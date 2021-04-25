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Замечательная история о том, почему наследник британского престола носит титул принца Уэльского

Король Эдуард I (Длинноногий) в 1283 году подавил восстание в Уэльсе, в результате завоевав его полностью.


Собрав сложивших оружие валлийских вельмож, он ласково предложил им принести вассальную присягу.



Замечательная история о том, почему наследник британского престола носит титул принца Уэльского

Эдуард I Длинноногий


Ладно, говорят они, но ты назначишь нам правителя-наместника, который подойдёт под три наших условия.


— Какие ещё условия? — чуть не заржал удивился Эдуард.


— А такие! — говорят они ему дерзко:


1. Он должен был родиться в Уэльсе.

2. Ни слова не уметь говорить по-английски

3. Не совершить ни одного бесчестного поступка в своей жизни.


Понятно, что вельможи Уэльса банально намекнули, что выбрать надо одного из них.






Внезапно Эдуард согласился.


Хорошо, говорит, будет по-вашему. Завтра утром я объявлю, кто станет правителем Уэльсе.


Уже чувствовавшие себя кровавым фаршем вельможи еле слышно выдохнули. Король-то простак попался.


Утром выходит к ним Эдуард и говорит:


— Вы хотели, чтобы наместник родился в Уэльсе?


— Да!


— Чтобы не говорил по-английски?


— Да!


— Чтобы на его счету не было ни одного плохого поступка?


— Да! — кричат вельможи и уже во все уши слушают, кого же из них назначит главным Эдуард.


Да будет так — говорит Длинноногий и выносит своего только что родившегося ночью ребенка, тоже Эдуарда. Вот вам правитель Уэльса. Можете начинать присягать.


Все три условия были соблюдены.


С тех пор и до настоящего времени наследник престола Англии, а теперь — Великой Британии, по традиции носит титул принца Уэльского.


Из: Николай Жигалин
25 апрель 2021 /
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