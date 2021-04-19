Как обезвредить робота-собаку Spot, если он на вас напал?

робот -полицейский DigiDog, основанный на роботе Spot от Boston Dynamics

В октябре 2020 года полиция США использовала робота-собаку Spot от Boston Dynamics при задержании преступника. На одной из парковок Нью-Йорка произошел конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один из них достал оружие и попытался выстрелить в обидчика. Пуля случайно попала в находящуюся рядом женщину, после чего преступник спрятался в одном из подвалов неподалеку. На место происшествия приехали полицейские и журналисты заметили, что с собой они взяли робота-собаку Spot. Он не позиционируется как военный робот и подходит разве что только что разведки, но пользователи Интернета считают, что его вполне можно оснастить оружием. Если дать волю фантазии, при восстании машин вооруженный робот вполне может напасть на людей. Поэтому в твиттере появилась инструкция о том, как в случае опасности можно защититься от робота. Пара ловких движений рукой и все — механическая собака будет лежать на земле.

Зачем полиция использует роботов?

Впервые полиция использовала робота-собаку в августе 2019 года. Тогда полиция американского штата Массачусетс арендовала робота на 3 месяца. За это время он стал полноценным членом полицейского отдела и выполнял опасные миссии. В частности, речь идет о разведке мест, где было установлено взрывное устройство или прятался вооруженный преступник.

Оригинальный робот Spot выглядит так

Но особенно часто робот Spot используется полицией Нью-Йорка. Как и говорилось в начале статьи, в октябре прошлого года он использовался при поимке вооруженного преступника. Скорее всего, робот был отправлен на разведку места, где прятался мужчина. Но это лишь предположение — полиция не стала объяснять роль робота в операции. По словам представителя Американского союза защиты гражданских свобод Кейд Крокфорд (Kade Crockford), это не совсем хорошо. Она считает, что полиция обязана открыто говорить о том, как используется робот . В противном случае правоохранительные органы могут получить неограниченные возможности для слежки за людьми.

робот Spot в полиции Нью-Йорка

В феврале 2021 года робот Spot пять был замечен рядом с полицейскими. По данным издания New York Post, механическая собака прибыла на место преступления, связанного со вторжением в дом. На видеоролике ниже видно, что четвероногий робот окрашен в черно-синий цвет. Представители полиции поделились, что робот оснащен фонарем и камерами, чтобы сотрудники могли видеть то, что видно ему. Это отличный инструмент для разведки, учитывая что также он может передвигаться со скоростью до 5,6 километров в час.

робот DigiDog на службе у полиции Нью-Йорка

Как защититься от робота?

Истории о возможном восстании машин воспринимаются многими как шутка. Но мало ли что может произойти в будущем? В твиттере недавно появился тред о том, как можно быстро обезвредить робота-собаку Spot в случае его нападения. Допустим, вы стоите лицом к роботу — что вы будете делать? Автор инструкции предлагает самый простой способ. На нижней части туловища робота есть ручка, за которую легко ухватиться. Если хорошенько за нее дернуть, аккумулятор робота будет извлечен и он сразу же выключится.

А вот вторая ситуация — вы стали очевидцем нападения робота на человека и стоите сзади. В этом случае нужно иметь в виду, что сзади механической собаки есть панель с кнопками и кабелем для подключения к интернету. Самая левая кнопка выключает робота, но ее лучше не трогать. Лучше нажать на кнопку посередине, потому что она отключает все электромоторы. Если же под рукой есть огнестрельное оружие, нужно стрелять в корпус. Шанс промаха минимален, а эта часть тела ничем не защищена. Впрочем, полицейская версия робота может быть покрыта пуленепробиваемым материалом — этого еще никто не проверял.

Если возможности выключить робота нет, можно попробовать сбить его с толку. При совершении движений роботизированная собака полностью опирается на данные, полученные с датчиком и камер. Они расположены на его голове, так что если накрыть робота плотной тканью, он просто не будет знать, куда идти.

Также робота можно сбить с толка при помощи глушилки Wi-Fi. Если он управляется удаленно, то наверняка через Wi-Fi-сеть. Так что лишив робота связи с оператором можно превратить его в беспомощную груду металла. Обычно такие глушилки используются в офисах, в которых нельзя допускать утечки информации. Однако, вряд ли кто-то будет постоянно носить с собой это «оружие». Но оно может стать незаменимой вещью в случае реального восстания машин.

В заключении хочется отметить, что роботизированных собак становится больше. Недавно китайская компания Welian представила робота AlphaDog. Он является почти точной копией Spot от Boston Dynamics, но стоит в 30 раз дешевле. Если хотите узнать, в чем может заключаться подвох — читайте статью по этой ссылке.