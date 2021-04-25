Марсоход Perseverance и вертолет Ingenuity совершили два научных подвига

Марсианский вертолет Ingenuity совершил свой второй полет, а марсоход Perseverance впервые добыл кислород

Прямо сейчас на Марсе работает пара самых удивительных космических аппаратов в мире. Первым является рекордно сложный и дорогой марсоход Perseverance. А второй аппарат это его помощник — марсианский вертолет Ingenuity. Недавно они выполнили две очень важные для научного сообщества задачи. Летательный аппарат поднялся на рекордную для себя высоту, а марсоход стал первым, кто смог произвести кислород из марсианского воздуха. В рамках данной статьи предлагаю подробнее изучить эти два события и выяснить, почему они настолько важны и достойны большого внимания. Самым интересным из этих событий, конечно же, является получение кислорода из атмосферы Марса. Это довольно сложный процесс, который в будущем позволит людям колонизировать далекую планету и начать вести на ней относительно комфортную жизнь.

Первый полет вертолета Ingenuity

Впервые вертолет NASA смог полетать над поверхностью Марса утром 19 апреля. Он раскрутил свои винты до 2400 оборотов в минуту и успешно поднялся на 3-метровую высоту. Полет длился примерно 30 минут, после чего аппарат успешно совершил мягкую посадку на свои четыре ножки. Все это время за ним наблюдали камеры, установленные на марсоход Perseverance. Камера также установлена на нижнюю часть самого вертолета — аппарат смог сделать черно-белый снимок собственной тени на поверхности Марса.

Первый полет марсианского вертолета Ingenuity

Второй полет вертолета Ingenuity

Второй полет марсианского вертолета NASA был совершен 22 апреля. Аппарат успешно поднялся на 5-метровую высоту и ненадолго завис в воздухе. После этого он слегка наклонился в воздухе и отлетел в сторону на 2 метра. Завершив маневр, вертолет снова остановился, сделал фотографию на встроенную камеру и вернулся на стартовую площадку. Второй полет оказался интереснее, чем первый — аппарат поставил новый рекорд высоты и длительности полета. Третье испытание будет проведено в ближайшее время и в его рамках аппарат отлетит от начальной точки на целых 20 метров.

Снимок тени вертолета, сделанный на встроенную камеру

Теперь ученые точно уверены в том, что аппараты наподобие Ingenuity способны летать по Марсу. Возможно, в будущем NASA и другие исследователи космоса разработают больше подобных устройств. Их прелесть заключается в том, что они могут добраться до мест, недоступных для колесных марсоходов. Вертолет Ingenuity планируется использовать в качестве помощника марсохода Perseverance — он поможет прокладывать наиболее безопасные маршруты до нужных мест. Для пополнения энергии летательный аппарат использует солнечные панели, поэтому должен прослужить долго.

Выработка кислорода на Марсе

Особого внимания стоит новость о том, что марсоходу Perseverance удалось добыть на Марсе кислород. Для этого он использовал встроенный инструмент MOXIE, который представляет собой золотистую коробку размером с автомобильный аккумулятор. Он расположен внутри правой части марсохода. Суть его работы заключается в захвате углекислого газа и разделения его молекул при помощи электричества. В первый раз устройство произвело 5 граммов кислорода, чего вполне хватило бы на обеспечение одного астронавта 10 минутами дыхания. Считается, что за час инструмент может производить до 10 граммов кислорода.

Инструмент MOXIE изготовлен из никелевого сплава, который может выдерживать температуру до 800 градусов Цельсия. Он обернут в золотистый материал, который не дает вырабатываемому теплу выходить наружу и приводить к перегреву марсохода. По словам Майкла Хехта (Michael Hecht), вырабатываемый кислород может быть использован не только для жизнеобеспечения астронавтов, но и для изготовления топлива для ракет. Считается, что инструмент может произвести 25 тонн кислорода, чего вполне хватит для запуска ракеты с Марса.