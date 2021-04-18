Осознанность усиливает эгоизм

Если мы изначально полагали себя независимыми от других людей, то после упражнений на осознанность наш эгоизм станет только сильнее.

Про осознанность сейчас так много говорят, что ещё раз объяснять, что это такое, было бы лишним. Тем не менее: под осознанностью понимают умение крайне внимательно переживать всё, что с тобой происходит, умение концентрироваться на текущем моменте, не отвлекаясь на мысли о прошлом или будущем. Ещё говорят, что осознанность помогает воспринимать свои переживания как таковые, без попытки объяснить, что это значит с той или иной точки зрения, без попытки объяснить, как на это следует смотреть.

Считается, что осознанностью можно победить стресс и тревогу, и вообще начать радоваться жизни. Психологические ухищрения и техники медитации, которые помогают достичь осознанности, в последнее время стали чрезвычайно популярны. Множество психологов стараются повысить осознанность своим клиентам, а те, кому не досталось психолога, скачивают приложения и постигают осознанность с помощью собственного смартфона – всё лучше, чем ничего.

Исследователи из Университета Баффало попробовали взглянуть на осознанность под другим углом – их заинтересовало, как она сказывается на межчеловеческих отношениях. Вообще осознанность воспринимается как что-то абсолютно положительное, так что и для межчеловеческих отношений от неё стоило бы ждать той же радости. Однако эксперименты говорят, что всё не так просто. В исследовании участвовали несколько сотен человек, у которых прежде всего оценивали, насколько они склонны к социальным взаимодействиям, насколько они чувствуют себя независимыми или же, наоборот, связанными с другими людьми. Затем одни из них занималась упражнениями, усиливающими осознанность, другие же, будучи в контрольной группе, просто витали мыслями в облаках.

После упражнения на осознанность участникам эксперимента рассказывали о волонтёрах, которые делают какую-то простую работу для благотворительных организаций. По реакции тех, кто про это слушал, можно было понять, готовы ли они также поволонтёрствовать или нет. В статье в Psychological Science говорится, что те, у кого изначально было сильное чувство независимости, становились ещё независимее после упражнений на осознанность – они в меньшей степени отзывались на возможность волонтёрства, чем «независимые» из контрольной группы. Наоборот, те, кто полагал, что все мы весьма зависим друг от друга, после упражнений на осознанность с большей симпатией реагировали на рассказы о волонтёрах.

В другом эксперименте людей изначально с помощью психологических заданий склоняли к независимому или взаимозависимому настрою. Исследователи не проверяли, какими они были сами по себе, но предлагали такие упражнения, заставляли думать о себе как о независимом человеке или же, наоборот, как о человеке, который сильно зависит от других. Затем следовало другое упражнение, усиливающее осознанность. В конце участникам эксперимента предлагали поучаствовать в переговорах с людьми, которые могли пожертвовать деньги на благотворительность. У тех, кого изначально склоняли к ощущению независимости от других, готовность волонтёрствовать в переговорах снижалась на 33%, у тех, у кого стимулировали чувство взаимосвязанности с другими людьми, готовность помочь в добывании денег на благотворительность повышалась на 44%.

Вероятно, нельзя так уж однозначно связывать ощущение независимости с эгоистичными поступками, а ощущение взаимной связи – с альтруистичными. Всё-таки человек, который чувствует себя зависимым от других, может действовать на благо этих самых других из сугубо эгоистических интересов – осознавая собственную слабость и надеясь на ответную помощь, как при заключении негласной сделки. Тем не менее, когда чувствуешь себя ни от кого не зависящим, это действительно подталкивает к эгоистичному поведению. Осознанность же работает с тем, что есть. То есть она не меняет нашу собственную убеждённость в зависимости/независимости, но усиливает то или другое в зависимости от контекста. Так что, встретив человека, радостного от полной осознанности, не стоит прямо сразу рассчитывать, что он поможет вам во всём и всегда – лучше сначала присмотреться, что лежит за его осознанностью.