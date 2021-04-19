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Какое самое плохое решение в истории было принято человеком?

Какое самое плохое решение в истории было принято человеком?





Когда на популярном сайте Reddit был задан вопрос «Какое самое плохое решение в истории было принято человеком?», публикация немедленно стала хитом, собрав 47,300 «лайков» и 17,000 комментариев. Вот некоторые ответы:



— В 1960-х эколог Аллан Сэвори пришел к выводу, что именно слоны вызывают опустынивание. Это привело к отстрелу 40 000 животных. В действительности оказалось, что слоны предотвращают опустынивание земель.


— Решение Мао об истреблении воробьев в рамках кампании против вредителей. Экосистема была нарушена и значительно возросла популяция саранчи.


— А еще он думал, что посадка семян на 1 метр в глубину приведёт к развитию лучшей корневой системы, и, как следствие, к лучшей урожайности. Однако все семена погибли и около 30 миллионов умерло от голода во время его правления.


— Решение члена экзаменационной комиссии не принять Гитлера в Венскую академию художеств.


— Решение шотландцев вторгнуться в Англию во время царившей там эпидемии чумы.


— Решение моего прадеда, который работал плотником у художника, жившего по соседству. У художника не было денег и он предложил в качестве оплаты бутылку вина или свою картину — на выбор. Прадед выбрал бутылку вина. Живопись Эдварда Мунка ему не нравилась.


— Решение Буша о вторжении в Ирак в 2003 году. Это привело к гибели сотен тысяч человек и созданию ИГИЛ.


— Решение о проведении линии Рэдклиффа, которая разделила Британскую Индию на Пакистан и Индию. Рэдклифф никогда раньше не бывал в Индии, однако это рассматривалось всеми как преимущество: его невозможно было обвинить в предвзятости по отношению к какой-либо из сторон. В результате из-за конфликтов на религиозной почве погибли миллионы.


— Решение султана Мурада IV сослать в провинцию изобретателя Хезарфен Ахмет-челеби, который перелетел на крыльях через Босфор в 1632 году (3,5 километра). Вместо этого султан мог бы вложиться в авиацию.






— Решение Хун Сюцюаня послушать проповеди христианского миссионера вместо того, чтобы готовиться к экзаменам на пост государственного чиновника. В результате у Хуна случается ряд видений, в которых Бог-Отец и Иисус Христос поручают ему дело борьбы с демонами на земле. После чего Хун Сюцюань стал предводителем восстания тайпинов, в ходе которого погибло до 30 миллионов человек.


— Решение Рональда Уэйна, одного из основателей компании Apple, продать 10% своих акций за 800 долларов. Сегодня они стоят около 120 миллиардов.


— Решение компании Xerox, которая фактически изобрела современный компьютер (Xerox Alto 1973 год), не ставить производство компьютеров на поток. Знаменитой историей является то, что это изобретение увидел Стив Джобс...


— Решение Дэвида Кэмерона о проведении референдума по Брекзиту.


— Решение Анатолия Дятлова о порядке проведения испытаний режима «выбега турбогенератора» в Чернобыле.


— Решение о покупке двух больших пицц за 10 000 биткоинов. Сегодня это около 600 000 000 долларов.


— Решение кайзера Вильгельма отправить в отставку канцлера Бисмарка. Это привело к изменению политики Германии и создало предпосылки для Первой Мировой войны.


Решение египетского султана Аль-Ашрафа о покупке в Золотой Орде 20 000 рабов и создании из них непобедимого войска мамлюков. В результате мамлюки и захватили власть в Египте.


— Решение американского химика Томаса Миджли о добавлении тетраэтилсвинца в бензин, а хлорфторуглеродов — в холодильники и дезодоранты. Считается, что Миджли «оказал наибольшее влияние на атмосферу, чем любой другой живой организм в истории Земли».


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19 апрель 2021 /
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