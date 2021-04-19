Когда на популярном сайте Reddit был задан вопрос «Какое самое плохое решение в истории было принято человеком?», публикация немедленно стала хитом, собрав 47,300 «лайков» и 17,000 комментариев. Вот некоторые ответы:— В 1960-х эколог Аллан Сэвори пришел к выводу, что именно слоны вызывают опустынивание. Это привело к отстрелу 40 000 животных. В действительности оказалось, что слоны предотвращают опустынивание земель.— Решение Мао об истреблении воробьев в рамках кампании против вредителей. Экосистема была нарушена и значительно возросла популяция саранчи.— А еще он думал, что посадка семян на 1 метр в глубину приведёт к развитию лучшей корневой системы, и, как следствие, к лучшей урожайности. Однако все семена погибли и около 30 миллионов умерло от голода во время его правления.— Решение члена экзаменационной комиссии не принять Гитлера в Венскую академию художеств.— Решение шотландцев вторгнуться в Англию во время царившей там эпидемии чумы.— Решение моего прадеда, который работал плотником у художника, жившего по соседству. У художника не было денег и он предложил в качестве оплаты бутылку вина или свою картину — на выбор. Прадед выбрал бутылку вина. Живопись Эдварда Мунка ему не нравилась.— Решение Буша о вторжении в Ирак в 2003 году. Это привело к гибели сотен тысяч человек и созданию ИГИЛ.— Решение о проведении линии Рэдклиффа, которая разделила Британскую Индию на Пакистан и Индию. Рэдклифф никогда раньше не бывал в Индии, однако это рассматривалось всеми как преимущество: его невозможно было обвинить в предвзятости по отношению к какой-либо из сторон. В результате из-за конфликтов на религиозной почве погибли миллионы.— Решение султана Мурада IV сослать в провинцию изобретателя Хезарфен Ахмет-челеби, который перелетел на крыльях через Босфор в 1632 году (3,5 километра). Вместо этого султан мог бы вложиться в авиацию.— Решение Хун Сюцюаня послушать проповеди христианского миссионера вместо того, чтобы готовиться к экзаменам на пост государственного чиновника. В результате у Хуна случается ряд видений, в которых Бог-Отец и Иисус Христос поручают ему дело борьбы с демонами на земле. После чего Хун Сюцюань стал предводителем восстания тайпинов, в ходе которого погибло до 30 миллионов человек.— Решение Рональда Уэйна, одного из основателей компании Apple, продать 10% своих акций за 800 долларов. Сегодня они стоят около 120 миллиардов.— Решение компании Xerox, которая фактически изобрела современный компьютер (Xerox Alto 1973 год), не ставить производство компьютеров на поток. Знаменитой историей является то, что это изобретение увидел Стив Джобс...— Решение Дэвида Кэмерона о проведении референдума по Брекзиту.— Решение Анатолия Дятлова о порядке проведения испытаний режима «выбега турбогенератора» в Чернобыле.— Решение о покупке двух больших пицц за 10 000 биткоинов. Сегодня это около 600 000 000 долларов.— Решение кайзера Вильгельма отправить в отставку канцлера Бисмарка. Это привело к изменению политики Германии и создало предпосылки для Первой Мировой войны.Решение египетского султана Аль-Ашрафа о покупке в Золотой Орде 20 000 рабов и создании из них непобедимого войска мамлюков. В результате мамлюки и захватили власть в Египте.— Решение американского химика Томаса Миджли о добавлении тетраэтилсвинца в бензин, а хлорфторуглеродов — в холодильники и дезодоранты. Считается, что Миджли «оказал наибольшее влияние на атмосферу, чем любой другой живой организм в истории Земли».А у вас какой вариант?