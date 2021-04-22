На фото — редчайшая русская выхухоль (или, ласково, хохуля). Этот забавный подслеповатый зверек длиной около 20 см (плюс такой же хвост) и весом всего 400 грамм напоминает крота, только подводного: недаром они родственники по семейству кротовых. Выхухоль ведет подземно-подводный образ жизни, в необычной среде обитания незаменимы ее мощные когтистые лапы, длинный хоботок, прекрасный мех и голый уплощенный хвост. Глазки у хохули маленькие, их практически не видно, но для подземного образа жизни они ей не нужны. Ушей тоже не видно, но при этом слух хороший.

Выхухоль обитает в стоячих пойменных водоемах. Для жилья она себе строит сложные многокамерные норы, вход в которые всегда скрыт под водой. Жилые камеры находятся в берегу, выше уровня воды, поэтому выхухоль предпочитает водоемы с твердым и высоким берегом. Зачастую зверек роет две норы на противоположных берегах и плавает вдоль дна от одной норы к другой, по дороге собирая различных беспозвоночных. Выхухоль всеядна, но значительную долю рациона составляют брюхоногие моллюски. Основную часть времени выхухоль проводит в норе, тут же и кормится. Одним из признаков обитания выхухоли в водоеме служит обилие погрызенных раковин брюхоногих моллюсков, которые часто выносит на берег около норы. Под водой хохуля проводит совсем немного времени: она задерживает дыхание не дольше, чем на 4–5 минут, и за это время ей нужно успеть найти корм и вернуться в нору. Иногда выхухоль может всплывать, чтобы подышать, но для этого достаточно лишь высунуть хоботок из воды, так что увидеть ее в дикой природе практически невозможно.

Схема норы выхухоли. Вход под водой, многокамерная нора заполнена воздухом. Рисунок из книги: Л. П. Бородин, 1963. Русская выхухоль

Под водой выхухоль гребет, используя большие перепончатые задние лапы как весло байдарки: загребает ими сбоку (а не гребет под себя, как бобр). Уплощенный с боков хвост работает как руль, благодаря чему зверек способен плыть прямо, не извиваясь из стороны в сторону. Такое сочетание обеспечивает выхухоли высокую маневренность и скорость передвижения.

Зимой зверек остается активным и продолжает плавать подо льдом. Не замерзать в холодной воде выхухоли помогает удивительный мех, который не промокает, но требует постоянного ухода. Для этого она отрастила длинные когти на задних лапах, которые выполняют единственную роль — расчески. Выхухоль очень чистоплотна, поэтому 30% ее свободного времени уходит на вычесывание шкурки.

Задняя лапа выхухоли. Она крупнее передней, перепонки используются для гребли, а длинные когти выполняют роль расчески. фото с сайта Клуба друзей русской выхухоли

Почему же мех выхухоли не промокает? Всё дело в феноменально густом кудрявом пухе, позволяющем прекрасно сохранять тепло. Такая густота достигается за счет того, что пух растет пучками по 4–5 волосков. Между этими кудрявыми пучками образуется большая воздушная подушка, которая не дает зверьку охлаждаться, удерживая тепло. Помимо пуха есть длинные остевые волоски, которые расширены и уплощены на концах в виде треугольника. Когда зверек погружается под воду, эти волоски прижимаются к телу, надежно защищая находящийся под ними пух от попадания воды. Таким образом пух остается сухим, а зверек не замерзает.

На спинке (слева) выхухоли мех темный, а на брюшке (справа) — светлый. Это помогает ей оставаться незамеченной, плавая под водой: ее не видно сверху на темном фоне дна, и снизу, когда светит солнце . Такая окраска называется скрадывающей. фото с сайта Клуба друзей русской выхухоли

А почему при такой чудесной шерсти у выхухоли голый хвост и как с такой теплой шубой ей удается не перегреться летом? Ответ на оба вопроса один — теплообмен. Когда вода холодная, выхухоль может практически полностью перекрыть кровоснабжение хвоста на время выхода из норы. Сосуды сужаются, и кровь в хвост поступает медленне — таким образом голый хвост не тратит драгоценное тепло и не охлаждает кровь. Поскольку это происходит ненадолго, то ни к каким страшным последствиям не приводит. Когда жарко — наоборот, в хвост активнее поступает кровь и сбрасывает лишнее тепло в воду. Так зверек может быстро охладиться летом и не замерзнуть зимой.

Выхухоль под водой, хорошо видны маленькие передние лапки и крупные перепончатые задние. фото Андрея Звозникова с сайта nat-geo.ru

Раньше на планете обитало 14 видов из шести родов выхухолей, но пережили ледниковый период и последующие гидрологические изменения только два вида — наша русская выхухоль (Desmana moschata) и ее дальняя сестра пиренейская выхухоль (Galemys pyrenaicus), с которой они очень сильно различались уже в миоцене (а самые ранние находки ископаемых выхохулей известны из эоцена-олигоцена, около 55,8–33,9 млн лет назад).

Пиренейская выхухоль совсем непохожа на нашу по поведению и образу жизни, хотя внешне по фотографии отличить их сможет далеко не каждый. Пиренейская выхухоль меньше русской: длина ее тела — 11–16 см и такой же хвост, весит не больше 80 грамм. Обитает она, как понятно из названия, вдоль Пиреней, а также в горах Центральной Португалии. Своим домом зверек выбрал быстрые горные реки и ручьи. Норы эта выхухоль не роет, а селится между камнями. Хвост у пиренейской выхухоли, в отличие от русской, имеет круглое сечение, а не уплощенное. Пиренейская выхухоль тоньше и аккуратнее нашей, с тонким хоботком и маленькими лапками — она, скорее, похожа на детеныша.

Пиренейская выхухоль. фото © David Perez с сайта en.wikipedia.org, Испания

Когда-то ареал русской выхухоли охватывал огромные просторы Европейской части материка. Еще в конце XIX века ее популяция исчислялась сотнями тысяч особей, в некоторых водоемах ее было так много, что лошади отказывались пить из них воду из-за мускусного запаха. Выхухоль была почти таким же символом природных богатств России, как соболь или осётр. Но если еще недаво она обитала и на других территориях бывшего СССР , например на Украине и в Казахстане, то сейчас находки выхухоли подтверждены только в России, а численность оценивается примерно в восемь тысяч особей. Ареал ее фрагментирован и представляет собой множество маленьких разрозненных популяций. Что же случилось?

Выхухоль активно добывали ради непромокаемого меха и мускусной железы в хвосте: сушеные хвосты использовали для придания аромата белью и отпугивания моли в шкафах, а позже мускус стали использовать в парфюмерной индустрии, его даже отправляли на экспорт во Францию. Зверек оказался на грани вымирания, и в 1920 году промысел полностью запретили в надежде, что численность сама восстановится. Однако она продолжила падать из-за строительства гидроэлектростанций, вырубки лесов, загрязнения водоемов, использования лесочных сетей, в которых выхухоли легко запутаться. Сейчас к этим неприятностям добавилось глобальное потепление, которое ударяет по популяции выхухоли даже в заповедниках. Так, с 2006-го по 2010 годы численность выхухоли в Окском заповеднике упала из-за отсутствия паводков, аномально жаркого лета и пересыхания водоемов.

Когда численность выхухоли была высокой, она не была такой пугливой, как сейчас. В те времена исследователи писали, что, увидев вдалеке выхухоль, к ней можно было тихо подплыть на лодке почти вплотную. Сейчас выхухоль очень скрытная. Образ жизни позволяет ей вообще не всплывать на поверхность, за исключением сезона паводков. В таких условиях увидеть ее в природе практически невозможно, поэтому сейчас мало кто знает, что это за зверь такой — русская выхухоль.

фото Андрея Звозникова с сайта nat-geo.ru.

Алёна Соболева