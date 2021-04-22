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Современные методы металлообработки

Если в качестве сырья используется листовой, профильный или трубный прокат, изделия получают, используя разные способы механического воздействия. Металл прессуют, разрезают, гнут, соединяют детали. Профильные заводы оснащены станками с ЧПУ, применяют новые технологии экономичного раскроя и обработки. Здесь можно заказать металлообработку изделий для личных и производственных целей.

Структура металлообрабатывающих заводов

Независимо от формы собственности, каждое предприятие имеет службу разработки чертежей для передачи заказа в работу. Производственная площадка делится на отдельные цеха. Есть служба приемки готовой продукции – сверка товарного вида и соответствия изделия рабочей документации. Склад хранения готовой продукции оснащен ГПМ, транспортом для перемещения изделий.

Выбирая подрядчика, стоит поинтересоваться спецификой предприятия и его техническим оснащением. Металлоизделия – это детали опор ЛЭП, строительные конструкции, объемные шкафы из листового металла, корпусная мебель и многое другое. Обратившись на профильное предприятие, вы получите профессионально выполненных заказ, отвечающий отраслевым и государственным стандартам.

Операции, применяемые в обработке металла

Если нужно получить объемную деталь из заготовки в форме круга – используются операции долбления, скобления, снятия стружки при вращении заготовки.

Случается, деталь сложной формы зарождается в литейном цехе. Потом ее передают для дальнейшей обработки в кузнечнопрессовой или инструментальный отдел. Чтобы обработать объемные детали сложной формы, используют токарные, фрезерные станки с ЧПУ, термическую обработку, шлифование.

Предприятия, работающие с листовыми металлами выполняют множество основных и сопутствующих операций, прежде чем заготовка превратится в изделие.

Перечень работ:

  • Раскрой металла гильотинной рубкой, пилой, болгаркой или лазерной резкой.
  • Вырубка или штамповка с использованием гидравлического пресса
  • Гибка металла на специальном инструменте разного типа, позволяющего выполнить угол и бортики.
  • Фигурная резка тонколистовых деталей для художественного оформления лазером.
  • Установка сборочных деталей – замков, крепежа с помощью вытяжки, запрессовки или прихватки.

Товарный вид и особые свойства изделиям придают с применением порошкового окрашивания стойкой полимерной краской, цинкованием или электрохимическим нанесением никелированного или хромированного слоя на отдельные детали.

Детали из латуни или других медных сплавов обрабатываются до появления зеленой окисленной меди, придающей изделию особый шарм – патину старения.

Вывод

Изделия из металла, выполненные профессионалами, с годами приобретают все большую ценность, не теряют прочность при правильном уходе. Отдавать в работу можно собственный металл или воспользоваться заводским ассортиментом. Стоимость работы зависит от сложности и вида применяемых операций.

22 апрель 2021 /
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