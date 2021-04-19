» » Вакцины против COVID-19 могут помочь в лечении других смертельных болезней

Вакцины против COVID-19 могут помочь в лечении других смертельных болезней

Вакцины против COVID-19 могут помочь в лечении других смертельных болезней

Несмотря на все лишения пандемии, вакцины против коронавируса могут послужить источником лекарств от многих заболеваний.

Чуть больше года назад никто и подумать не мог, что крошечный, невидимый невооруженным глазом вирус буквально перевернет все вверх дном и унесет жизни около трех миллионов человек. Сначала мы наблюдали за масштабными локдаунами в Китае, где коронавирус SARS-CoV-2 впервые был обнаружен, затем одна за другой страны начали закрывать границы, параллельно анонсируя меры профилактики. Но сдержать распространение инфекции все же не удалось. Сегодня может показаться, что пандемия постепенно сходит на нет, особенно учитывая развернутую более чем в 140 странах мира вакцинацию. Это, однако, иллюзия – как недавно заявили аналитики американо-британской консалтинговой компании IHS Markit, пандемия COVID-19, вероятно, закончится не раньше 2023 года из-за неравноправного распределения вакцин в мире. Более того, отсутствие доступа к вакцинам может стать причиной появления новых штаммов вируса в развивающихся странах – на сегодняшний день развитые страны закупают в 3–4 раза больше вакцин, чем нужно для населения. Но несмотря на предстоящие несколько лет борьбы с пандемией, есть и хорошие новости: Наличие зарегистрированных мРНК вакцин против нового коронавируса может помочь ученым изобрести лекарства от нескольких смертельных заболеваний, включая рак и вирус иммуннодефицита человека (ВИЧ).

 


мРНК вакцины против COVID-19

Количество зарегистрированных случаев COVID-19 во всем мире превысило 100 миллионов. Но если бы не усиленные меры профилактики (об их необходимости и эффективности можно прочитать здесь) и изобретения вакцины, их было бы несравненно больше. Первой зарегистрированной вакциной против COVID-19 в мире стала вакцина, разработанная российскими учеными из Центра Гамалеи «Спутник-V».

Напомню, что «Спутник» – это векторная вакцина на основе аденовируса человека. Аденовирусы принадлежат к семейству ДНК-содержащих вирусов позвоночных и вызывают ОРВИ и простуду. Примечательно, что технология аденовирусных вакцин известна начиная с 1953 года. В ходе создания российской вакцины были использованы образцы аденовируса, вызывающего простуду. Эффективность вакцины, согласно результатам клинических исследований, составляет 92-93% после двух инъекций.

Вакцины против COVID-19 могут помочь в лечении других смертельных болезней

Крошечный инфекционный агент устроил самый настоящий переполох на нашей планете.

Вакцины, разработанные зарубежными учеными, преимущественно Pfizer и Moderna, созданы на основе мРНК. Это означает, что вакцины содержат в своем составе матричную (информационную) рибонуклеиновую кислоту (РНК). После введения вакцины клетки организма поглощают вакцину, но она не проникает в ядро (где содержится ДНК).

По сути мРНК вакцины несут клеткам инструкции, направленные на создание «шиповидных» белков (тех, что расположены на поверхности SARS-CoV-2). Наличие этих белков позволяет организму распознать их и выработать иммунную реакцию. После создания шиповидного белка мРНК разрушается, не задерживаясь в организме.

Вакцина против рака

Использование мРНК-вакцин может привести к прорыву в лечении рака. На самом деле именно вакцина от рака была причиной, по которой исследователи принялись за работу. Так, например, опухоли, которые удаляются хирургическим путем у онкологических больных, тестируют на наиболее распространенные генетические мутации, ответственных за возникновение рака – мРНК позволила ученым понять, что мутации уникальны и специфичны для каждого человека (даже среди тех, у кого развился один и тот же вид рака).

Вакцины против COVID-19 могут помочь в лечении других смертельных болезней

Использование мРНК вакцин в лечении рака может стать настоящим прорывом.

Результаты исследований, проведенных в этой области показали, что мРНК вакцина обучает иммунную систему распознавать фрагменты мутировавших белков, которые находятся в любых остаточных опухолевых клетках — за исключением незатронутых клеток организма.

Вакцина против ВИЧ

Несмотря на то, что с уверенностью говорить об этом пока рано, но некоторые исследователи полагают, что мРНК вакцины могут помочь в лечении ВИЧ инфекции. На сегодняшний день профилактической вакцины против ВИЧ не существует, но эта технология имеет большие перспективы. Более того, группа исследователей из Университета Скриппса в Калифорнии недавно разработала предварительную вакцину, которая обещает предотвратить заражение вирусом ВИЧ с использованием той же технологии, что и в вакцине Moderna.

Вакцина направлена на стимулирование иммунной системы к выработке «редких, но мощных» антител, называемых «широко нейтрализующими антителами». Эти антитела могут присоединяться к спайковому белку, который вирус ВИЧ использует для проникновения в клетки и их нейтрализации, – пишет Inverse.

Вакцина против вируса Зика

вирус Зика – это заболевание, переносимым комарами Aedes (они также переносят лихорадку Западного Нила, лихорадку Денге и малярию). Впервые вирус был идентифицирован в 1947 году, но не был широко известен до 2007 года, когда произошла первая крупная вспышка среди людей.

Вакцины против COVID-19 могут помочь в лечении других смертельных болезней

Шиповидный белок коронавируса позволяет вирусу «взламывать» клетки и проникать внутрь.

У большинства инфицированных Зика возникают легкие симптомы, включая лихорадку и сыпь. Но у некоторых развиваются более тяжелые симптомы, чреваты серьезными последствиями, например к дефекту плода у беременных женщин. Зика также тесно связан с редким заболеванием под названием Гийена-Барре. Эта болезнь поражает нервную систему и может лишить больного возможности дышать самостоятельно. Вакцины против вируса Зика на сегодняшний день не существует.

Предыдущие попытки сделать вакцину от Зика не увенчались успехом, однако доказанная безопасность мРНК-вакцины против COVID-19 побудил Moderna начать работу над мРНК-вакциной против вируса Зика. Сейчас они завершили первую фазу испытаний и приступили ко второй.

Исследователи также отмечают, что с помощью технологии мРНК в будущем возможно создание вакцины против более чем одного штамма гриппа, а также вакцины против гриппа с более длительной защитой – такую, которую понадобится ставить один раз в пять лет.

19 апрель 2021 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Вторая российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона». Что о ней известно?
Хочу все знать

Вторая российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона». Что о ней известно?

Примерно в марте 2020 года стало ясно, что коронавирус может распространиться по всей планете. Так и произошло, поэтому разработкой вакцины от смертельно опасной болезни занялись как минимум 150
Почему мир не рад русской вакцине от коронавируса
Хочу все знать

Почему мир не рад русской вакцине от коронавируса

Разбираемся, чем не понравилась учёным первая вакцина от COVID
Доказана безопасность китайской вакцины против коронавируса
Хочу все знать

Доказана безопасность китайской вакцины против коронавируса

Последние новости науки дарят миру надежду на скорое окончание пандемии – как пишут авторы исследования в медицинском журнале The Lancet, вакцина, над которой трудились китайские ученые, оказалась
Вакцина против COVID-19: получены результаты первых испытаний на людях
Хочу все знать

Вакцина против COVID-19: получены результаты первых испытаний на людях

Испытания первой экспериментальной вакцины против COVID-19, протестированной на людях, показали многообещающие результаты. И это очень хорошие новости, учитывая текущую ситуацию с распространением
Коронавирус с нами навсегда?
Хочу все знать

Коронавирус с нами навсегда?

Не знаю как у вас, но у меня голова идет кругом от новостей о коронавирусе. То, что сегодня происходит в мире, с чем ежедневно сталкиваются врачи и пациенты – по-настоящему страшно. Но еще страшнее
Вакцина от ВИЧ/СПИД
Хочу все знать

Вакцина от ВИЧ/СПИД

Вакцина от ВИЧ/СПИД успешно прошла первую стадию испытаний на людях.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Volkswagen отказался от разработки бензиновых и дизельных двигателей. Что дальше?Король мошенников ХХ векаУлугбек: астроном и шахидИзвержение вулкана Фаградалсфьяль: все, что нужно знатьПилтдаунская мухаВторая ступень ракеты Falcon 9 сгорела в атмосфере Земли и устроила фейерверкВрач-наркоман, который первым стал использовать хирургические перчаткиДжордж Уортингтон и Дениз Нильсен и их вещи из дерева


Свежие Статьи
Шесть видов крика

Шесть видов крика

В 2022 году на Луну будет доставлен арабский луноход. Чем он займется?

В 2022 году на Луну будет доставлен арабский луноход. Чем он займется?

Застывшая песня трупиала

Застывшая песня трупиала

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+