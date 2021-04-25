Замечательная история о том, почему наследник британского престола носит титул принца Уэльского

Король Эдуард I (Длинноногий) в 1283 году подавил восстание в Уэльсе, в результате завоевав его полностью.Собрав сложивших оружие валлийских вельмож, он ласково предложил им принести вассальную присягу.Ладно, говорят они, но ты назначишь нам правителя-наместника, который подойдёт под три наших условия.— Какие ещё условия? — чуть не заржал удивился Эдуард.— А такие! — говорят они ему дерзко:1. Он должен был родиться в Уэльсе.2. Ни слова не уметь говорить по-английски3. Не совершить ни одного бесчестного поступка в своей жизни.Понятно, что вельможи Уэльса банально намекнули, что выбрать надо одного из них.Внезапно Эдуард согласился.Хорошо, говорит, будет по-вашему. Завтра утром я объявлю, кто станет правителем Уэльсе.Уже чувствовавшие себя кровавым фаршем вельможи еле слышно выдохнули. Король-то простак попался.Утром выходит к ним Эдуард и говорит:— Вы хотели, чтобы наместник родился в Уэльсе?— Да!— Чтобы не говорил по-английски?— Да!— Чтобы на его счету не было ни одного плохого поступка?— Да! — кричат вельможи и уже во все уши слушают, кого же из них назначит главным Эдуард.Да будет так — говорит Длинноногий и выносит своего только что родившегося ночью ребенка, тоже Эдуарда. Вот вам правитель Уэльса. Можете начинать присягать.Все три условия были соблюдены.С тех пор и до настоящего времени наследник престола Англии, а теперь — Великой Британии, по традиции носит титул принца Уэльского.Из: Николай Жигалин