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Микрочип позволит обнаружить COVID-19. Чипирование началось?

Микрочип позволит обнаружить COVID-19. Чипирование началось?

Новая разработка исследователей из США позволит невероятно быстро выявлять инфицированных коронавирсом.

Пандемия COVID-19 продолжает свое шествие по планете. По официальным данным в нашей стране в день регистрируют в среднем 8 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, а первое место в мире по количеству инфицированных, по данным Университета Джона Хопкинса, по-прежнему занимают США с более чем 30 миллионами подтвержденных случаев. Борьба с пандемией тоже в разгаре – массовая вакцинация развернута в более чем 140 странах мира. Однако по мнению экспертов из-за не справедливого распределения вакцин в развивающихся странах, ожидать победы над вирусом можно не ранее 2023 года. Но не стоит забывать, что еще одним эффективным способом борьбы с инфекционными (и не только) заболеваниями является их ранняя выявляемость. Недавно ученые из США разработали медицинский микрочип, который при имплантации под кожу, может обнаружить в организме SARS-CoV-2 в считанные минуты.

 


Микрочип для выявления COVID-19

Как и с другими заразными заболеваниями, лучший способ остановить распространение COVID-19 заключается в раннем обнаружении инфекции. Это означает, что в наше время мы должны быть осведомлены о любых симптомах, которые могут появиться со временем. Но не каждый может распознать симптомы, когда они проявляются. И, как мы все знаем, неспособность сделать это может привести к передаче и распространению вируса.

Но все может измениться с новым медицинским микрочипом, разработанным Агентством перспективных исследовательских проектов обороны (DARPA) – военным лабораторным подразделением, работающим при Министерстве обороны США. Разработанный для имплантации под кожу, микрочип может обнаружить COVID-19 в кровотоке в течение нескольких минут.

Микрочип позволит обнаружить COVID-19. Чипирование началось?

Внедрением микрочипов под кожу сегодня вряд ли кого-то удивишь.

При имплантации микрочип также сможет отображать химические реакции в организме, что сигнализирует «пользователю» о том, что симптомы COVID-19 появятся на следующий день. Согласно опубликованному отчету, исследователи из DARPA годами работали над способами предотвращения передачи инфекций и борьбы с пандемиями.

Их работа была показана в шоу «60 минут» на американском телеканале CBS 11 апреля. Микрочип, который, как сообщается, не отслеживает движения, находится в тканеподобном геле и предназначен для тестирования крови пациента», – пишет британская The Independent.

Интересно, что сам микрочип находится в зеленом тканеподобном геле и при имплантации может отображать химические реакции в организме, которые сигнализирует «пользователю» о грядущих симптомах болезни (которые, как правило, появляются на следующий день).

Где и как использовать микрочип?

На самом деле медицинские микрочипы существуют (и используются) уже довольно давно. Например, еще в 2004 году Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило устройство радиочастотной идентификации (RFID) под названием VeriChip, которое позволяло врачам просматривать медицинские записи пациента для быстрой и эффективной оценки. За прошедшие годы было разработано множество имплантируемых микрочипов для различных медицинских целей, например, для доставки различных типов лекарств.

Одобрение FDA VeriChip встретило жесткое противодействие, но в последующие годы было разработано множество имплантируемых микрочипов для различных медицинских целей, например, для доставки различных видов лекарств (включая контроль над рождаемостью) и даже микрочипов, которые помогают контролировать здоровье сердца. И если говорить о новых разработках, то DARPA также недавно изобрело специальный фильтр, который можно прикрепить к диализному аппарату и буквально удалить COVID-19 из крови критически больных пациентов.

Микрочип позволит обнаружить COVID-19. Чипирование началось?

Как только чип пошлет вам «сигнал», вы сможете провериться на COVID-19.

Как только чип пошлет вам «сигнал», вы сможете проверить себя на наличие COVID-19. «Это похоже на лампочку «check engine», – отмечают разработчики, объясняя, что любой, кто использует новую технологию, немедленно получит своего рода сигнал, который побудит их самостоятельно провести тест COVID-19.

И, конечно, нельзя не отметить – прежде чем вы начнете строить какие-то теории заговора, просто знайте, что эти чипы, обнаруживающие COVID-19, не смогут отслеживать движение или местоположение. Кстати, недавно мы подробно рассказывали о том, почему Билл Гейтс не собирается массово чипировать население Земли и не хочет итоге «убить всех людей».

Примечательно, что новый микрочип вполне может быть использован американскими моряками, особенно после инцидента, связанного со вспышкой COVID-19 на борту авианосца «Теодор Рузвельт», в результате которого у 1271 члена экипажа был положительный результат.

22 апрель 2021 /
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