено над Маршалловыми островами в Тихом океане и над архипелагом на севере России, именуемом как Новая земля . По словам ученых, в результате более 500 взрывов было выброшено много радиоактивного цезия-137. Он распространился по земной поверхности вместе с дождями и поэтому растущие сегодня фрукты и овощи содержат в себе следы радиоактивных веществ.

Количество ядерных испытаний с 1945 по 1996 годы

В 2017 году профессор Джим Касте дал своим ученикам задание принести на урок продукты, которые были выращены в США. Он показал им, что в каждом из продуктов питания хоть немного, но содержатся радиоактивные вещества. К своему удивлению профессор обнаружил, что в пчелином меде концентрация цезия-137 примерно в сотню раз больше, чем в остальных продуктах. По его словам, он сначала подумал, что у него сломался детектор. Повторный анализ показал тот же результат — опасного вещества в меде очень много.

Почему мед радиоактивный?

Чтобы выяснить, почему в меде так много радиоактивных веществ, исследователям пришлось изучить 122 образца сырого, чистого и нефильтрованного меда. Следы цезия-137 были обнаружены в 68 образцах. Оказалось, что мед с радиоактивными веществами был произведен пчелами из растений, которые растут в почве с низким содержанием калия. Этот химический элемент нужен растениям для получения питательных веществ. Так как калий и цезий имеют похожий ряд атомных свойств, растения из неблагородных почв начинают поглощать радиоактивные элементы. Он попадает в нектар, который собирается пчелами. Во время производства меда концентрация цезия возрастает.

К счастью, ученые уверяют, что имеющихся в составе меда радиоактивных веществ слишком мало, чтобы нанести здоровью людей вред. Однако во второй половине XX века, когда они только выпали на поверхность Земли, употребляемые продукты могли быть очень даже опасными. Не исключено, что выращенные в почвах с потенциально опасными веществами продукты сократили жизни некоторых людей. Но так это или нет, точно сказать нельзя.





Видео о неожиданном научном открытии. Результаты научной работы были опубликованы в научном издании Science Alert

По словам Джима Касте, радиоактивные вещества больше всего могли навредить пчелам. На данный момент ученые очень сильно обеспокоены тем, что популяция медоносных насекомых начала резко сокращаться. Дело в том, что они являются опылителями и без них рассчитывать на большие урожаи сельскохозяйственных культур не стоит. До сих пор считалось, что насекомые вымирают из-за загрязнения окружающей среды пластиком — этот материал даже начал использоваться для строительства гнезд. Теперь же получается, что пчелы могут вымирать из-за последствий ядерных взрывов.

Если в какой-то момент пчелы полностью исчезнут с лица Земли, человечеству несдобровать. На нашем сайте есть довольно большая статья о том, чего мы можем лишиться в случае исчезновения опыляющих растения насекомых. Речь идет не только об урожае, но и возникновении проблем с грузоперевозками и мировой экономикой.