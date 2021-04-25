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Замечательная история о том, почему наследник британского престола носит титул принца Уэльского
Король Эдуард I (Длинноногий) в 1283 году подавил восстание в Уэльсе, в результате завоевав его полностью.
Собрав сложивших оружие валлийских вельмож, он ласково предложил им принести вассальную присягу.
Эдуард I Длинноногий
Ладно, говорят они, но ты назначишь нам правителя-наместника, который подойдёт под три наших условия.
— Какие ещё условия? — чуть не заржал удивился Эдуард.
— А такие! — говорят они ему дерзко:
1. Он должен был родиться в Уэльсе.
2. Ни слова не уметь говорить по-английски
3. Не совершить ни одного бесчестного поступка в своей жизни.
Понятно, что вельможи Уэльса банально намекнули, что выбрать надо одного из них.
Внезапно Эдуард согласился.
Хорошо, говорит, будет по-вашему. Завтра утром я объявлю, кто станет правителем Уэльсе.
Уже чувствовавшие себя кровавым фаршем вельможи еле слышно выдохнули. Король-то простак попался.
Утром выходит к ним Эдуард и говорит:
— Вы хотели, чтобы наместник родился в Уэльсе?
— Да!
— Чтобы не говорил по-английски?
— Да!
— Чтобы на его счету не было ни одного плохого поступка?
— Да! — кричат вельможи и уже во все уши слушают, кого же из них назначит главным Эдуард.
Да будет так — говорит Длинноногий и выносит своего только что родившегося ночью ребенка, тоже Эдуарда. Вот вам правитель Уэльса. Можете начинать присягать.
Все три условия были соблюдены.
С тех пор и до настоящего времени наследник престола Англии, а теперь — Великой Британии, по традиции носит титул принца Уэльского.
Из: Николай Жигалин
Собрав сложивших оружие валлийских вельмож, он ласково предложил им принести вассальную присягу.
Эдуард I Длинноногий
Ладно, говорят они, но ты назначишь нам правителя-наместника, который подойдёт под три наших условия.
— Какие ещё условия? — чуть не заржал удивился Эдуард.
— А такие! — говорят они ему дерзко:
1. Он должен был родиться в Уэльсе.
2. Ни слова не уметь говорить по-английски
3. Не совершить ни одного бесчестного поступка в своей жизни.
Понятно, что вельможи Уэльса банально намекнули, что выбрать надо одного из них.
Внезапно Эдуард согласился.
Хорошо, говорит, будет по-вашему. Завтра утром я объявлю, кто станет правителем Уэльсе.
Уже чувствовавшие себя кровавым фаршем вельможи еле слышно выдохнули. Король-то простак попался.
Утром выходит к ним Эдуард и говорит:
— Вы хотели, чтобы наместник родился в Уэльсе?
— Да!
— Чтобы не говорил по-английски?
— Да!
— Чтобы на его счету не было ни одного плохого поступка?
— Да! — кричат вельможи и уже во все уши слушают, кого же из них назначит главным Эдуард.
Да будет так — говорит Длинноногий и выносит своего только что родившегося ночью ребенка, тоже Эдуарда. Вот вам правитель Уэльса. Можете начинать присягать.
Все три условия были соблюдены.
С тех пор и до настоящего времени наследник престола Англии, а теперь — Великой Британии, по традиции носит титул принца Уэльского.
Из: Николай Жигалин
25 апрель 2021 /
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