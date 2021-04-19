» » Как обезвредить робота-собаку Spot, если он на вас напал?

Как обезвредить робота-собаку Spot, если он на вас напал?

Как обезвредить робота-собаку Spot, если он на вас напал?

робот-полицейский DigiDog, основанный на роботе Spot от Boston Dynamics

В октябре 2020 года полиция США использовала робота-собаку Spot от Boston Dynamics при задержании преступника. На одной из парковок Нью-Йорка произошел конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один из них достал оружие и попытался выстрелить в обидчика. Пуля случайно попала в находящуюся рядом женщину, после чего преступник спрятался в одном из подвалов неподалеку. На место происшествия приехали полицейские и журналисты заметили, что с собой они взяли робота-собаку Spot. Он не позиционируется как военный робот и подходит разве что только что разведки, но пользователи Интернета считают, что его вполне можно оснастить оружием. Если дать волю фантазии, при восстании машин вооруженный робот вполне может напасть на людей. Поэтому в твиттере появилась инструкция о том, как в случае опасности можно защититься от робота. Пара ловких движений рукой и все — механическая собака будет лежать на земле.

 


Зачем полиция использует роботов?

Впервые полиция использовала робота-собаку в августе 2019 года. Тогда полиция американского штата Массачусетс арендовала робота на 3 месяца. За это время он стал полноценным членом полицейского отдела и выполнял опасные миссии. В частности, речь идет о разведке мест, где было установлено взрывное устройство или прятался вооруженный преступник.

Как обезвредить робота-собаку Spot, если он на вас напал?

Оригинальный робот Spot выглядит так

Но особенно часто робот Spot используется полицией Нью-Йорка. Как и говорилось в начале статьи, в октябре прошлого года он использовался при поимке вооруженного преступника. Скорее всего, робот был отправлен на разведку места, где прятался мужчина. Но это лишь предположение — полиция не стала объяснять роль робота в операции. По словам представителя Американского союза защиты гражданских свобод Кейд Крокфорд (Kade Crockford), это не совсем хорошо. Она считает, что полиция обязана открыто говорить о том, как используется робот. В противном случае правоохранительные органы могут получить неограниченные возможности для слежки за людьми.

Как обезвредить робота-собаку Spot, если он на вас напал?

робот Spot в полиции Нью-Йорка

В феврале 2021 года робот Spot пять был замечен рядом с полицейскими. По данным издания New York Post, механическая собака прибыла на место преступления, связанного со вторжением в дом. На видеоролике ниже видно, что четвероногий робот окрашен в черно-синий цвет. Представители полиции поделились, что робот оснащен фонарем и камерами, чтобы сотрудники могли видеть то, что видно ему. Это отличный инструмент для разведки, учитывая что также он может передвигаться со скоростью до 5,6 километров в час.

 

робот DigiDog на службе у полиции Нью-Йорка

Как защититься от робота?

Истории о возможном восстании машин воспринимаются многими как шутка. Но мало ли что может произойти в будущем? В твиттере недавно появился тред о том, как можно быстро обезвредить робота-собаку Spot в случае его нападения. Допустим, вы стоите лицом к роботу — что вы будете делать? Автор инструкции предлагает самый простой способ. На нижней части туловища робота есть ручка, за которую легко ухватиться. Если хорошенько за нее дернуть, аккумулятор робота будет извлечен и он сразу же выключится.

Как обезвредить робота-собаку Spot, если он на вас напал?

Если дернуть за эту ручку, робот Spot выключится из-за извлечения аккумулятора

А вот вторая ситуация — вы стали очевидцем нападения робота на человека и стоите сзади. В этом случае нужно иметь в виду, что сзади механической собаки есть панель с кнопками и кабелем для подключения к интернету. Самая левая кнопка выключает робота, но ее лучше не трогать. Лучше нажать на кнопку посередине, потому что она отключает все электромоторы. Если же под рукой есть огнестрельное оружие, нужно стрелять в корпус. Шанс промаха минимален, а эта часть тела ничем не защищена. Впрочем, полицейская версия робота может быть покрыта пуленепробиваемым материалом — этого еще никто не проверял.

Как обезвредить робота-собаку Spot, если он на вас напал?

Кнопка выключения электромоторов

Если возможности выключить робота нет, можно попробовать сбить его с толку. При совершении движений роботизированная собака полностью опирается на данные, полученные с датчиком и камер. Они расположены на его голове, так что если накрыть робота плотной тканью, он просто не будет знать, куда идти.

Как обезвредить робота-собаку Spot, если он на вас напал?

Также робота можно частично обезвредить, накинув ему на голову плотную ткань

Также робота можно сбить с толка при помощи глушилки Wi-Fi. Если он управляется удаленно, то наверняка через Wi-Fi-сеть. Так что лишив робота связи с оператором можно превратить его в беспомощную груду металла. Обычно такие глушилки используются в офисах, в которых нельзя допускать утечки информации. Однако, вряд ли кто-то будет постоянно носить с собой это «оружие». Но оно может стать незаменимой вещью в случае реального восстания машин.

В заключении хочется отметить, что роботизированных собак становится больше. Недавно китайская компания Welian представила робота AlphaDog. Он является почти точной копией Spot от Boston Dynamics, но стоит в 30 раз дешевле. Если хотите узнать, в чем может заключаться подвох — читайте статью по этой ссылке.

19 апрель 2021 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Китайская копия робота-собаки Boston Dynamics стоит в 30 раз дешевле. В чем подвох?
Хочу все знать

Китайская копия робота-собаки Boston Dynamics стоит в 30 раз дешевле. В чем подвох?

Китайская компания Welian разработала копию робота Spot от Boston Dynamics. Он стоит в 30 раз дешевле оригинала и его уже купили почти 2000 раз. Рассказываем, в чем особенность нового робота и
Agility Robotics обновила робота Digit. Теперь он полностью самостоятельный курьер
Хочу все знать

Agility Robotics обновила робота Digit. Теперь он полностью самостоятельный курьер

Человекоподобный робот Digit получил большое обновление и теперь работает без вмешательства со стороны людей. ? В основном он выполняет роль курьера и доставляет посылки до двери заказчиков.
Boston Dynamics обновила робота Spot. Что он теперь умеет?
Хочу все знать

Boston Dynamics обновила робота Spot. Что он теперь умеет?

Boston Dynamics представила новую версию робота-собаки Spot. Он самостоятельно заряжается, умеет перетаскивать тяжести, собирать мусор и даже сажать растения. Новые способности робота показаны на
Hyundai купила производителя роботов Boston Dynamics. Что дальше?
Хочу все знать

Hyundai купила производителя роботов Boston Dynamics. Что дальше?

Компания Hyundai объявила о покупке производителя роботов Boston Dynamics за 1,1 миллиарда долларов. ?? Компания надеется, что благодаря этому сможет заниматься не только автомобилями и воздушным
Робот-собака Boston Dynamics поступил в продажу
Хочу все знать

Робот-собака Boston Dynamics поступил в продажу

В сентябре прошлого года компания Boston Dynamics показала миру забавного робота-собаку по кличке Spot. Теперь чудо инженерной мысли поступило в коммерческую продажу — правда, купить его сможет не
Четвероногий робот-собака покорил интернет
Хочу все знать

Четвероногий робот-собака покорил интернет

Принадлежащая Google компания Boston Dynamics продемонстрировала своего нового робота по имени Spot, который всем своим видом напоминает крупную собаку. Предполагается, что робот сможет
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Volkswagen отказался от разработки бензиновых и дизельных двигателей. Что дальше?Король мошенников ХХ векаУлугбек: астроном и шахидИзвержение вулкана Фаградалсфьяль: все, что нужно знатьПилтдаунская мухаВторая ступень ракеты Falcon 9 сгорела в атмосфере Земли и устроила фейерверкВрач-наркоман, который первым стал использовать хирургические перчаткиДжордж Уортингтон и Дениз Нильсен и их вещи из дерева


Свежие Статьи
Шесть видов крика

Шесть видов крика

В 2022 году на Луну будет доставлен арабский луноход. Чем он займется?

В 2022 году на Луну будет доставлен арабский луноход. Чем он займется?

Застывшая песня трупиала

Застывшая песня трупиала

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+