Евразийские неандертальцы были двух сортов

Неандертальцы на территории Евразии до поры до времени были разные, но очередное похолодание оставило от них только одну разновидность.

На земле живёт много разных людей и речь не только о цвете кожи или о том, что некоторые не переносят молоко. Среди коренных жителей Европы, которые все светлокожие и нормально пьют молоко, можно найти много разных популяций, отличающихся друг от друга генетическими особенностями. И далеко не всегда границы между такими популяциями совпадает с государственными границами.

Похожим образом обстояли дела и тысячи лет назад, когда никаких народов и стран не было и в помине.

Исследователи из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка вместе с коллегами из Испании, Австралии, Израиля, а также из Института археологии и этнографии Российской академии наук сумели расшифровать неандертальскую ДНК, которая сохранилась прямо в земле в одной из пещер на севере Испании. До недавнего времени можно было читать только ту человеческую ДНК, которую извлекли из костей или зубов. Естественно, очень много ДНК попадает во внешнюю среду вместе с отшелушенной кожей, волосами и экскрементами, кровью и потом. Но та ДНК, которая оседает на землю, во-первых, заметно разрушается, а во-вторых, перемешивается с ДНК от множества других живых организмов.

Митохондриальная ДНК в каждой клетке присутствует во множестве копий – потому что самих митохондрий много – и достать её из доисторической грязи поэтому намного проще.

Но потом авторы метода придумали, как с его помощью анализировать не только митохондриальную ДНК, но и хромосомную – если мы хотим изучать именно ДНК людей, то для этого нужно искать в массе «земляной» ДНК такие участки, которые могут принадлежать только людям и никаким другим животным. А потом уже в таких фрагментах можно искать отличия одних людей от других.

В статье в Science описаны результаты исследований ДНК более чем из 150 образцов, взятых из испанской пещеры и двух пещер в Сибири. Возраст образцов составлял от 200 000 до 50 000 лет. Оказалось, что неандертальцев на территории Евразии было как минимум два сорта, более ранние и более древние. ДНК более древних нашли в испанских образцах возрастом 113 тыс. лет. Эти же неандертальцы обитали в Денисовской пещере, а также на территории Бельгии и Германии около 120 тыс. лет назад. Авторы работы полагают, что более древние неандертальцы сформировались около 135 тыс. лет назад.

Неандертальцы помоложе возникли примерно 105 тыс. лет назад. Их следы также можно найти по всей Евразии, от пещеры Виндия в Хорватии до Чагырской пещеры на Алтае. В испанской пещере жили и те, и другие, и, судя по всему, неандертальцы помоложе постепенно сменили тех, кто постарше. У более молодой разновидности неандертальцев увеличился мозг (в том числе за счёт тех зон, которые анализируют зрительную информацию), на черепе сзади появился округлый выступ – по-видимому, для крепления усилившихся жевательных мышц, и в целом эти неандертальцы были больше похожи на классических неандертальцев, как мы сейчас их себе представляем. Притом с генетической точки зрения «новые» неандертальцы были менее разнообразны, чем старые.

Около 110 тысяч лет назад температура на территории Европы начала резко падать – начиналась очередная ледниковая эпоха. Скорее всего, пока было тепло, среди неандертальцев появлялись всякие разновидности, и, возможно, их было не две, а больше. Но с похолоданием многие из них вымерли. Те, что остались, заново заселили освободившиеся территории.